2025. augusztus 15. péntek Mária
Aerial view of a football match, soccer. Football field and Footballers from drone top down view
Nyitókép: sandsun/Getty Images

Újpest vagy Liverpool? – sport a tévében

Infostart / MTI

Labdarúgás, kézilabda, MotoGP, kerékpár, sznúker, tenisz és küzdősportok is s szerepelnek a pénteki élő kínálatban.

M4 Sport

20.15: Labdarúgás, Fizz Liga, 4. forduló, Újpest FC-Kisvárda Master Good

Sport 1

9.00: New Zealand Darts Masters, Auckland, 1. nap

14.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok

18.15: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, Doboj, Sloga Doboj-Gummersbach

20.00: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, Doboj, One Veszprém - al-Ahli

Sport 2

17.45: Labdarúgás, Német Kupa, 1. forduló, Grossaspach-Leverkusen

20.15: Labdarúgás, török bajnokság, 2. forduló, Galatasaray-Fatih

Eurosport 1

13.00 és 19.00: Sznúker, szaúdi mesterverseny, elődöntő

Eurosport 2

13.00: Országúti kerékpár: romandiai körverseny, nők, 1. szakasz

14.30: Országúti kerékpár, cseh körverseny, 2. szakasz

16.00: Országúti kerékpár, dán körverseny, 4. szakasz

20.00: Golf, PGA Tour BMW Championship, 2. nap

Arena 4

9.00, 9.45 és 10.45: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, 1. szabadedzés, Moto3, Moto2, MotoGP

13.00, 14.00 és 15.00: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, edzés, Moto3, Moto2, MotoGP

17.00 és 19.00: Tenisz, WTA-torna, Cincinnati, negyeddöntők

21.00: Tenisz, ATP-torna, Cincinnati, negyeddöntő

Match 4

20.45, Labdarúgás, Premier League, 1. forduló, Liverpool-Bournemouth

