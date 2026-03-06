ARÉNA - PODCASTOK
Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett N. Rózsa Erzsébet, Resperger István, Hidasi Judit és Hortay Olivér.

Szombat

11.00 Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor

14.00 Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa

16.00 Papp Bence labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője

18.00 N. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő

23.00 Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője

Vasárnap

5.00 Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Magyar Szövetség külügyi szakértője

8.00 Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója

13.00 Szalai Ádám a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője

14.00 Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke

16.00 Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája

18.00 Hortay Olivér közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője

23.00 Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója

Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen
Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen
A honvédség gépével, de bérelt utasszállítókkal is hozza haza a külügy az iráni háború miatt külföldön rekedt magyarokat. Az elmúlt napokban az ukránok bemutatkoztak, kiderült, milyenek is valójában – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter vázolta azt is, meddig eszkalálódhat a magyar-ukrán feszültség, illetve hogy milyen megoldással igyekeznek minimálisra csökkenteni a hazánkkal szembeni zsarolási potenciált a kőolaj ügyében.
 

Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen

Szijjártó Péter: egy dologgal az ukránok sem kalkuláltak – tüntetés a követségnél

Bizottsági szóvivő: elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése

Kis-Benedek József: katonai támadás nem, más ukrán akciók lehetségesek Magyarország ellen

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Felkerült az Ukrajna ellenségeit listázó Mirotvorec (Béketeremtő) nevű, civil aktivisták által működtetett honlapra Hajdu János, a magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója, Orbán Viktor miniszterelnök egykori főtestőre pénteken.
 

Ukrán pénzszállító: Orbán Balázs magyarázatot követel

Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”

Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken

Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken

Irán továbbra is aktívan rakétázza majdnem az összes, vele szomszédos országot: Bahrein és Katar az éjszaka folyamán is támadás alatt állt, a teljesen semleges Azerbajdzsán tegnap kapott először dróntámadást. Donald Trump amerikai elnök eközben lehet, hogy mégis letett a szárazföldi invázió lehetőségéről, viszont közölte: a bombázás fönnmarad, amíg Irán meg nem adja magát. Az izraeli légierő folytatja az Irán elleni légicsapásokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több európai állam száll be a védekező műveletekbe: a legfrisebb csatlakozó a Trump által megfenyegetett Spanyolország, az ő hajóik Ciprust fogják védeni. Katar a nap folyamán figyelmeztetett: lehet, hogy teljesen leállítják az energiahordozók exportját, ha nem sikerül pár héten belül véget vetni a háborúnak. Teheránt közben a háború eddigi legsúlyosabb légi offenzívája érte, az iráni főváros lángokban áll. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Hivatalos, itt élnek a legboldogabb magyarok: a te lakóhelyed is felkerült az idei toplistára?

Hivatalos, itt élnek a legboldogabb magyarok: a te lakóhelyed is felkerült az idei toplistára?

Elkészült a 2025-ös boldogságtérkép. Több mint 15 ezer válasz rajzolja ki, hol a legjobb, és hol a legnehezebb ma élni hazánkban. Mutatjuk az eredményeket!

Trump demands Iran's 'unconditional surrender' as Israel says it hit leadership bunker 'with 50 jets'

Trump demands Iran's 'unconditional surrender' as Israel says it hit leadership bunker 'with 50 jets'

Tehran residents tell BBC Persian "last night was the worst night" for strikes so far.

2026. március 6. 18:25
Mesterterv: a választás energiapolitikai döntés is Magyarország jövőjéről
2026. március 6. 18:02
Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen
