Nem akármilyen újítással rukkol elő a Google

A TechCrunch cikke szerint több új, hasznos funkciót is bejelentett a Google az Androidhoz, amelyek először a Pixel mobilokra érkeznek meg, majd később a többi készülékre is, fokozatosan – írja a hvg.hu.

Az egyik újdonság a reptéren elvesztett poggyászoknál bizonyulhat hasznosnak. Ha valaki elhelyezett a bőröndben egy Find Hub (Keresési központ) kompatibilis nyomkövetőt, mostantól megoszthat a légitársasággal egy linket, amely segít az azonosításban.

A felhasználók ezentúl a Keresési központ appban kiválaszthatják az elveszett tárgyhoz tartozó nyomkövetőt, és a „tárgy helyzetének megosztása” opcióra koppintva egy egyedi, biztonságos URL-t generálhatnak, amit megoszthatnak.

A Google tájékoztatása szerint a hivatkozás hét nap után automatikusan lejár, de ha a poggyász visszakerül a jogos tulajdonoshoz, automatikusan leáll a pozíció megosztása. A hír szerint már most több mint 10 légitársaság fogadja el az így megosztott linkeket a poggyászkeresési folyamathoz.

Szintén újdonság, hogy az Andorid-felshasználók ezentúl közvetlenül az Üzenetek alkalmazásban is megoszthatják a helyzetüket másokkal, így valós időben láthatják a másikat egy térképen.

A Play Áruházban pedig rövid videós ajánlók tűnnek fel egy külön, erre szolgáló felületen, így a felhasználók telepítés nélkül tekintheti meg az alkalmazások működését.

Az újítások között szerepel az is, hogy a Telefon alkalamzásban a kontaktokat személyre lehet szabni, egyfajta kártyás megjelenéssel, hasonlóan, mint az iPhone-oknál.