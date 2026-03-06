ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.34
usd:
340.33
bux:
122078.2
2026. március 6. péntek Inez, Leonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az OTP Bank új, innovációs fiókja Budapesten, az Árkád üzletközpontban az avatás napján, 2018. november 20-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

7 százalékos növekedést ért el az OTP

Infostart / MTI

Miközben az OTP-Csoport Magyarországon tizenhét százalékos hitelállomány-növekedést ért el 2025-ben, a bank adózott eredménye itthon két százalékkal csökkent, ennek oka pedig a kormányzati teher. Az államkasszába befizetendő tranzakciós illeték például öt év alatt két és félszeresére nőtt, az extraprofit adó pedig a 2024-es hétmilliárddal szemben tavaly ötvennégy milliárd forintra emelkedett. A leánybankok teljesítményével együtt az OTP Csoport adózás utáni eredménye hét százalékkal növekedett.

Az OTP csoport sikeresen halad tovább azon a stratégiai úton, amelyet az elmúlt évtizedben követett, ezt mutatják az elért kiemelkedő eredményei – mondta Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese az OTP csoport 2025. utolsó negyedévi és egész éves eredményeiről tartott sajtótájékoztatón pénteken Budapesten.

A várakozásaik szerint a tavalyi növekedési ütem idén folytatódni fog, kedvező évet várnak idén a lakossági és vállalati hitelezésben, „az aktuálisan megjelent problémák reményeink szerint nem rontják a képet” – mondta.

Hozzátette: három éve nem hajtottak végre akvizíciót, mégis az organikus hitelnövekedés erős, 15 százalékos volt 2025-ben, miközben a régiós versenytársak egyszámjegyű növekedést mutattak ki. A menedzsment vizsgálja az értéknövelő akvizíciós lehetőségeket a csoport jelenlegi földrajzi határain belül és azon kívül egyaránt, kiemelten a közép-ázsiai régióban.

A 2014 óta elért 4,5 szeres nettó hitelbővülés 74 százalékát az organikus növekedés adta

– húzta alá. A tőkearányos megtérülés (ROE) azért csökkent enyhén, a 2024-ben elért 23,5 százalékról 21,6 százalékra, mert nőtt a tőkeállomány – mondta, mivel a csoport tőkekövetelménye konzervatív. Az eszközminőség évek óta stabil, a nemteljesítő hitelek aránya tavaly 3,6 százalékról 3,5 százalékra csökkent.

A bank stabil tőke és likviditási helyzetét mutatja az is, hogy a likviditás forrása a stabil betétállomány, a teljes mérlegfőösszegnek pedig 7 százaléka a kötvényállomány – sorolta.

A magyar különadók mértékéről elmondta: az extraprofit-adó 7,5 szeresére nőtt tavaly, a bank 259 milliárd forint extra befizetést teljesített az előző évi teljesítménye alapján, és 2026-ban a kormányzati terhek tovább emelkednek 330 milliárd forintra. Kifejtette:

a magyar piacon a teljesítő hitelállomány 17 százalékkal nőtt, ami a csoportszintű eredmények feletti, ezzel együtt az magyar piacon elért eredmény tavaly 2 százalékkal 264 milliárd forintra csökkent a magasabb extraprofit adó teher miatt.

Jó hírnek nevezte, hogy az ügyfelek az extra terhekből semmit nem éreznek, a hitelezés bővült minden szegmensben. A lakáshitelezésben tavaly 21 százalékkal nőtt az állomány, jelentős részben az utolsó negyedévben az Otthon Start program hatására. A vállalati hitelállomány Magyarországon tavaly 18 százalékkal bővült, és a piaci részesedés új csúcsra, 21 százalékra emelkedett a 2024-es 19,5 százalékról.

Bencsik László ismertette, hogy a külföldi leánybankok erős eredményeket értek el tavaly, a hitelállomány majdnem minden országban kétszámjegyű bővülést mutatott.

Kitért arra, hogy a menedzsment 2026-ban nem vár érdemi változást a működési környezetben, a geopolitikai bizonytalanságok fennmaradtak, így a nettó kamatmarzs a 2025-ös 4,34 százalék közelében alakulhat. Az árfolyamszűrt organikus teljesítő hitelállomány növekedési üteme a tavalyi 15 százalék körül alakulhat. A költség/bevétel mutató „némileg” meghaladhatja a tavalyi 41,7 százalékos ütemet. A kockázati profil és a hitelkockázati költségráta 2025-ös évihez hasonlóan alakulhat. A ROE mutató a 2025. évi 21,6 százaléknál alacsonyabb lehet, a várhatóan csökkenő tőkeáttétel miatt – közölte. Hozzátette,

az igazgatóság döntésének értelmében a negyedik negyedéves tőkemegfelelési mutatók számítása során 300 milliárd forint (részvényenként 1071 forint) osztalékot vettek figyelembe.

