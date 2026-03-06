Bizottsági szóvivő: elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése

Az Európai Bizottság szóvivője kifogásolta a nyelvezetet, amit az ukrán elnök a magyar miniszterelnök vonatkozásában használt – írta meg a HVG.

Az Európai Bizottság szerint a Magyarország és Ukrajna közti vita során mindkét oldalon erősödő, eszkalálódó retorika tapasztalható, ez nem segíti az Európai Unió és partnerei közös céljainak elérését. Arra törekszik a testület, hogy a felek mérsékeljék a hangnemet, és a stratégiai célokra összpontosítsanak a politikai konfliktus helyett.

Elfogadhatatlan a Zelenszkij elnök által használt nyelvezet

– jelentette ki Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője pénteki brüsszeli sajtótájékoztatóján. Hozzátette, az Európai Unióban nem lehet fenyegetést intézni uniós tagállamok felé.

Az ukrán elnök így fogalmazott ugyanis: remélik, hogy az EU-ban egyetlen személy sem fogja feltartóztatni a 90 milliárdot vagy annak első részletét, és az ukrán katonák fegyverhez juthatnak. Ellenkező esetben megadják ezen személy címét a fegyveres erőiknek, hadd hívják fel és beszéljék meg vele a dolgot a maguk módján.

A szóvivő hozzátette, a Bizottság jelenleg aktív egyeztetéseket folytat az érintett felekkel, és arra törekszik, hogy a feszültség csökkenjen. Az a cél, hogy a politikai vita ne akadályozza a stratégiai feladatok megvalósítását. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Európai Unió fő prioritásai változatlanok: fokozni kell a nyomást Oroszországra, hogy véget vessen az Ukrajna elleni háborúnak, biztosítani kell Ukrajnának a pénzügyi támogatást, és garantálni kell az uniós tagállamok energiabiztonságát. Emellett a Bizottság szerint kulcsfontosságú a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag elfogadása is, erről az Európai Tanács már egy politikai megállapodást kötött, és ennek végrehajtását Brüsszel az uniós vezetők vállalásának tekinti.

A Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban elmondta, vizsgálják a lehetőségeket a szállítások újraindítására, ennek részeként akár pénzügyi támogatás biztosítására is sor kerülhet. Hangsúlyozta, hogy a bizottság tisztában van a kialakult helyzettel és a háttérben zajló tárgyalásokkal, még ha ezek minden részletét nem is hozzák nyilvánosságra. „Nyugodt és következetes” módon kívánnak együttműködni a felekkel – tette hozzá Olof Gill. Ahhoz nem kívánt további megjegyzést fűzni, hogy a Bizottság kifejezi-e külön szolidaritását Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel az ügy kapcsán.

Mint az Index cikkében olvasható, a Bizottság szóvivőjének nem volt hozzáfűznivalója Magyar Péter reakciójához sem. A Tisza Párt elnöke azt követelte az Európai Bizottságtól, hogy addig szakítson meg minden kapcsolatot az ukrán elnökkel, míg a helyzet nem rendeződik.

Ezen felül még szóba került a Mol a bizottsághoz beadott panasza is, amely szerint az Adria-vezetéken történő szállítás megtagadása azt jelenti, hogy a horvát fél visszaél monopolhelyzetével. A szóvivő elmondta, rendes eljárásban, olyan gyorsan vizsgálják a panaszt, ahogy csak lehet – írta meg az Index.

Mint kiderült, a bizottság értesült a hét ukrán állampolgár Magyarországon történt őrizetbe vételéről, de nem rendelkeztek részletes információkkal a pénteki sajtótájékoztató idejében. A HVG cikkében hozzáteszik, hogy sajtóinformációk szerint Brüsszelben az ukrán nagykövet már tájékoztatta a fejleményekről az EU külügyi szolgálatát.