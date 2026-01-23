Novemberben 6,2 százalékkal nőtt a reálkereset éves összevetésben a KSH szerint – a nap hírei

Novemberben 6,2 százalékkal nőtt a reálkereset éves összevetésben – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset 525 ezer 900 forint volt, ez 10 százalékos növekedés. A nettó kereset mediánértéke 417 ezer 900 forint.

Újabb 10 százalékkal nőtt a pedagógusok bére januártól - írta a pedagógiai innovációk előmozdításáért felelős miniszterelnöki biztos közösségi oldalán. A vidéki tankerületekben foglalkoztatott pedagógusok 36 százaléka így 700-800 ezer forint között keres, 32 százalékuk 800-900 ezer forint közötti, 32 százaléka pedig 900 ezer forint feletti bért kap.

Átlagosan 7,2 százalékkal emeli dolgozói bérét a Tesco. A tájékoztatás szerint az áruházi munkatársak 8 órás alapbére március 1-től bruttó 418 ezer forintra nő, míg az elérhető legmagasabb bruttó jövedelem 562 ezer forintra. A Penny az értékesítés és a logisztika területén átlagosan 8 százalékkal, a központi területeken átlagosan 6 százalékkal emeli dolgozói bérét.

A kormány által biztosított tüzelő kiosztását az önkormányzatok végzik – erősítette meg az operatív törzs. Az időjárástól függően az állam további tűzifát biztosít.

Január 1-jétől bővíti az érintettek körét és emeli a rezsitámogatás összegét a fővárosi önkormányzat. A főpolgármester a Facebook-oldalán ismertette, hogy a kiegészítő fűtési támogatás bevezetésével további segítséget igényelhetnek a jogosult budapestiek az október 1. és március 31. közötti fűtési időszakra.

Csaknem 40 milliárd forint értékű beruházást jelentett be a lökhárítókat és műszerfalakat gyártó indiai Motherson-csoport Mosonszolnokon, Mosonmagyaróváron, Túrkevén és Kecskeméten. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az indiai autóipari alkatrészgyártó bővüléséhez az állam 9 milliárd forint támogatást nyújt, a fejlesztések 154 új munkahely létrehozását jelentik.

Akkumulátoros energiatárolót épít tiszaújvárosi telephelyén az MVM. A csaknem 10 milliárd forintos beruházás mintegy 4,2 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósul meg.

Elindult az Agrár Széchenyi Kártya új alkonstrukciója: a kamat- és költségmentes hitel a hazai sertéstenyésztőket segíti. A kérelmek személyes benyújtására legkésőbb idén szeptember 11-ig van lehetőség.

Gyorsított ágazati vizsgálatot indított az étolaj piacon a Gazdasági Versenyhivatal. Az ellenőrzés oka, hogy nagyobb mértékben drágult az étolaj Magyarországon, mint a környező országokban.

Szolgálat közben nem politizálhatnak az önkéntes tartalékosok a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet alapján – írja a 24.hu. A határozat értelmében azt ugyanakkor nem lehet megtiltani, hogy politikai pártok tagjai legyenek.

Csaknem 4 milliárd forintba került az állítólagos „Tisza-adóról” indított nemzeti konzultáció. A kormány hivatalos honlapján jelent meg, hogy mennyi pénzt költöttek a Tisza Pártnak tulajdonított adóemelési tervekről szóló kampányra.

Megbüntette az Európai Néppárt a TISZA képviselőit, amiért nem vettek részt az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítvány csütörtöki szavazásán. A képviselők ezzel szembementek a Néppárt álláspontjával. Magyar Péter pártelnök szerint a büntetés bizonyítja, hogy a TISZA politikusainak nincsenek “gazdái”.

Abu-Dzabiban megkezdődött az első háromoldalú ukrán-orosz-amerikai tárgyalás – közölte az Egyesült Arab Emírségek. A megbeszélések várhatóan holnap is folytatódnak. Az ukrán elnök megerősítette, hogy ezúttal területi kérdések is napirenden vannak.

Befogadta Ukrajna 800 milliárd dolláros igényét az Európai Unió vezetése, emellett egy 700 milliárdos hadikiadásra is szükség lesz. A magyar kormányfő szerint ez eladósodást jelent. Orbán Viktor az uniós állam- és kormányfők brüsszeli ülése után azt mondta: a dokumentum arról is rendelkezik, hogy jövőre csatlakoznia kell Ukrajnának az Európai Unióhoz, de Magyarország ezt ellenzi.

Jelentős amerikai hadiflotta tart Irán felé - jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy nem lesz szükség a hajók bevetésére. Elmondta azt is, hogy rövidesen életbe lép az a 25 százalékos vám, amellyel Washington az Iránnal üzletelő országokat sújtaná.

Beperelte a JPMorgan Chase bankot az amerikai elnök. Donald Trump 5 milliárd dolláros kártérítést követel. Az amerikai elnök azt állítja, hogy politikai okból tagadják meg tőle a banki szolgáltatásokat, mert nem hajlandók hitelezni például a fegyver- vagy az olajipart.

Az Egyesült Államok véglegesítette kilépését az Egészségügyi Világszervezetből. Az amerikai külügyminisztérium azzal indokolta a kilépést, hogy a WHO "hibák sorozatát" követte el a koronavírusjárvány idején.

Csehország is meghívót kapott a Donald Trump alapította Béketanácsba, de még vizsgálják, hogy csatlakozzanak-e. Spanyolország viszont nem csatlakozik a testülethez. Kanada meghívását pedig az amerikai elnök vonta vissza, mert a kormányfő Davosban elítélte azokat az erős nemzeteket, amelyek a gazdasági integrációt fegyverként, a vámokat pedig eszközként használják.

Hazahozták a Venezuelában politikai fogolyként bebörtönzött magyar nőt, Bossányi Zsuzsannát – közölte az édesanyja a közösségi médiában. A Külgazdasági és Külügyminisztérium a 24. hu-nak megerősítette, hogy kapcsolatban állnak vele, de további részleteket nem közöltek.

A Bűnösök című film kapta minden idők legtöbb, 16 jelölését az amerikai filmakadémia díjaira Los Angelesben. Ryan Coogler vámpíreposza mellett Paul Thomas Anderson, az Egyik csata a másik után című film 13 jelöléssel a 2. helyen végzett.