Szigorúbbak a szabályok, ha csok plusszal együtt igényeljük az Otthon Start hitelt

Az Otthon Start és a csok plusz eltérő igénylési feltételei

A feltételekben sok az egyezőség, van azonban néhány eltérés. Amikor nem egyforma a két hiteltípus elvárása, akkor értelemszerűen a szigorúbb jogszabályi előírásokat kell teljesíteni, hiszen mind a csok plusz, mind pedig az Otthon Start hitel feltételeinek meg kell felelni, ráadásul egyszerre.

Családi állapot: a csok pluszt kizárólag házasok igényelhetik, gyermekvállalási feltétellel. AZ Otthon Start hitelnek ilyen kötöttségei nincsenek.

a csok pluszt kizárólag házasok igényelhetik, gyermekvállalási feltétellel. AZ Otthon Start hitelnek ilyen kötöttségei nincsenek. Életkorhatár: csok plusz hitelnél a feleség életkora nem haladhatja meg a 41. évet, vagy ha idősebb, akkor legalább 12 hetes várandósnak kell lennie. Az Otthon Startnak nincs a jogszabályban előírt felső életkori korhatára.

csok plusz hitelnél a feleség életkora nem haladhatja meg a 41. évet, vagy ha idősebb, akkor legalább 12 hetes várandósnak kell lennie. Az Otthon Startnak nincs a jogszabályban előírt felső életkori korhatára. TB jogviszony: Mindkét hitel egyaránt 2 éves társadalombiztosítási jogviszony fennállását írja elő, amit elég egyik félnek igazolni. Az Otthon Startnál viszont - együttes igényléskor - a TB jogviszony igazolást annak kell benyújtania, aki a lakástulajdonra vonatkozó feltételnek is megfelel.

Mindkét hitel egyaránt 2 éves társadalombiztosítási jogviszony fennállását írja elő, amit elég egyik félnek igazolni. Az Otthon Startnál viszont - együttes igényléskor - a TB jogviszony igazolást annak kell benyújtania, aki a lakástulajdonra vonatkozó feltételnek is megfelel. Első lakásszerzés: Míg az Otthon Start hitel az első lakásszerzőket hivatott támogatni, addig a csok pluszra jogosultak lehetnek azok a házaspárok is, akiknek nem az első otthon megszerzése a céljuk.

Otthon Start első lakásszerzés: Első lakásszerzésnek számít az is, ha az igénylő a hitelkérelem benyújtását megelőző 10 évben maximum 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezett (rendelkezik) egyidejűleg egy belterületi lakóingatlanban. A több mint 10 évvel ezelőtt birtokolt ingatlan nem zárja ki a jogosultságot. Nem minősül lakástulajdonnak a 15 millió forint alatti értékű, a lebontott vagy bontás alatt álló, illetve a haszonélvezettel terhelt lakóingatlan sem (utóbbinál a haszonélvezetnek a tulajdonba kerüléstől végig fenn kell vagy kellett állnia).

Csok plusz első közös lakásszerzés: Lakás besorolású ingatlan vételára nem haladhatja meg a 100 millió forintot, házél pedig a 150 millió forintot. Nem első közös otthonnál 150 millió forint a felső vételárkorlát lakás és ház esetében is. Arra is figyelniük kell a nem első közös lakásszerzőknek, hogy a vásárolandó ingatlan nagyobb értékű legyen, mint a meglévő.

Otthon Start hitelnél lakás esetén 100 millió, ház esetén 150 millió forint a vételárkorlát.

Különbségek a leendő otthonra vonatkozóan

Tulajdonszerzés: Otthon Startnál elegendő, ha egyik házasfél szerzi meg a lakás teljes tulajdoni hányadát, csok plusz hitel esetén viszont mindkét házasfélnek bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Haszonélvezeti jog egyik esetben sem jegyezhető be.

Otthon Startnál elegendő, ha egyik házasfél szerzi meg a lakás teljes tulajdoni hányadát, csok plusz hitel esetén viszont mindkét házasfélnek bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Haszonélvezeti jog egyik esetben sem jegyezhető be. Maximum négyzetméterár: A csok plusz rendelet nem szabályozza a maximum négyzetméterárat, Otthon Start hitelnél azonban a célingatlan négyzetméterára nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot.

A csok plusz rendelet nem szabályozza a maximum négyzetméterárat, Otthon Start hitelnél azonban a célingatlan négyzetméterára nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot. Minimum négyzetméter: Az Otthon Startnál nincs kikötve minimális alapterület, ezzel szemben csij olusz igénylésnél meg kell felelni a gyermekszám alapján előírt hasznos alapterületi elvárásoknak, mely lakásnál egy gyermek esetén: 40 négyzetméter, két gyermeknél: 50, három vagy több gyermekre pedig 60 négyzetméter. Családi ház esetén a hasznos alapterület elvárás ezeknél mindig 30 négyzetméterrel magasabb.

Mindkét támogatott kölcsönnél csak az a lakóingatlan alkalmas lakhatásra, amelyik rendelkezik legalább 12 négyzetméteres lakószobával és főzőhelyiséggel (ha nincs, akkor legalább 4 négyzetméteres megfelelő főzési térrel), fürdőhelyiséggel és WC-vel, közműves villamosenergiával, egyedi fűtési móddal, közműves szennyvízelvezetéssel, (ha nincs, akkor a jogszabályban foglalt megoldással a szennyvíz tisztítására és elhelyezésére), és közműves ivóvíz-szolgáltatással (ha nincs, akkor a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút legyen).

Új építésű lakás használatbavételi/építési engedélyének dátuma a csok plusz hitelnél meghatározó: 2016. január 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedély vagy egyszerű bejelentés szükséges. Új lakás vásárlása esetén a használatbavételi engedély dátuma 2016. január 1. vagy azt követő. Az Otthon Startnál nincs meghatározott dátum erre sem építés, sem vásárlás esetén.

Együttes igényléssel megúszható a vagyonszerzési illeték

A csok plusszal történő lakásvásárlás illetékmentes, viszont ha csak Otthon Start hitelt veszünk igénybe a vásárláshoz, akkor meg kell fizetni az alapesetben 4 százalékos vagyonszerzési illetéket.