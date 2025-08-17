ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
337.56
bux:
105146.55
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
foci labdarúgás szöglet
Nyitókép: Pixabay

A Chelsea játékosa egy hétig Bonyhádon készült

Infostart

Egy fiatal fiúról van szó, akinek édesanyja magyar.

A Bonyhád Völgység LC, a Tolna vármegyei klub nyáron lépett vissza az NB III Dél-Nyugati csoportját. A csapat újoncként a 11. helyen végzett az elmúlt szezonban, de az anyagiak miatt racionális döntést hoztak a vezetők.

A megye I-ben indulnak, az idei szezonban.

Minden nehézség ellenére magára tudta vonni a figyelmet a klub egy hírrel. A Bonyhád Facebook-oldala szerint a klub korosztályos csapatával edz Nathan Bagaza, aki a klubvilágbajnok Chelsea utánpótlásában nevelkedik - szúrta ki az nb1.hu. Információjuk szerint magyar édesanyja révén tölti Bonyhádon a szünidőt, így pedig az sem kizárt, hogy később – ha karrierje úgy alakul – magyar válogatott lesz belőle.

Nathan Bagaza amúgy a Chelsea egyik reménysége, U9-esként, 2023-ban írt alá szerződést a klub akadémiájával.

Átigazolásról azonban szó sincs, mindössze arról, hogy Nathan a nyári szünidőt töltötte a városban.

Kezdőlap    Sport    A Chelsea játékosa egy hétig Bonyhádon készült

labdarúgás

bonyhád

chelsea fc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez vethet véget a dollár egyeduralmának

Ez vethet véget a dollár egyeduralmának

Az amerikai dollár több mint 80 éve páratlanul nagy dominanciát élvez a világkereskedelemben és a globális pénzügyekben köszönhetően az USA gazdasági méretének, a hiteles intézményeinek, a mély és likvid pénzügyi piacainak, geopolitikai hatalmának, valamint – ami döntő fontosságú – a hálózati hatásoknak, illetve ezen tényezők egyedülálló kombinációjának. Egy új tényező azonban átformálhatja a globális monetáris rendet, ez pedig az adatok integritása.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban

Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban

A tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia 'complicating' end to war, says Zelensky as Trump touts Moscow peace deal

Russia 'complicating' end to war, says Zelensky as Trump touts Moscow peace deal

The US president will meet his Ukrainian counterpart in Washington on Monday in the wake of his Alaska summit with Vladimir Putin on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 16. 21:30
"Időben oda kell utazni" - Rasovszky Kristófék edzője elismerte, jó kemény lecke volt a vb
2025. augusztus 16. 21:10
Willi Orbán góllal és gólpasszal járult hozzá a Leipzig sikeréhez
×
×
×
×