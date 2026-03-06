ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.75
usd:
338.65
bux:
121885.96
2026. március 6. péntek Inez, Leonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Alekszandr Novak orosz energetikai miniszter sajtótájékoztatót tart az Európai Bizottság brüsszeli székháza előtt 2019. szeptember 19-én, miután befejeződött az Európába szállított orosz földgáz ukrajnai tranzitjáról szóló, év végén lejáró szerződés megújításának feltételeiről szóló tárgyalás Oroszország, Ukrajna és az Európai Unió képviselői között.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Oroszország elkezdi leépíteni az Európába irányuló gázszállítását

Infostart / MTI

Az orosz vállalatok már a közeljövőben baráti országokba irányítják át a cseppfolyósított földgázszállításaik (LNG) egy részét Európából, egyebek között Kínába, Indiába, Thaiföldre és a Fülöp-szigetekre, mielőtt megvárnák az EU újabb korlátozásait – jelentette be Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes újságíróknak pénteken Moszkvában.

Cégeink, nem bevárva az újabb európai korlátozásokat, vizsgálják annak lehetőségét, hogy új hosszú távú szerződéseket kössenek partnereinkkel, és a gáz egy részét Európából más országokba, egyebek között Indiába, Thaiföldre, a Fülöp-szigetekre és a Kínai Népköztársaságba irányítsák át – mondta.

Novak szerint az orosz kormány megvitatta az érintett vállalatokkal Vlagyimir Putyin elnök csütörtöki utasítását, és „úgy döntöttek, hogy a jelenleg az európai piacokra szállított cseppfolyósított földgáz egy részét átirányítják más piacokra, ahol kereslet van rá, ahol ma konstruktív kapcsolatokat építünk ki, ahol pragmatikusak, és ahol hosszú távú a kereslet, és lehetőségünk van hosszú távú szerződéseket kötni”.

A politikus szerint a szállítások már a közeljövőben megkezdődnek.

Putyin csütörtökön kijelentette, hogy Oroszország, figyelembe véve az EU szándékát, hogy teljesen elutasítsa az orosz gázt, maga is kezdeményezheti előrehozott kivonulását az európai piacról, és átirányíthatja szállításait más, a szállításokban jobban érdekelt vevők felé.

Az EU Tanácsa január végén jóváhagyta az orosz LNG 2027. január 1-jétől, illetve a csővezetéken szállított gáz 2027. szeptember 30-tól kezdődő tilalmát. Korlátozások azonban már korábban életbe lépnek, az LNG importja rövid távú szerződések alapján már 2026. április 25-től tilos lesz, a csővezetéken szállított gáz rövid távú szállítási szerződéseit pedig 2026. június 17-ig kell lezárni.

A TASZSZ hírügynökség összefoglalója szerint az LNG-szállítások Oroszországból az EU-ba 2025-ben 5,6 százalékkal 20,3 milliárd köbméterre csökkentek. Oroszország tavaly 38 milliárd köbméterrel a negyedik helyen állt az unióba szállított gázmennyiség tekintetében Norvégia, az Egyesült Államok és Algéria után. Idén január-februárban az Európai Unióba szállított orosz LNG mennyisége 11 százalékkal nőtt, és megközelítette a 4,5 milliárd köbmétert.

Kezdőlap    Külföld    Oroszország elkezdi leépíteni az Európába irányuló gázszállítását

oroszország

európa

gázszállítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

A honvédség gépével, de bérelt utasszállítókkal is hozza haza a külügy az iráni háború miatt külföldön rekedt magyarokat. Az elmúlt napokban az ukránok bemutatkoztak, kiderült, milyenek is valójában – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter vázolta azt is, meddig eszkalálódhat a magyar-ukrán feszültség, illetve hogy milyen megoldással igyekeznek minimálisra csökkenteni a hazánkkal szembeni zsarolási potenciált a kőolaj ügyében.
 

Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Szijjártó Péter: egy dologgal az ukránok sem kalkuláltak – tüntetés a követségnél

Bizottsági szóvivő: elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése

Kis-Benedek József: katonai támadás nem, más ukrán akciók lehetségesek Magyarország ellen

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Ukrán pénzszállító: Orbán Balázs magyarázatot követel

Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”

Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megint elszállt az olajár - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy

Megint elszállt az olajár - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy

A héten a közel-keleti háború nyomta rá a bélyegét a tőkepiaci hangulatra, főleg az energiaárak megugrása miatt, amelyek inflációs és növekedési kockázatokat hordoznak magukban. Európában ugyan emelkedéssel indult a nap, azonban az olajár hirtelen megugrása újabb lefordulást hozott. Délutánra az európai és az amerikai tőzsdéken is csúnya esés alakult ki, a magyar piac is komoly nyomás alatt van. Itthon az OTP-re figyelnek a befektetők, a bankcsoport hajnalban tette közzé negyedéves számait: a negyedéves profit ugyan elmaradt a várttól, amire nem sűrűn van példa, de azért nagy dráma nincs, egész évben így is meglett a rekorderedmény. A rossz nemzetközi hangulat mellett viszont az OTP is jelentős mínuszban zárt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas csapás a magyar gazdáknak: újra terjed a rettegett betegség, azonnali lépésekre volt szükség

Hatalmas csapás a magyar gazdáknak: újra terjed a rettegett betegség, azonnali lépésekre volt szükség

Egy mulard kacsa állományban azonosították a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Tehran sees strikes 'every few hours', residents tell BBC as Trump demands Iran's 'unconditional surrender'

Tehran sees strikes 'every few hours', residents tell BBC as Trump demands Iran's 'unconditional surrender'

Israel's military says it has launched a new wave of strikes and destroyed a military command bunker.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 6. 18:50
Katonai járművek gyártásába kezdhet a Volkswagen
2026. március 6. 18:37
Így lehet béke Iránban – megszólalt Donald Trump
×
×