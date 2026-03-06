Szijjártó Péter: az ukrán elnök hívja vissza a verőembereit, és vegyen vissza az arcából!

(Cikkünk frissül.)

„Brüsszel egyértelműen lepaktált Kijevvel. A céljuk, hogy beavatkozzanak a magyar választásokba” – kezdte felszólalását Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) alapító tagja Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt.

Mint mondta, Zelenszkij csütörtöki fenyegetésével túllépett egy határt: nem csak a miniszterelnököt fenyegette meg, hanem a teljes magyar államot. Mint fogalmazott, a bot a küllők között Orbán Viktor, aki szembemegy a háborús uszítással. Kijev érdeke, hogy a Tisza Párt kerüljön hatalomra Magyarországon. Ezért segítik Magyar Pétert – fogalmazott Szűcs Gábor, aki szerint az ukrán elnök káoszt akar okozni Magyarországon a Barátság kőolajvezeték leállításával. Szerinte áprili 12-én emlékeznünk kell arra, hogy Magyar Péter az ukránok oldalára állt – olvasható a magyarnemzet.hu tudósításában.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, a szomszédunkban már négy esztendeje zajlik egy értelmetlen és reménytelen háború. „Ennek a háborúnak a hossza versenyképes az előző évszázad világháborúinak hosszával. Családok szenvednek, nyílt embervadászat zajlik az ukrán utcákon, mindennapos a pusztítás, és mindennapos a rombolás.” Hozzátette: ez idő alatt minket minden nap bele akartak rángatni a háborúba. „Minden nap történik valami ennek érdekében.”

A Brüsszel-Kijev tengelyen döntés született:

Európát bele akarják vinni a háborúba, az európaiak pénzét el akarják küldeni Ukrajnába, Ukrajnát pedig be akarják húzni az EU-ba

– hangoztatta, hozzátéve, hogy mindháromra nemet mondanak. Szerinte Magyarország semmivel nem tartozik Ukrajnánka, sem katonákkal, sem pénzzel, sem az uniós tagsággal. „Az ukránok éppen ezért egyre jobban beavatkoznak a magyarországi választásokba” – mondta. A tárcavezető úgy folytatta, hogy azt akarják, hogy Magyarországnak ukrán-párti kormánya, és miniszterelnöke legyen.

Kizért arra is, hogy akik felrobbantották az Északi Áramlatot, azok most olajblokád alá vették Magyarországot, ami a szavai alapján a közel-keleti válság idején dupla bűn.

„Az ukránok egy dologgal nem kalkuláltak: mi nem ma kezdtük”

– jelentette ki Szijjártó Péter, aki szerint Zelenszkij fenyegetése megmutatja, hogy milyenek valójában az ukránok: fenyegetnek és zsarolnak. „Ez a fenyegetés egész Magyarországnak, és az egész magyar nemzetnek szól, de minket, magyarokat nem lehet megfenyegetni!” – emelte ki.

A külügyminiszter felszólította az ukrán elnököt, hogy hívja vissza a verőembereit, és vegyen vissza az arcából. Majd feltette a kérdést: miért visznek ennyi pénzt és aranyat Magyarországon keresztül? „Csak nem a háborús maffia finanszírázásáról van szó? Követeljük hogy adjanak mindenre magyarázatot!”

ozzátette: ha a Tisza Párt nyer, az ukránok pontosan tudják, hogy a magyarok mennek a háborúba. Azt is tudják, hogyha a Fidesz nyer, a magyar emberek pénze sem megy Ukrajnába, és ők nem lesznek az unió tagjai. A külügyminiszter követeli, hogy az ukránok fejezzék be a nyílt beavatkozást a magyar választásokba.