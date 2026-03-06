Megszólalt a rendőrség: mindenki vigyázzon, a csalók így próbálkoznak most

Újabb átverés terjed, ezúttal SMS-ben. Az üzenetben csalók közlekedési jogsértésről értesítik a telefonszám tulajdonosát, és felhívják a figyelmet arra, hogy a megadott linken keresztül három napjuk van befizetni a bírságot, különben végrehajtásra is sor kerülhet – írja a police.hu.

Fontos: a rendőrség Közigazgatási Hatósági Szolgálata a jogsértésekről szóló határozatot kizárólag postai úton, tértivevényes küldeménnyel, illetve elektronikus úton vagy az ügyfél-, vagy a cégkapun keresztül küldi ki.

Amennyiben ilyen tartalmú üzenetet kap, soha ne válaszoljon rá! Ne kattintson az SMS-ben lévő linkre!

Ne feledje, hogy egyetlen figyelmetlen kattintás is elegendő lehet ahhoz, hogy illetéktelenek hozzáférjenek személyes adataihoz!

Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.