Az igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó végleges javaslatát március második felében teszik közzé.

Az OTP konszolidált korrigált adózás utáni eredménye tavaly a teljes évben 1146,325 milliárd forint lett, 7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Tavaly az utolsó negyedévben az elemzői várakozások átlagát megközelítve 297,255 milliárd forint konszolidált korrigált adózás utáni eredményt ért el a bank, ami 19 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakában elértnél.

Az OTP Bank Nyrt. a BÉT prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei árfolyama egy éven belül 18 800 és 41 890 forint között változott.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    7 százalékos növekedést ért el az OTP

otp

stratégia

pénzintézet

bank

siker

bencsik lászló

2025

vezérigazgató-helyettes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter az ukrán pénzszállítók ügyéről: „fel kell tennünk a kérdést, nem a háborús maffia pénzéről van-e szó”
Aréna-előzetes

Szijjártó Péter az ukrán pénzszállítók ügyéről: „fel kell tennünk a kérdést, nem a háborús maffia pénzéről van-e szó”
Ukrán pénzszállítókat vett őrizetbe a TEK Magyarországon, az egyikük korábban titkosszolgálati tábornok volt. Ukrajna hevesen tiltakozik, Andrij Szibiha külügyminiszter „állami terrorizmusról, zsarolásról” beszél. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában elmondta: súlyos kérdést vet fel, hogy miért szerepelnek olyan személyek a szállítmányok kíséretében, akik „egyértelműen ukrán titkosszolgálati kötődéssel rendelkeznek”. A magyar hatóságok közben mélyreható, alapos, minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytatnak.
 

Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”

Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

Ukrán külügyminiszter: a magyar hatóságok túszul ejtettek hét ukrán banki alkalmazottat

Ukrán külügy az állampolgároknak: ha tehetik, kerüljék el Magyarországot

„Ezrek érintettek” – Friss számok a közel-keleti magyarokról

„Ezrek érintettek” – Friss számok a közel-keleti magyarokról

Jordánia után pénteken Sarm es-Sejkbe, Rijádba és Maszkatba is indul honvédségi gép ott rekedt magyarokért, a Fly Dubai-jal kötött szerződésnek köszönhetően pedig két gépen több mint 300-an jutnak haza – mondta az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki az érintetteket konzuli regisztrációra kéri, hogy haza lehessen őket hozni.
 

Erdélyi Dóra: ez a drágulás nem csak a tankolásunkról fog szólni

Szakértő: Oroszország lecsaphat Katar gázpiacára, ez rossz hír Európának

Donald Trump: nagyrészt megsemmisítettük Irán légvédelmét és rakétaképességeit

Irán állítja: felkészült a szárazföldi támadásra is – a háború pénteki hírei percről percre

VIDEÓ
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.06. péntek, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megint elszállt az olajár - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy

Megint elszállt az olajár - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy

A héten a közel-keleti háború nyomta rá a bélyegét a tőkepiaci hangulatra, főleg az energiaárak megugrása miatt, amelyek inflációs és növekedési kockázatokat hordoznak magukban. Európában ugyan emelkedéssel indult a nap, azonban az olajár hirtelen megugrása újabb lefordulást hozott. Délutánra az európai és az amerikai tőzsdéken is csúnya esés alakult ki, a magyar piac is komoly nyomás alatt van. Itthon az OTP-re figyelnek a befektetők, a bankcsoport hajnalban tette közzé negyedéves számait: a negyedéves profit ugyan elmaradt a várttól, amire nem sűrűn van példa, de azért nagy dráma nincs, egész évben így is meglett a rekorderedmény.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Azonnali hatállyal betiltott egy népszerű szolgáltatást az MNB: több száz magyar ügyfél érintett az ügyben

Azonnali hatállyal betiltott egy népszerű szolgáltatást az MNB: több száz magyar ügyfél érintett az ügyben

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 12 millió forint bírságot szabott ki a QProtection Protect Zrt.-re.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump demands Iran's 'unconditional surrender' as Israel says it hit leadership bunker 'with 50 jets'

Trump demands Iran's 'unconditional surrender' as Israel says it hit leadership bunker 'with 50 jets'

Tehran residents tell BBC Persian "last night was the worst night" for strikes so far.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 6. 14:27
Nincs lassítás a kutakon
2026. március 6. 11:32
Erdélyi Dóra: ez a drágulás nem csak a tankolásunkról fog szólni
×
×