Újpest vagy Liverpool? – sport a tévében

M4 Sport
20.15: Labdarúgás, Fizz Liga, 4. forduló, Újpest FC-Kisvárda Master Good
Sport 1
9.00: New Zealand Darts Masters, Auckland, 1. nap
14.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok
18.15: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, Doboj, Sloga Doboj-Gummersbach
20.00: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, Doboj, One Veszprém - al-Ahli
Sport 2
17.45: Labdarúgás, Német Kupa, 1. forduló, Grossaspach-Leverkusen
20.15: Labdarúgás, török bajnokság, 2. forduló, Galatasaray-Fatih
Eurosport 1
13.00 és 19.00: Sznúker, szaúdi mesterverseny, elődöntő
Eurosport 2
13.00: Országúti kerékpár: romandiai körverseny, nők, 1. szakasz
14.30: Országúti kerékpár, cseh körverseny, 2. szakasz
16.00: Országúti kerékpár, dán körverseny, 4. szakasz
20.00: Golf, PGA Tour BMW Championship, 2. nap
Arena 4
9.00, 9.45 és 10.45: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, 1. szabadedzés, Moto3, Moto2, MotoGP
13.00, 14.00 és 15.00: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, edzés, Moto3, Moto2, MotoGP
17.00 és 19.00: Tenisz, WTA-torna, Cincinnati, negyeddöntők
21.00: Tenisz, ATP-torna, Cincinnati, negyeddöntő
Match 4
20.45, Labdarúgás, Premier League, 1. forduló, Liverpool-Bournemouth