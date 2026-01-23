Pert indít a legnagyobb amerikai bank ellen Donald Trump

Donald Trump a floridai bíróságon nyújtott be keresetet a JPMorgan Chase ellen, amelyben legalább 5 milliárd dollár kártérítést követel – írja a The Hill híradása nyomán az Index.

A beadvány szerint a pénzintézet 2021 februárjában, nem sokkal a Capitolium elleni január 6-i támadást követően zárta be több, Donald Trumphoz kapcsolódó bankszámlát, anélkül hogy erre világos indoklást adott volna.

Az elnök azt állítja keresetében, hogy a döntés mögött nem pénzügyi vagy jogi megfontolások, hanem politikai és társadalmi nyomás állt. Donald Trump ügyvédei szerint a JPMorgan Chase azért határolódott el az akkor még volt elnöktől, mert úgy ítélte meg, hogy az aktuális politikai hangulat ezt kívánja meg, és „woke” vállalati szemléletből fakadóan kockázatosnak tartotta Trump konzervatív nézeteit.

Donald Trump és a Republikánus párt jó ideje vádolja azzal az amerikai bankokat, hogy rendszerszinten hátrányosan megkülönböztetik a konzervatív ügyfeleket. A kérdés politikai súlyát jelzi, hogy az elnök tavaly végrehajtási rendeletet írt alá, amely a „politikai indíttatású vagy jogellenes debankolás” kivizsgálására és szankcionálására kötelezi a szabályozó hatóságokat.

A JPMorgan Chase visszautasította a vádakat, mondván rendszerint semmiféle politikai vagy vallási meggyőződés nem befolyásolja a számlák megszüntetését, kizárólag akkor, ha azok jogi vagy szabályozási kockázatot jelentenek. A bank szerint a kereset megalapozatlan, ugyanakkor tiszteletben tartják Trump jogát a perindításhoz.

A per benyújtása néhány nappal azután történt, hogy Donald Trump nyilvánosan jogi lépésekkel fenyegette meg a bankot, és cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint korábban felajánlotta volna Jamie Dimonnak a Federal Reserve elnöki posztját.