Dráma: Szilágyi Áronra ismét kihagyás vár, újra meg kellett műteni a háromszoros olimpiai bajnokot

A 2025-ös év két legfontosabb eseményén (Európa- és világbajnokság) összesen tizenegy érmet szereztek a magyar vívók, de csak egy aranyat. Sok pihenőre nem volt lehetőség, a versenyzők nyakán van már a 2025/2026-os szezon, melynek elején a szövetségi kapitány ígérete szerint fiatal tehetségek is pástra léphetnek a felnőtt vk-sorozatban. A következő időszak tehát a kísérletezés jegyében is telik, így nem kell majd csodálkozni rajta, ha a novemberi, algíri világkupán új arcokat látunk a felnőtt válogatottak keretében.

Boczkó Gábor az InfoRádióban elmondta: Szilágyi Áron a tbiliszi világbajnokság után újabb műtéten esett át, ismét a sarkát operálták meg. A háromszoros olimpiai bajnok tavaly szeptemberben is kés alá feküdt, miután több éve krónikus gyulladással küzdött az Achilles-ín csontos tapadásánál. Mivel ismét hosszabb kihagyás vár rá, biztosan nem lesz ott Algírban, mint ahogy Gémesi Csanád és Szatmári András sem indul az új vk-szezon első versenyén a férfi kardválogatott tagjai közül. Egyéb okok mellett éppen ezért próbál ki a szakmai stáb fiatalokat az idény elején. A szövetségi kapitány tájékoztatása szerint a decemberi, orléans-i Grand Prix-n már a tapasztalt versenyzők is szerephez jutnak.

Úgy véli, az elmúlt évek nagy nemzetközi versenyein érmeket halmozó, rutinos vívók változatlanul sikerre éhesek, szorgalmasan járnak edzeni, továbbra is jó teljesítményre képesek, és a vívóteremben jó példát mutatnak a fiataloknak. Utóbbiak pedig a lehető legjobb, legerősebb edzőpartnereket kapják meg a személyükben. Boczkó Gábor szerint ez egy win-win szituáció, ugyanis

a feltörekvő tehetségek most megmutathatják, mi rejlik bennük, hiszen csak akkor léphetnek előrébb, ha megverik a „nagyokat”, a tapasztalt versenyzők pedig versenyre lesznek kényszerítve,

bár nem gondolja azt, hogy bármelyik edzést félvállról vennék, sőt mindannyian „példásan dolgoznak”.

Külön megemlítette Szilágyi Áront, aki 35 évesen az idei Eb-n és vb-n is a legeredményesebb magyar volt férfi kardban. A szövetségi kapitány szerint messzemenően ő a legjobb példa arra, hogy érdemes küzdeni, „az életkor pedig csak egy szám, nem az mutatja meg, ki mennyire erős, hanem az elért eredmény”.

Óriási harc lesz a férfi párbajtőrcsapatba kerülésért

Az olimpiai címvédő magyar férfi párbajtőrcsapat oszlopos tagjai ideális korban vannak, de nem mindenki most van pályafutása csúcsán. Ez a megállapítás persze nem igaz Siklósi Gergelyre, akinek jól sikerült ez az év: egyéniben vb-ezüstöt és Eb-bronzot, csapatban pedig vb-ezüstöt nyert. Koch Máté és Andrásfi Tibor nem sokat pihent a párizsi olimpia után, de jöttek nekik az eredmények az elmúlt szezon elején, az idény második fele viszont már kevésbé sikerült jól az ő szempontjukból. Ezzel kapcsolatban Boczkó Gábor megjegyezte, hogy sikeres olimpiai szereplés után bizonyos versenyzőknek nehéz új motivációt vagy célt találni, nem könnyű újra felpörögni vagy tartósan jól teljesíteni. A magyar válogatottnál nagy hangsúlyt fektetnek a mentális felkészítésre is, minden segítséget megkapnak a kerettagok, hogy mind fejben, mind fizikailag ideális állapotba kerüljenek.

A szakvezető felidézte, hogy Koch Máté az olimpia után egyéniben megnyerte az új szezon első vk-versenyét Bernben, de utána „eléggé leeresztett, és gyenge szezont zárt”. Egyéniben Andrásfi Tibortól is többet vár, mint amit láthattunk tőle idén. Bízik benne, hogy mindketten kikapaszkodnak a kisebb gödörből az új szezonra, és újra kellő lelkesedéssel és motivációval állnak majd pástra. Boczkó Gábor nagyon fontosnak nevezte, hogy legjobbjaink az első tizenhat között legyenek a világranglistán, mert a következő versenyek sorsolásánál, illetve a kiemelésnél ez a legfőbb szempont.

A férfi párbajtőrözők rangsorát jelenleg Siklósi Gergely vezeti, Koch Máté pedig a 15., Andrásfi Tibornak viszont javítania kell a következő időszakban, ugyanis csak a 20. helyet foglalja el.

A szövetségi kapitány kitért az olimpiai bajnok férfi párbajtőrcsapat negyedik tagjára, Nagy Dávidra is, aki megítélése szerint sérülését és műtétjét követően úgy tért vissza, ahogy azt remélték. Egyre jobb formát mutat és biztatóan mozog, úgyhogy a kihagyással együtt járó kellemetlenségek lassan feledésbe merülnek. A fiatalok közül nagy lendülettel tör előre Keszthelyi Zsombor és a Kovács Gergely, akik a szakvezető szerint már most ott vannak az olimpiai bajnokok sarkában. Azt gondolja, „egészséges verseny alakult ki” azok között, akik szóba jöhetnek a férfi párbajtőr-válogatott összeállításánál. Arra számít, hogy ez a helyzet mindenkit arra sarkall, hogy a legjobbját hozza ki magából. „Nagyon bízom benne, hogy tovább erősítik majd a magyar párbajtőr tradícióját, ázsióját és újabb érmeket nyernek majd Magyarországnak a világversenyeken mind egyéniben, mind csapatban” – jegyezte meg Boczkó Gábor.

Mi történt Koch Mátéval?

Nemcsak szövetségi kapitányként felügyeli, hanem edzőként is vezeti Koch Máté felkészülését, és elismerte, hogy az előző év nagy sikerei után másfajta eszközöket kell bevetni, hogy újra elérjék a megfelelő motivációs szintet. Boczkó Gábor emlékeztetett, hogy tanítványa két éven belül Eb- és vb-aranyérmet, valamint olimpiai bajnoki címet nyert, topversenyzőket győzött le, „nagyon extra teljesítményt nyújtott”. Hozzátette: Koch Máté hirtelen lett ismert a vívás berkein belül, illetve a magyar sportéletben, és

„egy kicsit kifordult vele a világ a sikerek után”.

Mint mondta, nehezen kezelte ezt a helyzetet, és mind a mai napig vannak ezzel gondjai, ezért „időnként vissza kell rángatni a földre vagy a munkába”.

Boczkó Gábor reméli, hogy Koch Máté újra éhes lesz a sikerre, és megtalálja a megfelelő fogódzkodókat. Abban bízik, hogy látni fogja, „van még teendője és lehet még elérni eredményeket ahhoz, hogy még sikeresebb legyen a vívásban, hiszen még túl fiatal ahhoz, hogy megelégedjen az eddigi eredményeivel”.