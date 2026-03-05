ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.77
usd:
333.06
bux:
0
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Happy husband and wife drinking cup of coffee and holding hands while laughing sitting on the floor in new apartment on a moving day.
Nyitókép: miniseries/Getty Images

Szigorúbbak a szabályok, ha csok plusszal együtt igényeljük az Otthon Start hitelt

Vendégszerző

Azok a házaspárok, akik a jövőben terveznek gyermeket vállalni, az Otthon Start hitel mellett jogosultak lehetnek csok plusz hitelre is. A money.hu szakértőinek tapasztalatai alapján az Otthon Startot igénylők 16–18 százaléka csok plusz hitellel együtt veszi igénybe a kölcsönt. Ezért nem árt összefoglalni, hogy mikre kell figyelni a két támogatott konstrukció együttes igénylésekor.

Az Otthon Start és a csok plusz eltérő igénylési feltételei

A feltételekben sok az egyezőség, van azonban néhány eltérés. Amikor nem egyforma a két hiteltípus elvárása, akkor értelemszerűen a szigorúbb jogszabályi előírásokat kell teljesíteni, hiszen mind a csok plusz, mind pedig az Otthon Start hitel feltételeinek meg kell felelni, ráadásul egyszerre.

  • Családi állapot: a csok pluszt kizárólag házasok igényelhetik, gyermekvállalási feltétellel. AZ Otthon Start hitelnek ilyen kötöttségei nincsenek.
  • Életkorhatár: csok plusz hitelnél a feleség életkora nem haladhatja meg a 41. évet, vagy ha idősebb, akkor legalább 12 hetes várandósnak kell lennie. Az Otthon Startnak nincs a jogszabályban előírt felső életkori korhatára.
  • TB jogviszony: Mindkét hitel egyaránt 2 éves társadalombiztosítási jogviszony fennállását írja elő, amit elég egyik félnek igazolni. Az Otthon Startnál viszont - együttes igényléskor - a TB jogviszony igazolást annak kell benyújtania, aki a lakástulajdonra vonatkozó feltételnek is megfelel.
  • Első lakásszerzés: Míg az Otthon Start hitel az első lakásszerzőket hivatott támogatni, addig a csok pluszra jogosultak lehetnek azok a házaspárok is, akiknek nem az első otthon megszerzése a céljuk.

Otthon Start első lakásszerzés: Első lakásszerzésnek számít az is, ha az igénylő a hitelkérelem benyújtását megelőző 10 évben maximum 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezett (rendelkezik) egyidejűleg egy belterületi lakóingatlanban. A több mint 10 évvel ezelőtt birtokolt ingatlan nem zárja ki a jogosultságot. Nem minősül lakástulajdonnak a 15 millió forint alatti értékű, a lebontott vagy bontás alatt álló, illetve a haszonélvezettel terhelt lakóingatlan sem (utóbbinál a haszonélvezetnek a tulajdonba kerüléstől végig fenn kell vagy kellett állnia).

Csok plusz első közös lakásszerzés: Lakás besorolású ingatlan vételára nem haladhatja meg a 100 millió forintot, házél pedig a 150 millió forintot. Nem első közös otthonnál 150 millió forint a felső vételárkorlát lakás és ház esetében is. Arra is figyelniük kell a nem első közös lakásszerzőknek, hogy a vásárolandó ingatlan nagyobb értékű legyen, mint a meglévő.

Otthon Start hitelnél lakás esetén 100 millió, ház esetén 150 millió forint a vételárkorlát.

Különbségek a leendő otthonra vonatkozóan

  • Tulajdonszerzés: Otthon Startnál elegendő, ha egyik házasfél szerzi meg a lakás teljes tulajdoni hányadát, csok plusz hitel esetén viszont mindkét házasfélnek bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Haszonélvezeti jog egyik esetben sem jegyezhető be.
  • Maximum négyzetméterár: A csok plusz rendelet nem szabályozza a maximum négyzetméterárat, Otthon Start hitelnél azonban a célingatlan négyzetméterára nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot.
  • Minimum négyzetméter: Az Otthon Startnál nincs kikötve minimális alapterület, ezzel szemben csij olusz igénylésnél meg kell felelni a gyermekszám alapján előírt hasznos alapterületi elvárásoknak, mely lakásnál egy gyermek esetén: 40 négyzetméter, két gyermeknél: 50, három vagy több gyermekre pedig 60 négyzetméter. Családi ház esetén a hasznos alapterület elvárás ezeknél mindig 30 négyzetméterrel magasabb.

