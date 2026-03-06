Sokkoló felvétel: kis híján kettévágta a férfit a lift

A rémisztő eset Gudzsarát államban, Valsad városában történt egy 14 emeletes lakóépületben – számolt be az Index. Az alábbi felvételen az látható, hogy egy férfi, miután megáll a lift és kinyílik az ajtaja, elkezd kilépni a folyosóra, miközben a kabin váratlanul elindul fölfelé.

Mindez olyan hirtelen történik, hogy az ajtók be sem záródnak, a férfi pedig fejjel nekiütközik a szerekezetnek, majd a földre zuhan. Kevésen múlott, hogy nem szorul be a lift ésaz emelet mennyezete közé.

A man miraculously escaped when an elevator began to go up with the doors open while trying to leave in Gujarat, India. pic.twitter.com/rGjp51plNX — Fcisco solo (@Dgut8173) March 5, 2026

Hírek szerint a férfi belső sérüléseket szenvedett, de túlélte a balesetet. A felvonó meghibásodását, amit egyébként nem sokkal korábban karbantartottak, valószínűleg valamilyen elektromos gond okozta. Mindenesetre az, hogy az ajtó nyitva volt, miözben a lift megindult, a biztonsági rendszer súlyos hibájára utal – olvasható.