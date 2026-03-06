ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 6. péntek
Budapest, 2026-02-11 A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülésre érkezik a Karmelita kolostorban 2026. február 11-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: hasítunk!

Infostart

A nemzeti petíció kapcsán osztott meg egy videót a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Hasít a nemzeti petíció, már több mint 1 egymillió ember kitöltötte, egészen pontosan 1 millió 128 ezren küldték vissza – hangzik el Orbán Viktor videójában.

„Az elmúlt hetekben Ukrajna ráadásul olajblokád alá vette Magyarországot. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy világosan megüzenjük Brüsszelnek: nem fogunk támogatni egy olyan országot, amely Magyarországot zsarolja, amely a magyar családok energiaellátását veszélybe sodorja. Ezért nemet mondunk az olajblokádra, nemet mondunk a háború finanszírozására és nemet mondunk a rezsiárak megemelésére is” – hangsúlyozta a kormányfő.

A miniszterelnök arra kér mindenkit, hogy támogassa a magyar kormányt ebben a küzdelemben, és ha még nem tette, töltse ki a nemzeti petíciót, ami most már online is elérhető.

Szijjártó Péter az ukrán pénzszállítók ügyéről: „fel kell tennünk a kérdést, nem a háborús maffia pénzéről van-e szó"
Aréna-előzetes

Szijjártó Péter az ukrán pénzszállítók ügyéről: „fel kell tennünk a kérdést, nem a háborús maffia pénzéről van-e szó”
Ukrán pénzszállítókat vett őrizetbe a TEK Magyarországon, az egyikük korábban titkosszolgálati tábornok volt. Ukrajna hevesen tiltakozik, Andrij Szibiha külügyminiszter „állami terrorizmusról, zsarolásról” beszél. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában elmondta: súlyos kérdést vet fel, hogy miért szerepelnek olyan személyek a szállítmányok kíséretében, akik „egyértelműen ukrán titkosszolgálati kötődéssel rendelkeznek”. A magyar hatóságok közben mélyreható, alapos, minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytatnak.
 

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

Ukrán külügyminiszter: a magyar hatóságok túszul ejtettek hét ukrán banki alkalmazottat

Ukrán külügy az állampolgároknak: ha tehetik, kerüljék el Magyarországot

„Ezrek érintettek" – Friss számok a közel-keleti magyarokról

„Ezrek érintettek” – Friss számok a közel-keleti magyarokról

Jordánia után pénteken Sarm es-Sejkbe, Rijádba és Maszkatba is indul honvédségi gép ott rekedt magyarokért, a Fly Dubai-jal kötött szerződésnek köszönhetően pedig két gépen több mint 300-an jutnak haza – mondta az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki az érintetteket konzuli regisztrációra kéri, hogy haza lehessen őket hozni.
 

Erdélyi Dóra: ez a drágulás nem csak a tankolásunkról fog szólni

Szakértő: Oroszország lecsaphat Katar gázpiacára, ez rossz hír Európának

Donald Trump: nagyrészt megsemmisítettük Irán légvédelmét és rakétaképességeit

Irán állítja: felkészült a szárazföldi támadásra is – a háború pénteki hírei percről percre

2026.03.06. péntek, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Európai Bizottság: elfogadhatatlan Zelenszkij fenyegetése

Európai Bizottság: elfogadhatatlan Zelenszkij fenyegetése

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy szokatlanul direkt fenyegetést intézett szerdán Orbán Viktor miniszterelnök ellen, amely még tovább élezheti az enélkül is gyorsan forrósodó konfliktust Magyarország és Ukrajna között. Az Európai Bizottság mindent elkövet, hogy mediáljon az oldalak között, hiszen most már legalább négy fronton van vita kormányaink közt, de azt már most is határozottan kimondták, hogy elfogadhatatlan a Zelenszkij által bemondott fenyegetés.

Penzcentrum.hu
Durva fordulat jöhet a gazdaságban: minden azon múlhat, mennyire gyorsan lépnek a cégek

Durva fordulat jöhet a gazdaságban: minden azon múlhat, mennyire gyorsan lépnek a cégek

A globális növekedési kilátásokat visszafogta a közel-keleti feszültség, de az MI-beruházások új lendületet adhatnak a gazdaságnak.

Tehran residents describe 'worst night' of Israeli strikes so far as US warns attacks to intensify

Tehran residents describe 'worst night' of Israeli strikes so far as US warns attacks to intensify

The Israel Defense Forces (IDF) says it is working to intercept new missiles launched from Iran, while Saudi Arabia, Qatar and Bahrain say they intercepted attacks overnight.

2026. március 6. 13:03
Szijjártó Péter az ukrán pénzszállítók ügyéről: „fel kell tennünk a kérdést, nem a háborús maffia pénzéről van-e szó"
2026. március 6. 12:42
Szijjártó Péter friss számokat közölt: sorra hozzák haza a gépeink a Közel-Keletről a magyarokat
