Orbán Viktor: hasítunk!

Hasít a nemzeti petíció, már több mint 1 egymillió ember kitöltötte, egészen pontosan 1 millió 128 ezren küldték vissza – hangzik el Orbán Viktor videójában.

„Az elmúlt hetekben Ukrajna ráadásul olajblokád alá vette Magyarországot. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy világosan megüzenjük Brüsszelnek: nem fogunk támogatni egy olyan országot, amely Magyarországot zsarolja, amely a magyar családok energiaellátását veszélybe sodorja. Ezért nemet mondunk az olajblokádra, nemet mondunk a háború finanszírozására és nemet mondunk a rezsiárak megemelésére is” – hangsúlyozta a kormányfő.

A miniszterelnök arra kér mindenkit, hogy támogassa a magyar kormányt ebben a küzdelemben, és ha még nem tette, töltse ki a nemzeti petíciót, ami most már online is elérhető.