Mindkét támogatott kölcsönnél csak az a lakóingatlan alkalmas lakhatásra, amelyik rendelkezik legalább 12 négyzetméteres lakószobával és főzőhelyiséggel (ha nincs, akkor legalább 4 négyzetméteres megfelelő főzési térrel), fürdőhelyiséggel és WC-vel, közműves villamosenergiával, egyedi fűtési móddal, közműves szennyvízelvezetéssel, (ha nincs, akkor a jogszabályban foglalt megoldással a szennyvíz tisztítására és elhelyezésére), és közműves ivóvíz-szolgáltatással (ha nincs, akkor a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút legyen).

Új építésű lakás használatbavételi/építési engedélyének dátuma a csok plusz hitelnél meghatározó: 2016. január 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedély vagy egyszerű bejelentés szükséges. Új lakás vásárlása esetén a használatbavételi engedély dátuma 2016. január 1. vagy azt követő. Az Otthon Startnál nincs meghatározott dátum erre sem építés, sem vásárlás esetén.

Együttes igényléssel megúszható a vagyonszerzési illeték

A csok plusszal történő lakásvásárlás illetékmentes, viszont ha csak Otthon Start hitelt veszünk igénybe a vásárláshoz, akkor meg kell fizetni az alapesetben 4 százalékos vagyonszerzési illetéket.

Kezdőlap    Gazdaság    Szigorúbbak a szabályok, ha csok plusszal együtt igényeljük az Otthon Start hitelt

money.hu

csok plusz

otthon start

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: az iráni háború miatt Törökország, Európa „kapuőre” hatalmas migrációs hullámra számít

Szakértő: az iráni háború miatt Törökország, Európa „kapuőre” hatalmas migrációs hullámra számít

A Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy a török államvezetés egy, a szíriai polgárháború okozta migrációs hullámnál is nagyobbtól tart az iráni háború miatt. Ennek kezelésében egyedül az Európai Unió lehetne partner, de az előző megállapodás is törékenynek bizonyult.
 

Törökországnak három forgatókönyve van az iráni migrációs hullámra

Rendszerváltás Iránban? – Szakértő: a külső támadás „elhalasztja a haragot”, szervezkedni pedig tilos

Pete Hegseth: újabb amerikai bombázók és vadászgépek érkeznek Irán térségébe

Elemző: Donald Trump azért lett dühös, mert a britek lavíroznak, a spanyolok meg már-már cinikusak

A kereskedelem leállítását ígérte Donald Trump – így nézne ki ez a gyakorlatban Spanyolországban

Úton van az első mentesítő járat Jordániából Magyarország felé

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán – percről percre

VIDEÓ
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.05. csütörtök, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Katonai akcióba kezd az Egyesült Államok: Trump beszáll a véres drogháborúba – Szigorúan titkos akció indul

Katonai akcióba kezd az Egyesült Államok: Trump beszáll a véres drogháborúba – Szigorúan titkos akció indul

Az Egyesült Államok és Ecuador közös katonai műveletekbe kezdett az illegális kábítószer-kereskedelem visszaszorítására, de a két ország egyelőre nem hozott nyilvánosságra részleteket - írja a Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmasat meneteltek a kedvenc magyar részvények: komoly figyelmeztetés érkezett a folytatásról

Hatalmasat meneteltek a kedvenc magyar részvények: komoly figyelmeztetés érkezett a folytatásról

Iránykereséssel indulhat a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde piacán, miután a vezető részvények szerdán jelentős emelkedéssel zártak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Iran launch new strikes as first UK flight bringing citizens home is delayed

Israel and Iran launch new strikes as first UK flight bringing citizens home is delayed

The flight, chartered by the UK government, was supposed to leave Oman on Wednesday night but was delayed by a technical issue. One passenger calls it a "total farce".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 5. 06:12
Elemző: 2 százalék feletti GDP-növekedés várható idén, de az iráni háború komoly kockázat
2026. március 5. 05:12
Apró, mégis fontos dolgokban változnak a mobilos díjcsomagok
×
×