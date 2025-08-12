ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt az Újpest legendás hátvédje

Infostart

A hatszoros magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa-győztes Káposzta Benő 83 évet élt.

Elhunyt Káposzta Benő, az Újpesti Dózsa labdarúgócsapatának egykori hátvédje – közölte hivatalos honlapján a lila-fehér klub. A 19-szeres magyar válogatott futballistát 83 éves korában érte a halál egy budapesti kórházban hétfőn.

Káposzta Benő 1942. június 7-én született Budapesten. Pályafutását a Budapesti Gyárépítők csapatában kezdte, majd 1959 nyarán igazolt az Újpesti Dózsához. A felnőttek között 1960. március 20-án, a BVSC ellen debütált, kezdetben középcsatárként játszatták. Az 1961–1962-es KEK-diadalok idején már állandó helye volt a csapatban. Összesen hat bajnoki címet és két Magyar Kupát nyert az újpesti klubbal, melynek színeiben 272 tétmérkőzésen hét gólt szerzett.

Káposzta Benő 1966 májusában, a Lengyelország elleni barátságos mérkőzésen mutatkozott be a válogatottban, majd az angliai világbajnokságon is alapembere volt a nemzeti csapatnak, amely hatodikként zárta a tornát.

Káposzta Benőt az Újpest FC saját halottjának tekinti, emlékét örökké megőrzi – közölte a klub.

Elhunyt az Újpest legendás hátvédje

gyász

haláleset

újpest fc

káposzta benő

