2026. március 6. péntek Inez, Leonóra
Egy férfi megnyomja az ötödik emeleti gombot egy liftben.
Nyitókép: Denis Mamin/Getty Images

Sokkoló felvétel: kis híján kettévágta a férfit a lift

Infostart

Biztonsági kamera rögzítette azt a pillanatot, amikor egy indiai társasház liftje nyitott ajtóval hirtelen megindult felfelé, miközben egy férfi éppen kilépett volna a kabinból.

A rémisztő eset Gudzsarát államban, Valsad városában történt egy 14 emeletes lakóépületben – számolt be az Index. Az alábbi felvételen az látható, hogy egy férfi, miután megáll a lift és kinyílik az ajtaja, elkezd kilépni a folyosóra, miközben a kabin váratlanul elindul fölfelé.

Mindez olyan hirtelen történik, hogy az ajtók be sem záródnak, a férfi pedig fejjel nekiütközik a szerekezetnek, majd a földre zuhan. Kevésen múlott, hogy nem szorul be a lift ésaz emelet mennyezete közé.

Hírek szerint a férfi belső sérüléseket szenvedett, de túlélte a balesetet. A felvonó meghibásodását, amit egyébként nem sokkal korábban karbantartottak, valószínűleg valamilyen elektromos gond okozta. Mindenesetre az, hogy az ajtó nyitva volt, miözben a lift megindult, a biztonsági rendszer súlyos hibájára utal – olvasható.

Orbán Viktor péntek reggel: el akarnak minket takarítani, és ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon

Orbán Viktor péntek reggel: el akarnak minket takarítani, és ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon
Szerinte az ukránok „hamarabb fognak kifogyni a pénzből, mint mi az olajból”. Ha szerinte Magyarország gazdasági egyensúlya megrendül, állami eszközökkel be fognak avatkozni, volt már ilyen, „meg fogjuk védeni az elviselhetetlen energiaárakkal szemben a magyarokat”. Orbán Viktor szerint most arra is kell figyelni, hogy az ukránok nehogy kárt tegyenek a déli gázvezetékben, ahogy tették azt szerinte az Északi áramlat esetében. „A következő négy év jelszava a biztonság és a kimaradás a háborúból lesz” – mondta Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban.
 

Iráni háború: bár fogynak a fegyverek, nem ezen fog múlni, meddig tartanak a harcok

Iráni háború: bár fogynak a fegyverek, nem ezen fog múlni, meddig tartanak a harcok

Nyugati szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy a háborúzó felek készletei ugyan fogynak, de ez egyáltalán nem rövidíti le a a konfliktust.
 

Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael a perzsa államot - Híreink az iráni konfliktusról pénteken

Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael a perzsa államot - Híreink az iráni konfliktusról pénteken

Irán továbbra is aktívan rakétázza majdnem az összes, vele szomszédos országot: Bahrein és Katar az éjszaka folyamán is támadás alatt állt, a teljesen semleges Azerbajdzsán tegnap kapott először dróntámadást. Donald Trump amerikai elnök eközben lehet, hogy mégis letett a szárazföldi invázió lehetőségéről. Az izraeli légierő folytatja az Irán elleni légicsapásokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több európai állam száll be a védekező műveletekbe: a legfrisebb csatlakozó a Trump által megfenyegetett Spanyolország, az ő hajóik Ciprust fogják védeni. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 6.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 6.)

A Pénzcentrum 2026. március 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Israel bombards Beirut and Tehran as US says strikes on Iran to 'surge dramatically'

Israel bombards Beirut and Tehran as US says strikes on Iran to 'surge dramatically'

Iran launches missiles at Tel Aviv in Israel, as the first UK government flight to evacuate citizens from the Middle East arrives home.

