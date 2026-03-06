Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, hét ukránt, köztük egy volt tábornokot állítottak elő

2026.03.05-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot, és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogrammaranyat szállított – írja az Index a NAV közleménye alapján.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást. 2026.03.05-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot, és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogrammaranyat szállított.

Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába

– írja a NAV, hozzátéve: a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a TerrorelhárításiKözpont közreműködésével végzi

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzést nem érkezett. A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt – közölte a NAV.

Előzőleg a budapesti ukrán nagykövetség közölte: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint az állami Oschadbank alkalmazottai Ausztria és Ukrajna között szállítottak készpénzt, amikor Budapesten feltartóztatták őket. Két banki járművet vezettek, amelyek Ausztria és Ukrajna között tranzitáltak, és készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében.

„Gyakorlatilag arról van szó, hogy Magyarország túszokat ejtett és ellopta a pénzt. Ha ez az az »erő«, amiről ma Orbán Viktor beszélt, akkor ez egy bűnszervezet ereje. Ez állami terrorizmus és zsarolás” – írták.