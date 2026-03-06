ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 6. péntek
Százhalombatta, az Adria olajvezeték egyik vége a MOL Dunai finomítójában
Kiderül, mit tud az Adria kőolajvezeték – indul a teszt

Infostart / MTI

Megkezdődik szerdán az Adria kőolajvezeték 11 hónapos, hosszú távú kapacitásteszt-sorozata – közölte a Mol.

A szakemberek megvizsgálják, hogy a vezeték milyen állandó, fenntartható és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes különböző évszakokban, időjárási körülmények között és olajtípusokkal.

A teszteléssorozat első fázisaiban az infrastruktúra még nem működik teljes kapacitással, napi 40 ezer tonnás tesztelésre várhatóan ősszel lesz majd lehetőség. Kiderítik továbbá, hogy a horvát olajszállítás logisztikai folyamata hogyan teljesít, tehát a vezeték mellett a kikötői kapacitást, a kitárolási és a kőolaj-keverési képességeket is tesztelik.

A vizsgálatokhoz a Mol amerikai, az Adriát üzelemtető Janaf német szakértőket is hívott.

Hozzátették: mindenkinek érdeke, hogy "ellentmondásos tesztek és a szerteágazó nyilatkozatok után végre a tények beszéljenek".

A közlemény szerint a horvát fél 11 és 15 millió tonna közé teszi az Adria éves kapacitását, noha az még soha nem szállított 2,2 millió tonnánál többet. A Mol azért is üdvözli a szakszerű tesztelés megkezdését, mert így 2027 elejére kiderülhet, mi kell ahhoz, hogy az Adria-vezeték végre teljesértékű útvonal legyen.

Közölték egyúttal, hogy a Mol még mindig nem rendelkezik érvényes szállítási szerződéssel 2026-ra, az emiatti jogbizonytalanság tetőzi az ellátási problémákat. Szlovákiai vállalatukkal, a Slovnafttal együtt két hete állásfoglalást is várnak arról, hogy a Janaf átengedi-e a nem szankcionált, vagyis a nemzetközi előírásnak megfelelő orosz kőolajszállítmányt.

A magyar és szlovák szakhatósági engedélyeket a horvát fél már megkapta – olvasható a közleményben.

