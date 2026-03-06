Nem volt nehéz tetten érni a betörőket, olyan részegek voltak

Bejelentés érkezett a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságra február 26-án este, miszerint betörtek egy lakatlan családi házba – írja beszámolójában a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A járőrök azonnal a helyszínre vonultak, ahol tetten értek két férfit.

A 60 és 52 éves elkövetők úgy jutottak be az ingatlanba, hogy betörték az egyik ablakot, majd bemásztak. Rövid ott-tartózkodásuk alatt egy liter pálinkát elfogyasztottak. A rendőrök mindkét férfit előállították, azonban erős ittasságuk miatt akkor nem voltak kihallgatható állapotban.

Az ügynek azonban itt nem lett vége. A fiatalabbik férfi két nappal később egy üzletből próbált meg eltulajdonítani egy halkonzervet. A rendőrök ismét elfogták, szabálysértési őrizetbe vették, majd kihallgatták, és bíróság elé állították a lopás miatt. A másik férfit szintén kihallgatták lopás vétsége miatt.