ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.11
usd:
338
bux:
121885.96
2026. március 6. péntek Inez, Leonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Füst száll a magasba egy izraeli légicsapást követõen Teheránban 2026. március 5-én, az Irán elleni amerikai-izraeli támadás hatodik napján.
Nyitókép: Abedin Taherkenareh, MTI/MTVA

„A bombázást talán túlélem, de megöl az állandó idegeskedés” – Teherán hétköznapjai

Infostart

Az internetes blokád ellenére a BBC perzsa nyelvű szolgálata kapcsolatba lépett Iránban élő emberekkel, hogy megtudja, milyen a helyzet jelenleg az országban.

A teherániak álmatlan éjszakákról és az állandó fenyegetettség okozta stresszről számoltak be, amit az okoz, hogy az Egyesült Államok és Izrael folytatja a főváros elleni támadásokat.

Egy férfi azt nyilatkozta: „Nem vagyok jól. Alig aludtam az éjjel a folyamatos robbanások miatt”. Majd hozzátette, hogy a háza „öt percig folyamatosan rázkódott”.

„Szörnyű volt” – mesélte egy nő.

„Olyan erősek voltak a detonációk, hogy az összes ablak beleremegett. Úgy hangzott, mintha egy sárkány dörömbölne rajtuk”. Egy másik teheráni pedig arról beszélt, hogy ami most történik a városban az sokkal rosszabb, mint amit a tavalyi 12 napos háború alatt tapasztaltak.

Egy Salar néven bemutatkozó férfi elmondta, hogy péntek reggel 5 órakor három robbanás hangjára riadt. „Olyan sok a detonáció és akkora a pusztítás, hogy az elképzelhetetlen. Nem csoda, hogy egy hete nem csökken a magas vérnyomásom” – panaszkodott a BBC-nek. „Ez a helyzet nagyon nem tesz jót nekem. Jelenleg naponta kilencféle gyógyszert szedek, de ennek ellenére is állandóan ideges vagyok!” Még hozzátette: „Őszintén szólva, a bombázást talán túlélem, de megöl az állandó idegeskedés" – mondja.

Míg egyes irániak a folyamatos támadások miatt a családjukért aggódnak, addig mások a rezsim megingásáról beszélnek és reményüket fejezik ki az ország jövőjét illetően.

„Mindenhol ellenőrzőpontok vannak. A vezetőink még a saját árnyékuktól is félnek” – közölte egy 25 éves teheráni diák. „Várjuk a nagy pillanatot, azt amikor mindannyian kimehetünk az utcára és ünnepelhetjük a győzelmünket.” Egy másik nyilatkozó arról számolt be, hogy „az első napon az emberek lelkesen skandáltak, és mindenki boldognak tűnt. De most rendőrök vannak mindenhol.” Azt is elmondta, hogy

aki elmegy otthonról, annak „nyomós okra” kell hivatkoznia.

„A hatóságok minden nap SMS-eket küldenek, amelyekben arra figyelmeztetnek, hogy ha tiltakozni merünk, akkor keményen leszámolnak velünk” – mondta egy névtelenséget kérő teheráni. „Az egyik üzenetben például azt írták: aki tüntet, azt »izraeli kollaboránsnak« tekintik. Vagyis ha nem engedelmeskedünk a központi hatalomnak, azt keményen megtorolják, akár meg is ölhetnek” – fogalmazott.

Az alapvető élelmiszerek, például a tojás vagy a burgonya ára az egekbe szökött, a kenyérért pedig hihetetlenül hosszú sorok kígyóznak. De a benzinkutak előtt is végtelennek látszóak a sorok. Egyébként Teheránban a legtöbb üzlet zárva tart, és bankautomaták közül sem mindegyik működik. Viszont a szupermarketek és a pékségek még nyitva maradtak.

A BBC szerint az irániak hangulatát nagyban rontja, hogy nem tudnak tájékozódni a körülöttük zajló eseményekről. Csak az állami média erősen cenzúrázott hírei és a kormánypropaganda jut el hozzájuk, ugyanis már hatodik napja megszűnt az országban az internetszolgáltatás.

Közben az amerikai székhelyű Emberi Jogi Aktivisták Hírügynöksége (HRNA) bejelentette, hogy tudomása szerint a harcok kezdete óta több mint 1100 iráni civil vesztette életét.

Kezdőlap    Külföld    „A bombázást talán túlélem, de megöl az állandó idegeskedés” – Teherán hétköznapjai

irán

háború

teherán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen
aréna

Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen
A honvédség gépével, de bérelt utasszállítókkal is hozza haza a külügy az iráni háború miatt külföldön rekedt magyarokat. Az elmúlt napokban az ukránok bemutatkoztak, kiderült, milyenek is valójában – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter vázolta azt is, meddig eszkalálódhat a magyar-ukrán feszültség, illetve hogy milyen megoldással igyekeznek minimálisra csökkenteni a hazánkkal szembeni zsarolási potenciált a kőolaj ügyében.
 

Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen

Szijjártó Péter: egy dologgal az ukránok sem kalkuláltak – tüntetés a követségnél

Bizottsági szóvivő: elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése

Kis-Benedek József: katonai támadás nem, más ukrán akciók lehetségesek Magyarország ellen

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Felkerült az Ukrajna ellenségeit listázó Mirotvorec (Béketeremtő) nevű, civil aktivisták által működtetett honlapra Hajdu János, a magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója, Orbán Viktor miniszterelnök egykori főtestőre pénteken.
 

Ukrán pénzszállító: Orbán Balázs magyarázatot követel

Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”

Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken

Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken

Irán továbbra is aktívan rakétázza majdnem az összes, vele szomszédos országot: Bahrein és Katar az éjszaka folyamán is támadás alatt állt, a teljesen semleges Azerbajdzsán tegnap kapott először dróntámadást. Donald Trump amerikai elnök eközben lehet, hogy mégis letett a szárazföldi invázió lehetőségéről, viszont közölte: a bombázás fönnmarad, amíg Irán meg nem adja magát. Az izraeli légierő folytatja az Irán elleni légicsapásokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több európai állam száll be a védekező műveletekbe: a legfrisebb csatlakozó a Trump által megfenyegetett Spanyolország, az ő hajóik Ciprust fogják védeni. Katar a nap folyamán figyelmeztetett: lehet, hogy teljesen leállítják az energiahordozók exportját, ha nem sikerül pár héten belül véget vetni a háborúnak. Teheránt közben a háború eddigi legsúlyosabb légi offenzívája érte, az iráni főváros lángokban áll. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végre egy jó hír a Közel-Kelettel kapcsolatban: minden magyar úszó hazatért Ománból

Végre egy jó hír a Közel-Kelettel kapcsolatban: minden magyar úszó hazatért Ománból

A sportolók és az edzők hazautazását korábban a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt elrendelt, váratlan légtérzár nehezítette.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump demands Iran's 'unconditional surrender' as Israel says it hit leadership bunker 'with 50 jets'

Trump demands Iran's 'unconditional surrender' as Israel says it hit leadership bunker 'with 50 jets'

Tehran residents tell BBC Persian "last night was the worst night" for strikes so far.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 6. 18:50
Katonai járművek gyártásába kezdhet a Volkswagen
2026. március 6. 18:37
Így lehet béke Iránban – megszólalt Donald Trump
×
×