Életmentés miatt állt le az 1-es villamos közlekedése

Péntek reggel rendkívüli helyzet alakult ki az 1-es villamos vonalán, miután a BKK tájékoztatása szerint az Etele út / Fehérvári út és Kelenföld vasútállomás M közötti szakaszon életmentés miatt le kellett állítani a villamosközlekedést – írja a liner.hu.

A forgalom megszakadása utasok százait érintette, akik a reggeli csúcsidőben már így is zsúfolt közlekedési hálózaton próbáltak eljutni úti céljukhoz.

A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, amik igyekeznek folyamatosan követni a villamos menetrendjét, ugyanakkor a környék forgalmi adottságai miatt a megszokottnál lassabb haladásra lehet számítani.

A beavatkozás elkerülhetetlen volt, mivel a helyszínen zajló életmentés elsőbbséget élvez minden közlekedési szemponttal szemben. Aki teheti, tervezze újra az útvonalát, vagy számítson hosszabb menetidőre, hiszen a pótlóbuszok ellenére a forgalom átmenetileg torlódhat – írják.