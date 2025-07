Így telik a Liverpool első napja Hongkongban

Videó még az indulásról. A világ egyik leghíresebb csapatáról szóló beszámoló első képein két magyar…

Képek a megérkezésről. A második fotón Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos.

The Liverpool squad arriving in Hong Kong. pic.twitter.com/pD5pCZUzNZ — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) July 21, 2025

Még egy felvételsor a repülőtérről, a tíznapos ázsiai látogatás első pillanatairól.

We have touched down in Hong Kong to begin a 10-day visit to Asia ? — Liverpool FC (@LFC) July 21, 2025

A csapat a megérkezése után elfoglalta a szállodai helyeket. Florian Wirtz rajongói klubja osztott meg róla képeket.

The Reds have touched down in Hong Kong ??❤️



[@LFC] pic.twitter.com/jC0OXCO54F — Florian Wirtz XTR (@WirtzXTR_) July 21, 2025

Jókedvű séta a városban, eleinte az esernyők még elriasztották az esőt.

??? Hello, hello Hong Kong !!

(Says it's good to be back, good to be back)#PreSeasonLFC #LFC pic.twitter.com/VqDSV26WtG — ? Esto Es Anfield #Liverpool (@estoesanfield_) July 21, 2025

Aztán mégis eleredt az égi áldás – hogy a fiúk egy kicsit Liverpoolban érezzék magukat.

Time for the team walk ?️✨ pic.twitter.com/Ai8vrbsxlM — Liverpool FC (@LFC) July 21, 2025

Fontos program az első napról: megnyílt Hongkong első Liverpool-áruháza. Válasz arra, hogy világsztár-e már Szoboszlai Dominik és lassan az lesz Kerkez Milos is.

The first official #Liverpool FC store in #HongKong has finally opened its doors at the #TsimShaTsui East MTR station! A significant step ahead of the Hong Kong Football Festival 2025 ??⚽#Football #HKFF2025 #Liverpoolチャント #HongKong pic.twitter.com/5GTKUwsAHO — 香港探索 (@ExHongKong) June 17, 2025

Újabb 15 fotó egy liverpooli szurkolói portálról, az egyiken Pécsi Ármin is főszereplő.

NEW: 15 photos as Liverpool squad arrives and greets Hong Kong fans https://t.co/TfvEQULh0v — This Is Anfield (@thisisanfield) July 21, 2025

Edzeni még nem kellett, nyújtani feltétlenül.