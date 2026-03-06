„A bombázást talán túlélem, de megöl az állandó idegeskedés” – Teherán hétköznapjai

A teherániak álmatlan éjszakákról és az állandó fenyegetettség okozta stresszről számoltak be, amit az okoz, hogy az Egyesült Államok és Izrael folytatja a főváros elleni támadásokat.

Egy férfi azt nyilatkozta: „Nem vagyok jól. Alig aludtam az éjjel a folyamatos robbanások miatt”. Majd hozzátette, hogy a háza „öt percig folyamatosan rázkódott”.

„Szörnyű volt” – mesélte egy nő.

„Olyan erősek voltak a detonációk, hogy az összes ablak beleremegett. Úgy hangzott, mintha egy sárkány dörömbölne rajtuk”. Egy másik teheráni pedig arról beszélt, hogy ami most történik a városban az sokkal rosszabb, mint amit a tavalyi 12 napos háború alatt tapasztaltak.

Egy Salar néven bemutatkozó férfi elmondta, hogy péntek reggel 5 órakor három robbanás hangjára riadt. „Olyan sok a detonáció és akkora a pusztítás, hogy az elképzelhetetlen. Nem csoda, hogy egy hete nem csökken a magas vérnyomásom” – panaszkodott a BBC-nek. „Ez a helyzet nagyon nem tesz jót nekem. Jelenleg naponta kilencféle gyógyszert szedek, de ennek ellenére is állandóan ideges vagyok!” Még hozzátette: „Őszintén szólva, a bombázást talán túlélem, de megöl az állandó idegeskedés" – mondja.

Míg egyes irániak a folyamatos támadások miatt a családjukért aggódnak, addig mások a rezsim megingásáról beszélnek és reményüket fejezik ki az ország jövőjét illetően.

„Mindenhol ellenőrzőpontok vannak. A vezetőink még a saját árnyékuktól is félnek” – közölte egy 25 éves teheráni diák. „Várjuk a nagy pillanatot, azt amikor mindannyian kimehetünk az utcára és ünnepelhetjük a győzelmünket.” Egy másik nyilatkozó arról számolt be, hogy „az első napon az emberek lelkesen skandáltak, és mindenki boldognak tűnt. De most rendőrök vannak mindenhol.” Azt is elmondta, hogy

aki elmegy otthonról, annak „nyomós okra” kell hivatkoznia.

„A hatóságok minden nap SMS-eket küldenek, amelyekben arra figyelmeztetnek, hogy ha tiltakozni merünk, akkor keményen leszámolnak velünk” – mondta egy névtelenséget kérő teheráni. „Az egyik üzenetben például azt írták: aki tüntet, azt »izraeli kollaboránsnak« tekintik. Vagyis ha nem engedelmeskedünk a központi hatalomnak, azt keményen megtorolják, akár meg is ölhetnek” – fogalmazott.

Az alapvető élelmiszerek, például a tojás vagy a burgonya ára az egekbe szökött, a kenyérért pedig hihetetlenül hosszú sorok kígyóznak. De a benzinkutak előtt is végtelennek látszóak a sorok. Egyébként Teheránban a legtöbb üzlet zárva tart, és bankautomaták közül sem mindegyik működik. Viszont a szupermarketek és a pékségek még nyitva maradtak.

A BBC szerint az irániak hangulatát nagyban rontja, hogy nem tudnak tájékozódni a körülöttük zajló eseményekről. Csak az állami média erősen cenzúrázott hírei és a kormánypropaganda jut el hozzájuk, ugyanis már hatodik napja megszűnt az országban az internetszolgáltatás.

Közben az amerikai székhelyű Emberi Jogi Aktivisták Hírügynöksége (HRNA) bejelentette, hogy tudomása szerint a harcok kezdete óta több mint 1100 iráni civil vesztette életét.