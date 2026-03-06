ARÉNA - PODCASTOK
Zöldséges- és gyümölcspult egy élelmiszerboltban.
Nyitókép: Getty Images/Alexander Spatari

A globális élelmiszer-ellátását is veszélybe sodorhatja az újabb öbölháború

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A Hormuzi-szoros blokádja a nemzetközi mezőgazdaságra is kihat, mert akadályozza a műtrágya-szállításokat.

A közel-keleti konfliktus miatt egyre nagyobb aggodalom övezi a Perzsa-öböl térségének élelmiszer-ellátását. A régió gazdag monarchiái – köztük az Emírségek, Szaúd-Arábia vagy Katar – nagyrészt import élelmiszerre támaszkodnak, ezért különösen érzékenyek a tengeri kereskedelem zavaraira.

A mostani háború egyik kulcspontja a Hormuzi-szoros, amelyen keresztül a térség kereskedelmének jelentős része halad át. Szakértők szerint még a rövid ideig tartó fennakadások is komoly gondokat okozhatnak, mert ilyenkor a nagy kikötőkből kisebb kapacitású létesítményekbe kell átirányítani a forgalmat.

A Perzsa-öböl országai egyszer már szembesültek hasonló gonddal.

A 2008-as globális élelmiszerválság idején az árak hirtelen megugrottak, és kiderült, mennyire sérülékeny az importfüggő ellátási rendszer. Ekkor döntöttek úgy, hogy a drága és vízigényes hazai gabonatermesztés helyett inkább külföldi mezőgazdasági beruházásokkal biztosítják az ellátást. Szaúd-Arábia például 2008 után fokozatosan felszámolta saját búzatermesztési programját, és szinte teljesen külföldi forrásokra állt át.

Most azonban a háború miatt éppen ezek a globális ellátási láncok kerültek nyomás alá. A Perzsa-öböl országai az élelmiszereik 80–90 százalékát importálják, és ennek több mint hetven százaléka a Hormuzi-szoroson keresztül érkezik. Ha a konfliktus elhúzódik, hiány és áremelkedés következhet.

A térség legfontosabb kikötői – köztük a dubaji Jebel Ali, valamint a kuvaiti, bahreini, katari és Szaúd-arábiai terminálok – mind olyan útvonalon helyezkednek el, amely a szoroson keresztül kapcsolódik a nemzetközi kereskedelemhez. Irán támadásai több ilyen kulcsfontosságú infrastruktúrát is érintettek: Jebel Ali konténerterminálján például a héten órákra leállt a forgalom.

A Reutersnek nyilatkozó szakértők szerint a boltok polcai egyelőre tele vannak, de egyes termékek utánpótlása már most lassabb. A háború kitörése után több országban pánikszerű felvásárlás kezdődött, ami ideiglenes hiányokat okozott.

A régió próbál felkészülni a zavarokra. Az Emirátusok például négy-hat hónapra elegendő stratégiai élelmiszerkészletet halmozott fel, és nagy kapacitású gabonasilókat épített. A fudzsairai tárolók háromszázezer tonna gabonát tudnak befogadni, ráadásul az Indiai-óceán partján fekszenek, a Hormuzi-szoroson kívül.

Ugyanakkor a szoros megkerülése sem könnyű. Az alternatív kikötők – például Khorfakkan vagy Fujairah – jóval kisebb kapacitásúak, így nehezen tudnák pótolni a dubaji vagy abu-dzabi terminálok kiesését. A romlandó áruk, például a banán vagy más friss élelmiszerek különösen érzékenyek a hosszabb szállítási időre, és légi szállításuk jelentősen drágítaná az ellátást.

A konfliktus hatása azonban messze túlmutathat a Közel-Keleten.

A Hormuzi-szoroson nemcsak olaj és gáz halad át, hanem a globális műtrágyagyártáshoz szükséges alapanyagok mintegy harmada is. A szoros lezárása ezért már most gátolja az ammónia és a nitrogén szállítását. A világ élelmiszer-termelésének mintegy fele a nitrogénalapú műtrágyákra épül – nélkülük a terméshozamok jelentősen csökkennének. A Közel-Kelet ráadásul a globális műtrágyagyártás egyik központja. Irán például a világ negyedik legnagyobb karbamid-exportőre, amely a legszélesebb körben használt nitrogénműtrágya. Ha a háború miatt a gyárak leállnak vagy a szállítás akadozik, az világszerte drágíthatja a mezőgazdasági termelést.

A műtrágyagyártást az energiaárak is befolyásolják: a nitrogénműtrágya előállítási költségének akár 60–80 százalékát a földgáz adja. A konfliktus miatt több öbölmenti létesítmény is leállt – Katar legnagyobb gázüzeme például egy dróntámadás után zárt be ideiglenesen.

Ennek hatása már a piacokon is látszik.

Az egyiptomi karbamid ára – amely globális referenciaárnak számít – egy hét alatt több mint 25 százalékkal emelkedett.

Elemzők szerint ha a szoros tartósan lezárva marad, az nemcsak a Közel-Kelet élelmiszer-ellátását sodorhatja veszélybe, hanem a világ mezőgazdaságát is. A dráguló műtrágya miatt csökkenhetnek a terméshozamok, és emelkedhet az olyan alapvető élelmiszerek ára, mint a kenyér, a tészta vagy a burgonya.

Az iráni háború pénteki napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

A globális élelmiszer-ellátását is veszélybe sodorhatja az újabb öbölháború

élelmiszer

irán

öbölmenti országok

hormuzi-szoros

öbölválság

öbölháború

