Iráni háború, magyar terrorkészültség - a nap hírei

Légitámadást indított Irán ellenIzrael és az Egyesült Államok. A zsidó állam az iráni rakéták semlegesítését nevezte elsődleges célnak. Donald Trump amerikai elnök azt közölte: Irán birtokába nem kerülhet atomfegyver, emellett az iráni rezsimváltást is fontosnak nevezte, és megadásra szólította fel az Iráni Forradalmi Gárdát. Izraelben és Iránban is lezárták a légteret. Az egyik izraeli rakéta egy iráni iskolát talált el, több mint 50 diák meghalt és már több mint 200 halálos áldozat lehet. Ali Hamenei ajatollah Teherán szerint biztonságos helyen van. Ugyanakkor több forrás szerint a Forradalmi Gárda vezetője és az iráni védelmi miniszter életét vesztette a támadásokban.

Az ENSZ-nek írt levélben indokolta meg a közel-keleti térség számos állama ellen indított válaszcsapásokat az iráni külügyminiszter. Abbász Aragcsi emellett azonnali lépésekre kérte a világszervezet Biztonsági Tanácsát az izraeli- amerikai támadás miatt. Úgy fogalmaz: Irán a nemzetközi jog betartása mellett legitim katonai célpontnak tekinti az Egyesült Államok összes katonai bázisát a térségben. A teheráni légierő támadta Bahreint, Katart, Kuvaitot, Irakot, Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket is.

Irán lezárta az olajszállítások szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi szorost, miután az Egyesült Államok és Izrael megtámadta az iszlám köztársaságot. Az iráni hatóságok ugyanakkor hivatalosan még nem jelentették be döntést. A Hormuzi-szoros a világ legfontosabb olajkereskedelmi útvonala, a világ nyersolaj-kereskedelmének mintegy harmada itt halad át.

A közel-keleti válság veszélyeire és a diplomáciai megoldás fontosságára hívták fel a figyelmet a világ vezetői az Irán ellen indított izraeli és amerikai légicsapások után. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa összeül a helyzet megvitatására. Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője közölte: Irán atomprogramja veszélyt jelent a globális biztonságra. Németország, Franciaország és Nagy-Britannia közös közleményben szólította fel Iránt arra, hogy tartózkodjon a közel-keleti térségben fekvő országok elleni támadásoktól. Moszkva elítélte az Irán elleni amerikai-izraeli támadást és követelte a tárgyalásokhoz való visszatérést és ehhez felajánlotta segítségét. Az ukrán elnök kiállt az amerikai elnök mellett és felrótta Iránnak, hogy fegyverekkel segíti Oroszországot az ukrán-orosz háborúban.

Megemelték egy fokozattal a terror-fenyegetettség szintjétMagyarországon a közel-keleti fejlemények miatt. Orbán Viktor kormányfő a testület ülése után arról beszélt: az iráni események közvetett hatást gyakorolhatnak Magyarország biztonsági helyzetére, különös tekintettel az energiabiztonságra. Hozzátette: a közel-keleti térségben szolgálatot teljesítő magyar katonák jól vannak.

A közel-keleti utazások elhalasztására kérte a magyar állampolgárokat a külügyminiszter. Szijjártó Péter azt közölte: az iráni válaszlépések miatt a Dubajban tartózkodó magyarok közvetlenül is érintettek. Hozzátette: már 1100 magyar állampolgár regisztrált konzuli védelemre. A légtér zárva tart, így a légitársaságok nem tudnak járatokat indítani. A helyzet érinti a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló és az ide érkező járatokat is.

A közel-keleti helyzettől tette függővé a háromoldalú béketárgyalások következő fordulóját az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij arról beszélt: új irányelveket dolgoz ki az ukrán tárgyalóküldöttség részére. Csütörtökön az ukrán államfő még azt mondta: a tárgyalások következő fordulója várhatóan március elején Abu-Dhabiban lesz

Esztergomban folytatódott a digitális polgári körök országjárása. Orbán Viktor miniszterelnök beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az ellenzék már most el akarja hitetni, hogy a választás eldőlt. Azt mondta: a Fidesznek jelenleg 230 ezer digitális harcosa van és ha mindenki elvégzi a vállalt feladatát, akkor biztosra vehető a győzelem.

Vizsgálatot indított a CATL Debrecen a sajtóban megjelent hírek miatt. A cég nem sokkal azután közölte ezt, hogy a Tisza Párt Hajdú-Bihar vármegyei képviselőjelöltje arról posztolt a Facebookon, hogy információi szerint két dolgozó szenvedett mérgezést néhány napja az egyik debreceni akkumulátorgyárban. A Miniszterelnöki Sajtóiroda a Telex-nek az ügyre reagálva azt mondta: Magyarországon a jogszabályokat mindenkinek be kell tartani és mindenkivel be kell tartatni.

Bemutatta 16., kormányváltás utáni törvényjavaslatát a Demokratikus Koalíció. Ez kiáll Magyarország uniós és NATO‑tagsága, valamint az Európai Egyesült Államok létrehozása mellett. A javaslat szerint Magyarország helye a demokratikus nemzetek közösségében van, ezért a DK egy erősebb, egységesebb Európai Uniót támogat.

Befejeződött a Bászna Gabona Zrt. károsultjainak állami kárrendezése. Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán úgy fogalmazott: összesen 581 pozitív döntés született 6 milliárd 531 millió forint értékben. Az agrárminiszter videóbejegyzésében úgy fogalmazott: a következő héten a kormányhoz fordul a Bászna Gabona Zrt. alkalmazottait megillető elmaradt fizetések rendezése érdekében.