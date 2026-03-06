ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.87
usd:
337.69
bux:
121885.96
2026. március 6. péntek Inez, Leonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton/Facebook

Szijjártó Péter: az ukrán elnök hívja vissza a verőembereit, és vegyen vissza az arcából!

Infostart

„Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!” – fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt tartott péntek délutáni demonstráción. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint az ukrán elnök a teljes magyar államot fenyegette meg, nem csak Orbán Viktort.

(Cikkünk frissül.)

„Brüsszel egyértelműen lepaktált Kijevvel. A céljuk, hogy beavatkozzanak a magyar választásokba” – kezdte felszólalását Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) alapító tagja Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt.

Mint mondta, Zelenszkij csütörtöki fenyegetésével túllépett egy határt: nem csak a miniszterelnököt fenyegette meg, hanem a teljes magyar államot. Mint fogalmazott, a bot a küllők között Orbán Viktor, aki szembemegy a háborús uszítással. Kijev érdeke, hogy a Tisza Párt kerüljön hatalomra Magyarországon. Ezért segítik Magyar Pétert – fogalmazott Szűcs Gábor, aki szerint az ukrán elnök káoszt akar okozni Magyarországon a Barátság kőolajvezeték leállításával. Szerinte áprili 12-én emlékeznünk kell arra, hogy Magyar Péter az ukránok oldalára állt – olvasható a magyarnemzet.hu tudósításában.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, a szomszédunkban már négy esztendeje zajlik egy értelmetlen és reménytelen háború. „Ennek a háborúnak a hossza versenyképes az előző évszázad világháborúinak hosszával. Családok szenvednek, nyílt embervadászat zajlik az ukrán utcákon, mindennapos a pusztítás, és mindennapos a rombolás.” Hozzátette: ez idő alatt minket minden nap bele akartak rángatni a háborúba. „Minden nap történik valami ennek érdekében.”

A Brüsszel-Kijev tengelyen döntés született:

Európát bele akarják vinni a háborúba, az európaiak pénzét el akarják küldeni Ukrajnába, Ukrajnát pedig be akarják húzni az EU-ba

– hangoztatta, hozzátéve, hogy mindháromra nemet mondanak. Szerinte Magyarország semmivel nem tartozik Ukrajnánka, sem katonákkal, sem pénzzel, sem az uniós tagsággal. „Az ukránok éppen ezért egyre jobban beavatkoznak a magyarországi választásokba” – mondta. A tárcavezető úgy folytatta, hogy azt akarják, hogy Magyarországnak ukrán-párti kormánya, és miniszterelnöke legyen.

Kizért arra is, hogy akik felrobbantották az Északi Áramlatot, azok most olajblokád alá vették Magyarországot, ami a szavai alapján a közel-keleti válság idején dupla bűn.

„Az ukránok egy dologgal nem kalkuláltak: mi nem ma kezdtük”

– jelentette ki Szijjártó Péter, aki szerint Zelenszkij fenyegetése megmutatja, hogy milyenek valójában az ukránok: fenyegetnek és zsarolnak. „Ez a fenyegetés egész Magyarországnak, és az egész magyar nemzetnek szól, de minket, magyarokat nem lehet megfenyegetni!” – emelte ki.

A külügyminiszter felszólította az ukrán elnököt, hogy hívja vissza a verőembereit, és vegyen vissza az arcából. Majd feltette a kérdést: miért visznek ennyi pénzt és aranyat Magyarországon keresztül? „Csak nem a háborús maffia finanszírázásáról van szó? Követeljük hogy adjanak mindenre magyarázatot!”

ozzátette: ha a Tisza Párt nyer, az ukránok pontosan tudják, hogy a magyarok mennek a háborúba. Azt is tudják, hogyha a Fidesz nyer, a magyar emberek pénze sem megy Ukrajnába, és ők nem lesznek az unió tagjai. A külügyminiszter követeli, hogy az ukránok fejezzék be a nyílt beavatkozást a magyar választásokba.

Kezdőlap    Belföld    Szijjártó Péter: az ukrán elnök hívja vissza a verőembereit, és vegyen vissza az arcából!

fenyegetés

szijjártó péter

kocsis máté

volodimir zelenszkij

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen

Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen
Szintet lépett a magyar–ukrán diplomáciai feszültség Volodimir Zelenszkij elnök Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett fenyegetésével. Az ukrán államfő által felvetett ötlet a személyes adatok megosztásáról már megközelíti azt, ami sértheti az európai uniós gyakorlatot és akár bűncselekménynek is minősülhet.
 

Szijjártó Péter: az ukrán elnök hívja vissza a verőembereit, és vegyen vissza az arcából!

Bizottsági szóvivő: elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése

Kis-Benedek József: katonai támadás nem, más ukrán akciók lehetségesek Magyarország ellen

Robert Fico az ukrán elnök kijelentései után szolidaritását fejezte ki Orbán Viktor felé

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Szijjártó Péter az ukrán pénzszállítók ügyéről: „fel kell tennünk a kérdést, nem a háborús maffia pénzéről van-e szó”

Szijjártó Péter az ukrán pénzszállítók ügyéről: „fel kell tennünk a kérdést, nem a háborús maffia pénzéről van-e szó”

Ukrán pénzszállítókat vett őrizetbe a TEK Magyarországon, az egyikük korábban titkosszolgálati tábornok volt. Ukrajna hevesen tiltakozik, Andrij Szibiha külügyminiszter „állami terrorizmusról, zsarolásról” beszél. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában elmondta: súlyos kérdést vet fel, hogy miért szerepelnek olyan személyek a szállítmányok kíséretében, akik „egyértelműen ukrán titkosszolgálati kötődéssel rendelkeznek”. A magyar hatóságok közben mélyreható, alapos, minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytatnak.
 

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”

Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

Ukrán külügyminiszter: a magyar hatóságok túszul ejtettek hét ukrán banki alkalmazottat

Ukrán külügy az állampolgároknak: ha tehetik, kerüljék el Magyarországot

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.06. péntek, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Még este is mozog a forint árfolyama - Fordulattal próbálkozik

Még este is mozog a forint árfolyama - Fordulattal próbálkozik

A háború hatására nagyot gyengült a héten a forint a vezető devizákkal szemben. Bár péntek reggel erősödni próbált a forint, ezt az olajár emelkedése gyorsan elmosta és már közel több mint 1%-os gyengülést mutat az euróval szemben. A dollárral szemben ennél is nagyobb a romlás mértéke. Ma már 395 közelében is járt az árfolyam.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyot bukott ma, akik ezekben a papírokban bízott: még mindig durva mínuszok vannak a tőzsdén

Nagyot bukott ma, akik ezekben a papírokban bízott: még mindig durva mínuszok vannak a tőzsdén

A vezető részvények kivétel nélkül gyengültek, a napi forgalom pedig megközelítette a 36 milliárd forintot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump demands Iran's 'unconditional surrender' as Israel says it hit leadership bunker 'with 50 jets'

Trump demands Iran's 'unconditional surrender' as Israel says it hit leadership bunker 'with 50 jets'

Tehran residents tell BBC Persian "last night was the worst night" for strikes so far.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 6. 16:23
A Kétfarkú Kutya Párt szerint működött a „végén leadós taktika”
2026. március 6. 15:27
Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”
×
×