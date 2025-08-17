A Chelsea játékosa egy hétig Bonyhádon készült

A Bonyhád Völgység LC, a Tolna vármegyei klub nyáron lépett vissza az NB III Dél-Nyugati csoportját. A csapat újoncként a 11. helyen végzett az elmúlt szezonban, de az anyagiak miatt racionális döntést hoztak a vezetők.

A megye I-ben indulnak, az idei szezonban.

Minden nehézség ellenére magára tudta vonni a figyelmet a klub egy hírrel. A Bonyhád Facebook-oldala szerint a klub korosztályos csapatával edz Nathan Bagaza, aki a klubvilágbajnok Chelsea utánpótlásában nevelkedik - szúrta ki az nb1.hu. Információjuk szerint magyar édesanyja révén tölti Bonyhádon a szünidőt, így pedig az sem kizárt, hogy később – ha karrierje úgy alakul – magyar válogatott lesz belőle.

Nathan Bagaza amúgy a Chelsea egyik reménysége, U9-esként, 2023-ban írt alá szerződést a klub akadémiájával.

Átigazolásról azonban szó sincs, mindössze arról, hogy Nathan a nyári szünidőt töltötte a városban.