ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.99
usd:
340.25
bux:
122613.97
2026. március 6. péntek Inez, Leonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Parlament elnökével tartott kijevi sajtóértekezleten 2025. szeptember 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Bizottsági szóvivő: elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése

Infostart

Az Európai Unióban nem lehet fenyegetést intézni uniós tagállamok felé – jelentette ki újságírói kérdésre válaszolva Olof Gill, az Európai Bizottság illetékes szóvivője.

Az Európai Bizottság szóvivője kifogásolta a nyelvezetet, amit az ukrán elnök a magyar miniszterelnök vonatkozásában használt – írta meg a HVG.

Az Európai Bizottság szerint a Magyarország és Ukrajna közti vita során mindkét oldalon erősödő, eszkalálódó retorika tapasztalható, ez nem segíti az Európai Unió és partnerei közös céljainak elérését. Arra törekszik a testület, hogy a felek mérsékeljék a hangnemet, és a stratégiai célokra összpontosítsanak a politikai konfliktus helyett.

Elfogadhatatlan a Zelenszkij elnök által használt nyelvezet

– jelentette ki Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője pénteki brüsszeli sajtótájékoztatóján. Hozzátette, az Európai Unióban nem lehet fenyegetést intézni uniós tagállamok felé.

Az ukrán elnök így fogalmazott ugyanis: remélik, hogy az EU-ban egyetlen személy sem fogja feltartóztatni a 90 milliárdot vagy annak első részletét, és az ukrán katonák fegyverhez juthatnak. Ellenkező esetben megadják ezen személy címét a fegyveres erőiknek, hadd hívják fel és beszéljék meg vele a dolgot a maguk módján.

A szóvivő hozzátette, a Bizottság jelenleg aktív egyeztetéseket folytat az érintett felekkel, és arra törekszik, hogy a feszültség csökkenjen. Az a cél, hogy a politikai vita ne akadályozza a stratégiai feladatok megvalósítását. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Európai Unió fő prioritásai változatlanok: fokozni kell a nyomást Oroszországra, hogy véget vessen az Ukrajna elleni háborúnak, biztosítani kell Ukrajnának a pénzügyi támogatást, és garantálni kell az uniós tagállamok energiabiztonságát. Emellett a Bizottság szerint kulcsfontosságú a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag elfogadása is, erről az Európai Tanács már egy politikai megállapodást kötött, és ennek végrehajtását Brüsszel az uniós vezetők vállalásának tekinti.

A Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban elmondta, vizsgálják a lehetőségeket a szállítások újraindítására, ennek részeként akár pénzügyi támogatás biztosítására is sor kerülhet. Hangsúlyozta, hogy a bizottság tisztában van a kialakult helyzettel és a háttérben zajló tárgyalásokkal, még ha ezek minden részletét nem is hozzák nyilvánosságra. „Nyugodt és következetes” módon kívánnak együttműködni a felekkel – tette hozzá Olof Gill. Ahhoz nem kívánt további megjegyzést fűzni, hogy a Bizottság kifejezi-e külön szolidaritását Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel az ügy kapcsán.

Mint az Index cikkében olvasható, a Bizottság szóvivőjének nem volt hozzáfűznivalója Magyar Péter reakciójához sem. A Tisza Párt elnöke azt követelte az Európai Bizottságtól, hogy addig szakítson meg minden kapcsolatot az ukrán elnökkel, míg a helyzet nem rendeződik.

Ezen felül még szóba került a Mol a bizottsághoz beadott panasza is, amely szerint az Adria-vezetéken történő szállítás megtagadása azt jelenti, hogy a horvát fél visszaél monopolhelyzetével. A szóvivő elmondta, rendes eljárásban, olyan gyorsan vizsgálják a panaszt, ahogy csak lehet – írta meg az Index.

Mint kiderült, a bizottság értesült a hét ukrán állampolgár Magyarországon történt őrizetbe vételéről, de nem rendelkeztek részletes információkkal a pénteki sajtótájékoztató idejében. A HVG cikkében hozzáteszik, hogy sajtóinformációk szerint Brüsszelben az ukrán nagykövet már tájékoztatta a fejleményekről az EU külügyi szolgálatát.

