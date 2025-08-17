ARÉNA
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
Tbiliszi, 2025. július 27.A győztes Siklósi Gergely asszója után a legjobb tizenhat közé kerülésért a férfi párbajtőr egyéni versenyének főtábláján a tbiliszi vívó-világbajnokságon.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

A vívó világranglistát vezető Siklósi Gergely már tudja, legközelebb hogyan verjük meg a japánokat

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

A világbajnokságot két ezüstéremmel zárta, egyéniben viszont megnyerte a szezont az olimpiai bajnok párbajtőrvívó Siklósi Gergely. A szezonban nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményét a párizsi játékok után az InfoRádióban azzal indokolta, hogy a társak többségével ellentétben szándékosan nem lépett pástra négy hónapig.

Hat éremmel, három ezüsttel és három bronzzal zárta a tbiliszi vívó-világbajnokságot a magyar csapat, így az éremtáblán kilencedik lett, a dobogós helyezéseket tekintve viszont a franciákkal és az olaszokkal együtt a legeredményesebbnek számít. Összességében elégedett a Grúziában elért eredményekkel Siklósi Gergely olimpiai, világ- és Európa-bajnok párbajtőrvívó, aki az InfoRádióban összegezte a csapat és az egyéni teljesítményét.

"A két elvesztett vb-döntő azért hagy maga után kívánnivalót" – kezdte Siklósi Gergely. Felidézte, hogy tavaly egy aranytussal nyerte meg a csapat számára az olimpiai bajnoki címet, míg most az egyéni döntőben Kano Kokinak sikerült kiélezett küzdelemben aranyérmet nyernie. "Kis dolgokon múlik, hogy végül kiből lesz olimpiai vagy világbajnok.

Fel kell dolgozni, túl kell lépni azonnal egy vereségen"

– mondta hozzátéve, hogy már nem feltétlenül a címekért küzd, a vívás öröméért és mások motiválásáért lép pástra.

A világranglistát a szezon végén az élen zárja, ami még sohasem történt meg vele. "Ez óriási plusz, aminek nagyon örülök, utoljára 2006-ban Boczkó Gábor tudta megnyerni a világranglistát magyarként" - emlékeztetett. "Ez elégtétel számomra, annak ellenére, hogy a világbajnoki döntőt elvesztettem, összességében a legstabilabb teljesítményt nyújtottam az egész évben" – értékelt Siklósi Gergely.

A támadó taktika jelentheti hosszú távon a sikert

A csapat világbajnoki második helyét is pozitívan látja. Meglátása szerint ha más taktikával, több védekezéssel állnak fel, nyerhettek volna a japánok ellen, de a vívást építő és vívni akaró csapat nagyobb eredményeket érhet el, mint egy defenzívebb. "Arra biztatom a csapattársaimat és a vezetőedző is azon a véleményen van, hogy vívnunk kell, és akkor kijön a különbség. Ha így folytatjuk, már a következő szezon elején vagy a végén megverhetjük a japánokat" – jelentette ki a világbajnok.

Kiegyensúlyozott eredményeiről, a felkészülésének titkáról elárulta, hogy közvetlenül az olimpia után két és fél héttel sokaknak már elkezdődött a szezon. A 2021-es tokiói játékok után már megtanulta, hogy hosszabb pihenőre lesz szüksége. Megbeszélték előre Dancsházi-Nagy Tamással, a férfi párbajtőrözők szakágvezetőjével, hogy nem fog visszatérni az első két világkupán, így csak az alapozásra tud koncentrálni.

Meglátása szerint végigcsinálni négy évet, egy olimpiai ciklust, majd utána rögtön kezdeni az újat, az kivitelezhetetlen.

"Aki az olimpián érmet nyer, annak jár minimum 2-3 hónap pihenő, vagy akár fél év, és akkor edzéssel, gyógytornával kiegészülve átkerül a fókusz az alap állóképesség fejlesztésére és a fájdalmak kiküszöbölésére" – érvelt a hosszabb regenerálódás mellett. Siklósi Gergely szerint a többiek túl hamar tértek vissza, és az év végére már nem maradt erejük, míg ő sokkal kiegyensúlyozottabb, simább és kellemesebb szezont zárt.

párbajtőr

világbajnokság

siklósi gergely

24 ÓRA
×