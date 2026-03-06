Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

„Azonnal intézkedünk az elfogott pénzszállítók és az Oschadbank lefoglalt járművei ügyében. Helyettesem, Alexei Saban és a bank munkatársai sürgősen Budapestre utaznak, hogy tisztázzák a helyzetet” – közölte Andrij Pisnij bejegyzésében.

Az ukrán jegybankelnök elmondása szerint ezzel párhuzamosan a kérdésben levelet is címeznek a partnerekhez és szabályozó hatóságokhoz, különös tekintettel a pénzszállító szolgálatok ellenőrzési (CIT-ellenőrzés) eljárások betartására az euróövezetben és a magyar fél megfelelő intézkedéseivel kapcsolatban.

Andrij Pisznij azt írta, Ukrajna hivatalos tájékoztatást kér a magyar hatóságoktól az Oschadbank alkalmazottainak őrizetbe vételének okáról, és hangsúlyozta: „Az ukrán állampolgárok nem maradnak magukra ebben a helyzetben.”

Csütörtökön a NAV hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten szállítottak összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat Ukrajnába. Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha péntek reggel úgy nyilatkozott a történésekről, hogy a magyar hatóságok „gyakorlatilag túszul ejtették” az ukrán állami takarékbank hét alkalmazottját.