2026. március 6. péntek
Az első hosszú CAF-villamos bemutatóján a Száva kocsiszínben, Budapesten, a IX. kerületi Üllői úton 2015. november 6-án. Várhatóan jövő tavasztól közlekednek majd Budapesten az 1-es villamos vonalán az 56 méteres CAF-szerelvények, amelyeknek a vezetését szimulátoron gyakorolják a villamosvezetők.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Életmentés miatt állt le az 1-es villamos közlekedése

Infostart

A BKK szerint a helyszíni életmentés elsőbbséget élvez a közlekedéssel szemben.

Péntek reggel rendkívüli helyzet alakult ki az 1-es villamos vonalán, miután a BKK tájékoztatása szerint az Etele út / Fehérvári út és Kelenföld vasútállomás M közötti szakaszon életmentés miatt le kellett állítani a villamosközlekedést – írja a liner.hu.

A forgalom megszakadása utasok százait érintette, akik a reggeli csúcsidőben már így is zsúfolt közlekedési hálózaton próbáltak eljutni úti céljukhoz.

A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, amik igyekeznek folyamatosan követni a villamos menetrendjét, ugyanakkor a környék forgalmi adottságai miatt a megszokottnál lassabb haladásra lehet számítani.

A beavatkozás elkerülhetetlen volt, mivel a helyszínen zajló életmentés elsőbbséget élvez minden közlekedési szemponttal szemben. Aki teheti, tervezze újra az útvonalát, vagy számítson hosszabb menetidőre, hiszen a pótlóbuszok ellenére a forgalom átmenetileg torlódhat – írják.

Szakértő: Oroszország lecsaphat Katar gázpiacára, ez rossz hír Európának

Oroszország még az EU-s szankciók előtt kivonulhat az európai gázpiacról, erről Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilatkozott a Rosszija 1 televíziónak. Utasítása szerint az orosz kormánynak a vállalatokkal együtt meg kell vizsgálnia az azonnali kivonulás és az alternatív gázpiacokra való átállás kérdését. Hortay Olivér közgazdász szerint a kivonulás Magyarországot rendkívül nehéz helyzetbe hozná, de abban bízik, a vezetékes szállítás megmaradna.
 

Donald Trump: nagyrészt megsemmisítettük Irán légvédelmét és rakétaképességeit

Irán állítja: felkészült a szárazföldi támadásra is – a háború pénteki hírei percről percre

Két nap, 170 ember: a honvédség is segíti a magyarok hazaszállítását a Közel-Keletről

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök után Magyar Péter, a Tisza Párt, Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció és Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom vezetője is reagált az ukrán elnök fenyegető kijelentésére, miszerint ukrán katonáknak adná meg a magyar kormányfő címét.
 

Orbán Viktor péntek reggel: el akarnak minket takarítani, és ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon

Ukrán külügyminiszter: a magyar hatóságok túszul ejtettek hét ukrán banki alkalmazottat

Robert Fico az ukrán elnök kijelentései után szolidaritását fejezte ki Orbán Viktor felé

Szlovákia az áramstop mellett az Ukrajnának szánt uniós hitelt is blokkolhatja

Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken

Irán továbbra is aktívan rakétázza majdnem az összes, vele szomszédos országot: Bahrein és Katar az éjszaka folyamán is támadás alatt állt, a teljesen semleges Azerbajdzsán tegnap kapott először dróntámadást. Donald Trump amerikai elnök eközben lehet, hogy mégis letett a szárazföldi invázió lehetőségéről. Az izraeli légierő folytatja az Irán elleni légicsapásokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több európai állam száll be a védekező műveletekbe: a legfrisebb csatlakozó a Trump által megfenyegetett Spanyolország, az ő hajóik Ciprust fogják védeni. Katar a nap folyamán figyelmeztetett: lehet, hogy teljesen leállítják az energiahordozók exportját, ha nem sikerül pár héten belül véget vetni a háborúnak. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Bármikor megtörténhet a tragédia a hazai építkezésen: sárba süllyedő darukról és brutális állapotokról beszélt egy bennfentes

A beszámoló szerint a daruk akár 50-70 centiméterre is belesüllyednek az instabil talajba, ami komoly balesetveszélyt jelent.

Tehran residents describe 'worst night' of Israeli strikes so far as US warns attacks to intensify

The Israel Defense Forces (IDF) says it is working to intercept new missiles launched from Iran, while Saudi Arabia, Qatar and Bahrain say they intercepted attacks overnight.

