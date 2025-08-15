Újpest vagy Liverpool? – sport a tévében

A Portfolio és az MHC Mobility Flottafókusz cikksorozatában a flottaüzemeltetők és céges felhasználók kedvenc modelljeit hasonlítjuk össze. Magas bekerülési költség vs. jó értéktartás, olcsó üzemeltetés, de éppen csak elégséges felhasználói élmény? A prezstizs mindent felülír vagy marad a józan ész? Érdemes már most elektromos autókra váltani, vagy jobb még inkább kivárni? Kell félni a kínai márkáktól, vagy nyugodt szívvel kerülhetnek be a flottákba? Cikksorozatunk negyedik részében a legnépszerűbb tisztán elektromos modelleket hasonlítjuk össze.