Szijjártó Péter az ukrán pénzszállítók ügyéről: „fel kell tennünk a kérdést, nem a háborús maffia pénzéről van-e szó”

Elsőként a Telex számolt be arról, hogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai csütörtökön az M5-ös autópálya egyik benzinkútjánál feltartóztattak két ukrán pénzszállító autót és őrizetbe vették az azokban utazó hét ukrán banki alkalmazottat.

Ukrajna állami takarékbankja, az osztrák Raiffeisen Bankkal szerződésben lévő Oschadbank szerint a járművek hivatalos és szabályos tranzitszállítást végeztek Ausztria és Ukrajna között. A rakományuk 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt.

Az Ukrán Nemzeti Bank és az ukrán külügyminisztérium az elfogottak azonnali szabadon bocsátását követeli, továbbá jogi állásfoglalás érdekében az Európai Unióhoz is fordul az ügyben.

„Gyakorlatilag arról van szó, hogy Magyarország túszokat ejtett és ellopta a pénzt. Ha ez az az erő, amiről Orbán Viktor beszélt, akkor ez egy bűnszervezet ereje. Ez állami terrorizmus és zsarolás” – írta Ukrajna budapesti nagykövetségének Facebook-oldalán Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményben jelentette be, hogy pénzmosás bűncselekményének alapos gyanúja miatt vette őrizetbe a hét ukrán állampolgárt, akik közül az egyik korábban titkosszolgálati tábornok volt.

Csak idén, január óta több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogrammnyi aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába

– közölte a NAV, amely értesítette az eljárásról az ukrán konzuli szolgálatot, azonban attól nem kapott semmilyen visszajelzést.

Kiutasítják Magyarországról a NAV által elfogott pénzszállító ukránokat Kiutasítják pénteken azt a hét ukrán állampolgárt, akik részt vettek a Magyarország területén történő pénz- és aranyszállításban – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK). Mint írják, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárás során azonosították az előállított hét ukrán állampolgárságú személy hátterét. Ennek alapján a Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették. Ezeket figyelembe véve döntöttek úgy, hogy kiutasítják őket Magyarország területéről. (MTI)

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az InfoRádió Aréna című műsorában reagált az ügyre. Feltette a kérdést, hogy „mi szükség van arra, hogy az ukránok ekkora mennyiségű készpénzt furikáztassanak Magyarországon keresztül, vagy Magyarországon belül, mert ez sem világos egyelőre”. A külügyminiszter hozzátette: ha valóban arról van szó, amire az ukrán külügyminiszter utal, ami szerint bankok közötti transzferek történtek, akkor Szijjártó Péter szerint joggal vetődhet fel az a kérdés, hogy „miért nem átutalással rendezik ezt egymás között a bankok”. Azt gondolja,

nagyon ritka Európában, hogy „ekkora mennyiségű pénzt a bankok egymás között készpénzben forgalmaznának”.

Szijjártó Péter az egyik fő kérdésnek azt nevezte, hogy kinek a pénzéről van szó, a másik, hogy mire használják, a harmadik, hogy „ezt a pénzt csak átvitték-e Magyarországon, vagy néha itt megállítják, és valaki használja, vagy valakinek az érdekében használják”.

A külügyminiszter szerint

súlyos kérdést vet fel az a tény, hogy miért szerepelnek olyan személyek ezeknek a szállítmányoknak a kíséretében, akik „egyértelműen ukrán titkosszolgálati kötődéssel rendelkeznek”,

és véleménye szerint fel kell tenni azt a kérdést is, hogy ebben az esetben „nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó”. Szijjártó Péter közölte: ameddig az ukránok nem adnak érdemi válaszokat és magyarázatokat ezekre a fontos kérdésekre, addig „a magyar hatóságok nyilvánvalóan mélyreható, alapos, minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytatnak”. Így fogalmazott: „mindenképpen gyanús, vagy mondhatnám azt is, hogy sokatmondó az ukrán kollégának az a reakciója, amely állami terrorizmusról szól”.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy csütörtök éjszaka SMS-t is küldött neki az ukrán külügyminiszter, amit a magyar tárcavezető „nem a leghivatalosabb formának” nevezett. Szijjártó Péter „nevetségesnek” tartja, hogy az ukrán fél állami terrorizmust és túszokat emleget. Szerinte ez a helyzet is beleillik mindabba, amit az elmúlt napokban az ukránok bemutattak. „Az ukrán vezetőkról kiderült, milyenek is ők valójában, mert az, ahogyan az ukrán elnök halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, az európai kultúrkörben példátlan” – mondta a magyar külügyminiszter.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter péntek délelőtt az X-en már azt sérelmezte, hogy az ukrán konzulok még mindig nem léphettek kapcsolatba a Magyarországon őrizetbe vett hét ukrán állampolgárral. Erre Szijjártó Péter az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, hogy „az őrizet addig tart, amíg a vizsgálat miatt szükséges”.

A magyar kormány hivatalos Facebook-oldalán pénteken közzétettek egy videófelvételt, amelyen az látható, hogyan zajlott az „ukrán aranykonvoj-akció”.

Néhány fotót is megosztottak az elfogásról, amikor a hét ukrán állampolgárt előállítják és két páncélozott pénzszállító járművet feltartóztatják az M0-ás egyik pihenőjében.

A magyar szolgálatokat is meglepte, hogy mekkora mennyiségű készpénzt találtak az ukrán férfiaknál, akik katonai-taktikai egyenruhában voltak az őrizetbe vételkor.

Az ukrán jegybankelnök delegációt küld Budapestre

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményére reagálva az ukrán külügyminisztérium figyelmeztetést adott ki Facebook-oldalán. Mint írják, „tekintettel Ukrajna hét állampolgárának elrablására és az állami bank vagyonának eltulajdonítására, az ukrán külügyminisztérium

azt ajánlja az ukrán állampolgároknak, hogy tartózkodjanak a Magyarországra történő utazástól, mivel a magyar hatóságok önkényes fellépései miatt nem tudják garantálni biztonságukat”.

Továbbá az ukrán külügyminisztérium felhívta az ukrán és európai vállalkozások figyelmét a magyar területen történő „önkényes vagyoneltulajdonítás veszélyére”, és azt javasolja, hogy ezeket a kockázatokat vegyék figyelembe az országban folytatott üzleti tevékenységük során.

Az ukrán Oschadbank is közleményt adott ki péntek kora délután. Andrij Pisznij, az állami pénzintézet elnöke a közösségi oldalán bejelentette, hogy helyettese, Olekszij Saban vezetésével azonnal delegációt küldenek Budapestre, hogy tisztázzák a helyzetet. Jelezte azt is, hogy levelet írnak a partnereiknek és a szabályozó hatóságoknak, illetve hivatalos tájékoztatást kérnek a magyar féltől az Oschadbank-alkalmazottak letartóztatásának okáról.

A Szijjártó Péterrel készült teljes beszélgetést ma este hat óra után az InfoRádió Aréna című műsorában hallgathatják meg.