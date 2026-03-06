ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 6. péntek
Egy nő okostelefonnal a kezében este az utcán.
Nem akármilyen újítással rukkol elő a Google

Infostart

Számos új funkció érkezik az Android ökoszisztémába – közlte a Google.

A TechCrunch cikke szerint több új, hasznos funkciót is bejelentett a Google az Androidhoz, amelyek először a Pixel mobilokra érkeznek meg, majd később a többi készülékre is, fokozatosan – írja a hvg.hu.

Az egyik újdonság a reptéren elvesztett poggyászoknál bizonyulhat hasznosnak. Ha valaki elhelyezett a bőröndben egy Find Hub (Keresési központ) kompatibilis nyomkövetőt, mostantól megoszthat a légitársasággal egy linket, amely segít az azonosításban.

A felhasználók ezentúl a Keresési központ appban kiválaszthatják az elveszett tárgyhoz tartozó nyomkövetőt, és a „tárgy helyzetének megosztása” opcióra koppintva egy egyedi, biztonságos URL-t generálhatnak, amit megoszthatnak.

Számos új funkció érkezik az Android ökoszisztémába – közlte a Google.
Google

A Google tájékoztatása szerint a hivatkozás hét nap után automatikusan lejár, de ha a poggyász visszakerül a jogos tulajdonoshoz, automatikusan leáll a pozíció megosztása. A hír szerint már most több mint 10 légitársaság fogadja el az így megosztott linkeket a poggyászkeresési folyamathoz.

Szintén újdonság, hogy az Andorid-felshasználók ezentúl közvetlenül az Üzenetek alkalmazásban is megoszthatják a helyzetüket másokkal, így valós időben láthatják a másikat egy térképen.

A Play Áruházban pedig rövid videós ajánlók tűnnek fel egy külön, erre szolgáló felületen, így a felhasználók telepítés nélkül tekintheti meg az alkalmazások működését.

Az újítások között szerepel az is, hogy a Telefon alkalamzásban a kontaktokat személyre lehet szabni, egyfajta kártyás megjelenéssel, hasonlóan, mint az iPhone-oknál.

A „kék veréb” lett Hamenei ajatollah végzete

A „kék veréb" lett Hamenei ajatollah végzete
Blue Sparrow a neve annak a különleges rakétának, ami végezett Irán első számú vezetőjével. Az eszközt eredetileg egész más célra tervezték az izraeliek.
 

Resperger István: ez már egyértelműen háború Iránban, és legalább négy-öt hétig tarthat

Trump az iráni utódlásról: „Ali Hamenei fia elfogadhatatlan”

Irán megfenyegette az Európai Unió országait

Irán megtámadta azt az amerikai katonai bázist Irakban, ahol a magyar katonák is vannak

Szárnyaló árak, inflációs nyomás, újabb támadások – percről percre az iráni háború hírei

Ukrán fenyegetés: katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij

Ukrán fenyegetés: katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök abbahagyja az Európai Unión belül a 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyásának blokkolását – és a szavaihoz némi fenyegetést is hozzátett. Mindezt az államfő csütörtökön Kijevben mondta egy sajtótájékoztatón.
 

Orbán Viktor: engem nem lehet életveszélyes fenyegetésekkel eltántorítani

Reagált a magyar kormány az ukrán elnök fenyegető szavaira – Magyar Péter is megszólalt

Zelenszkij szerint egy hónap alatt kijavítható lenne a Barátság vezeték, de ő nem csinálná meg, pedig Brüsszel fizetne is

Megjelent a kormányhatározat az Ukrajnába induló magyar küldöttségről

Több tagállam is nemet mondott Ukrajna gyorsított csatlakozására

Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
Majdnem 800 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett egy időre az olaj

Majdnem 800 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett egy időre az olaj

Ma is az iráni háború friss fejleményei borzolták a kedélyeket a világ tőzsdéin, a tegnapi meredek zuhanást követően Ázsiában kisebb felpattanást láthattunk, a jó hangulat azonban Európára már nem terjedt tovább, a nagyobb részvényindexek ma is inkább estek, miközben a Brent nyersolaj ára tovább emelkedett. Üdítő kivétel volt viszont a magyar tőzsde, hiszen a BUX index a kedvezőtlen nemzetközi mezőnyben nagyot tudott emelkedni és végül 1 százalékos pluszban zárt. Az emelkedést elsősorban az OTP-nek és a Molnak lehetett köszönni; előbbi a holnap hajnalban érkező negyedik negyedéves gyorsjelentés közzététele előtt tudott feljebb kerülni, utóbbi árfolyamát pedig az iráni háború nyomán tovább emelkedő olajár hajtotta. Este Amerikában masszív mínuszok kezdtek kibontakozni, miután a WTI olaj árfolyama átlépte a 80 dollárt, és olajársokktól tart a részvénypiac.

Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás - hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj

Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás - hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj

Javulás vagy tartós válság? A 2026-os PISA eldöntheti, megállt-e a magyar diákok lejtmenete.

US says 'firepower over Iran to surge dramatically' as Israel bombards Beirut and Tehran

US says 'firepower over Iran to surge dramatically' as Israel bombards Beirut and Tehran

Meanwhile, President Donald Trump has told a White House event the US is striking Iranian drone and missile systems "every single hour".

2026. március 6. 05:12
A büntetőfékező hívott rendőrt, miután balesetet okozott
2026. március 6. 04:34
Sztrájkra készülnek a buszsofőrök, itt a menetrend
