Bejelentették, hol kap helyet hazánk legnagyobb naperőműve

Heves megyében épül meg Magyarország eddigi legnagyobb naperőműve: a Solarpro Holding közel 700 ezer napelemmodulból álló, 450 megawatt csúcsteljesítményű erőművet valósít meg, amely évente mintegy 470 gigawattóra (GWh) villamos energiát termelhet – írja a napelemeket gyártó LONGi cég közleménye nyomán a Portfolio.

A rezsicsökkentéshez kapcsolódó átlagos áramfogyasztást (2523 kWh) alapul véve a napelempark 186 ezer háztartás áramigényét fedezheti. Amint megvalósul, a heves megyei projekt Magyarország legnagyobb működő napelemfarmja lesz, és nem is kevéssel veszi majd át a vezetést.

A mezőcsáti naperőmű szorul így vissza a második helyre a maga 250 MW kapacitásával, vagyis az új majdnem kétszer akkora lesz.

A projekt a kínai gyártó új, hátsó érintkezésű (back contact - BC) technológiával készült moduljaival valósul meg. A hagyományos napelemek elülső felületén vékony fémvezetők hálózata található, amelyek a cellában megtermelt elektromos áram összegyűjtését szolgálják. A hátsó érintkezésű napelemek esetében ezek az elektromos érintkezők teljes egészében a cella hátoldalára kerülnek. A megoldás csökkenti az árnyékolási veszteséget, és lehetővé teszi a beérkező napfény hatékonyabb hasznosítását.

A vállalat szerint ezzel a megoldással 22 százalékos hatásfok is elérhető, ami mintegy 8 százalékos energiatermelés-növekedést jelent a hagyományos panelekhez képest.

A Solarpro honlapján közzétett adatok szerint a vállalat Magyarországon mintegy 20 projektben érintett, összesen közel 290 MW beépített napelemes kapacitással, valamint egy fotovoltaikus és akkumulátoros energiatárolót kombináló hibrid beruházással.

A MAVIR adatai szerint Magyarországon 2025 december elsejéig 716 MW ipari napelem került telepítésre idén. Ez a trend jól illeszkedik az elmúlt évek dinamikus bővüléséhez: 2019 óta az ipari napelemes kapacitás 936 MW-ról 4746 MW-ra nőtt, az éves átlagos növekedés mintegy 635 MW, ami hozzávetőleg 31,5 százalékos bővülést jelent. Az új projekt – a befejezési időpontjától függően – akár egy egész éves bővülési ütem kétharmadát is lefedheti.