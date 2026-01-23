ARÉNA - PODCASTOK
Washington, 2025. május 6.Donald Trump amerikai elnök (j) és Mark Carney kanadai miniszterelnök megbeszélést folytat a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. május 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Politico pool/Francis Chung

Mégsem akarja Kanadát a Béketanácsban látni Donald Trump

Infostart / MTI

Az amerikai elnök csütörtökön visszavonta Kanada meghívását.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön visszavonta Kanada meghívását a globális konfliktusok megoldását célzó Béketanácsba.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon Mark Carney kanadai miniszterelnöknek címzett üzenetében tudatta ezt. „Tekintsen úgy erre a levélre, mint amely visszavonja az önnek küldött meghívást Kanada csatlakozására a Béketanácshoz, amely a valaha volt legrangosabb Vezetők Tanácsa lesz” – írta.

A Béketanács alapokmányát csütörtökön írták alá a davosi Világgazdasági Fórumon. Mark Carney előzőleg a Világgazdasági Fórumon elítélte azokat az erős nemzeteket, amelyek a gazdasági integrációt fegyverként, a vámokat pedig eszközként használják.

