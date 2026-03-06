ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Mandiner

Mesterterv: a választás energiapolitikai döntés is Magyarország jövőjéről

Infostart

Már elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján a Mesterterv következő adása, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, a Magyar Nemzet főmunkatársa elemzik a hét legfontosabb politikai eseményeit.

A Barátság kőolajvezeték körüli konfliktus és Zelenszkij éles kijelentései új szintre emelték a politikai feszültséget – nemcsak a diplomáciában, hanem a magyar belpolitikában is. A Mesterterv adásában G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston Sámuel arról beszélt: a budapesti ukrán nagykövetség elé szervezett tüntetés már nem pusztán egy demonstráció, hanem az energiabiztonság körüli vita látványos megjelenése az utcán. A vita tétje ugyanis messze túlmutat egy csővezetéken: a magyar háztartások rezsije és az üzemanyagárak is érintettek.

A szakértők szerint ha megszűnne az orosz olajszállítás, a benzin ára akár ezer forint fölé emelkedhetne, miközben a rezsicsökkentés finanszírozása is veszélybe kerülne.

A beszélgetésben elhangzott: a Mol olcsóbb orosz olajból származó nyeresége jelentős részben a rezsivédelmi alapba kerül, amely a magyar villany- és gázárakat tartja alacsonyan. Éppen ezért az orosz energia kérdése nem ideológiai vita, hanem a mindennapi megélhetés kérdése.

A helyzetet tovább élezte, hogy a hírek szerint a Barátság vezetéknek technikai akadálya nincs, az újraindítás politikai döntésen múlik. Zelenszkij ráadásul nyíltan arról beszélt, hogy a magyar kormányváltásban reménykedik, és a konfliktus a kampány egyik kulcstémájává válhat. Eközben Szijjártó Péter moszkvai tárgyalásai újabb energiaszállítási garanciákat hoztak, miközben két kárpátaljai magyar hadifoglyot is hazahoztak.

A geopolitikai feszültség ráadásul nem csökken: a Közel-Keleten kiújult konfliktus és az olajpiac bizonytalansága tovább növeli az energia kérdésének súlyát. A Mesterterv elemzői szerint így a kampány egyik kulcskérdése az lesz, hogy ki tud biztonságot és stabil energiaellátást ígérni egy egyre kiszámíthatatlanabb világban. A választás tehát nemcsak politikai verseny, hanem energiapolitikai döntés is lehet Magyarország jövőjéről.

mráz ágoston sámuel

g. fodor gábor

választás 2026

mesterterv