Kezdőlap    Külföld    Bizottsági szóvivő: elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése

ukrajna

orbán viktor

európai bizottság

barátság

magyar péter

volodimir zelenszkij

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Szlovákia az áramstop mellett az Ukrajnának szánt uniós hitelt is blokkolhatja
Szlovákia az áramstop mellett az Ukrajnának szánt uniós hitelt is blokkolhatja
Robert Fico koalíciós partnere, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke, Andrej Danko felszólította a szlovák miniszterelnököt, hogy Pozsony is blokkolja az Európai Unió által tervezett, mintegy 90 milliárd eurós hitelt Ukrajna számára. Közben a szlovák kormány konkrét lépéseket is tett az energetikai együttműködés korlátozására. A Szlovák Villamosenergia-átviteli Rendszer felmondta az ukrán Ukrenergo vállalattal kötött szerződését a vészhelyzeti villamosenergia-szállításról.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen

Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen
Szintet lépett a magyar–ukrán diplomáciai feszültség Volodimir Zelenszkij elnök Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett fenyegetésével. Az ukrán államfő által felvetett ötlet a személyes adatok megosztásáról már megközelíti azt, ami sértheti az európai uniós gyakorlatot és akár bűncselekménynek is minősülhet.
 

Bizottsági szóvivő: elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése

Kis-Benedek József: katonai támadás nem, más ukrán akciók lehetségesek Magyarország ellen

Robert Fico az ukrán elnök kijelentései után szolidaritását fejezte ki Orbán Viktor felé

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Orbán Viktor péntek reggel: amit Ukrajna csinál, banditizmus

Szijjártó Péter az ukrán pénzszállítók ügyéről: „fel kell tennünk a kérdést, nem a háborús maffia pénzéről van-e szó”

Szijjártó Péter az ukrán pénzszállítók ügyéről: „fel kell tennünk a kérdést, nem a háborús maffia pénzéről van-e szó”

Ukrán pénzszállítókat vett őrizetbe a TEK Magyarországon, az egyikük korábban titkosszolgálati tábornok volt. Ukrajna hevesen tiltakozik, Andrij Szibiha külügyminiszter „állami terrorizmusról, zsarolásról” beszél. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában elmondta: súlyos kérdést vet fel, hogy miért szerepelnek olyan személyek a szállítmányok kíséretében, akik „egyértelműen ukrán titkosszolgálati kötődéssel rendelkeznek”. A magyar hatóságok közben mélyreható, alapos, minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytatnak.
 

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”

Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

Ukrán külügyminiszter: a magyar hatóságok túszul ejtettek hét ukrán banki alkalmazottat

Ukrán külügy az állampolgároknak: ha tehetik, kerüljék el Magyarországot

VIDEÓ
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.06. péntek, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tovább növekedett a magyar gépjárműállomány, 5,34 millió felett járunk

Tovább növekedett a magyar gépjárműállomány, 5,34 millió felett járunk

2025-ben 142 ezerrel bővült a magyar gépjármúállomány, ami 2,7 százalékos éves növekedéssel kishíján elérte az 5 millió 341 ezret. A teljes állomány közel 82%-át személyautók tették ki, melyek száma 2,6%-kal 4,37 millió fölé nőtt. A flotta átlagéletkora elért a 16,5 évet, amit egy külön cikkben tárgyalunk majd részletesen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hamarosan jön az új FixMÁP: mutatjuk, mekkora lesz a kamata a magyar kedvenc papírjának

Hamarosan jön az új FixMÁP: mutatjuk, mekkora lesz a kamata a magyar kedvenc papírjának

Új Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) sorozatot bocsát ki az Államadósság Kezelő Központ, miközben lezárja a korábbi széria értékesítését

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump demands Iran's 'unconditional surrender' as Israel says it hit leadership bunker 'with 50 jets'

Trump demands Iran's 'unconditional surrender' as Israel says it hit leadership bunker 'with 50 jets'

Tehran residents tell BBC Persian "last night was the worst night" for strikes so far.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 6. 16:56
Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója
2026. március 6. 16:34
Kiderül, mit tud az Adria kőolajvezeték – indul a teszt
×
×