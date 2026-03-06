ARÉNA - PODCASTOK
Pumping gasoline fuel in car at gas station,travel,transportation and holiday concept.
Nyitókép: Natnan Srisuwan/Getty Images

Európai Bizottság: elfogadhatatlan, hogy Volodimir Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort - a nap hírei

Infostart

Nincs napirenden üzemanyagár-stop bevezetése – közölte a kormányfő. Az Európai Bizottság elítélte az ukrán elnök fenyegetőzését. Izlandon népszavazást tartanak az uniós csatlakozási tárgyalások újbóli megnyitásáról.

Szükség esetén fellép a kormány a magas üzemanyag-árak ellen – mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor úgy fogalmazott: egyelőre nincs napirenden üzemanyagár-stop bevezetése, de ha elviselhetetlenné válnak az árak és a magyar gazdaság egyensúlya megrendül, akkor kész az állam beavatkozni.

Az Adria kőolajvezeték 11 hónapos kapacitásteszt-sorozata szerdán kezdődik – közölte a Mol. A tesztek célja annak felmérése, hogy a vezeték milyen hosszú távú, folyamatos szállítási teljesítményre képes különböző évszakokban, időjárási körülmények között és olajtípusokkal.

Az Európai Unió tagállamait nem lehet megfenyegetni, elfogadhatatlan az ukrán elnök által használt nyelvezet – jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője, arra reagálva, hogy Volodimir Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, ha tovább blokkolja az Ukrajnának szánt uniós pénzügyi csomagot. Olof Gill azt mondta: a bizottság úgy látja, hogy Magyarország és Ukrajna között egyre durvább retorika tapasztalható, ezért Brüsszel mindkét féllel egyeztet.

A magyar kormány a fenyegetések ellenére sem teljesíti az ukrán követeléseket – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban, az ukrán elnök fenyegető üzenetére reagálva arról beszélt: a követelések, így az orosz kőolajról való leválás, a háború finanszírozása és Ukrajna uniós csatlakozása is sérti a magyar nemzeti érdekeket.

Az orosz cseppfolyósított földgáz egy részét még az európai uniós korlátozások életbe lépése előtt átirányítják Európából Ázsiába – közölte az orosz miniszterelnök-helyettes. Alekszandr Novak példaként Kínát, Indiát, Thaiföldet és a Fülöp-szigeteket említette.

Egy Tisza-kormány néhány héten belül megoldaná, hogy mindkét Magyarországra érkező kőolajvezetéken meginduljon a szállítás – fogalmazott a párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője a Kistarcsán tartott kampánygyűlésen. Kapitány István szerint egy ország energiaellátásának több lábon kell állnia és a legkockázatmentesebb forrásból is kell vásárolni.

Kiutasítják Magyarországról azokat az ukrán állampolgárokat, akik részt vettek a Magyarországon áthaladó pénz- és aranyszállításban. A Kormányzati Tájékoztatási Központ arról számolt be, hogy a NAV eljárása alapján a pénz- és aranyszállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte. Előzőleg Ukrajna a Magyarországon fogva tartott ukrán állampolgárok szabadon engedését követelte.

Ma Sarm-es-Sejk-ből és Dubajból is érkeznek haza Közel-Keleten rekedt magyar állampolgárok – mondta a külgazdasági és külügyminiszter. A következő napokban mentesítő járatok indulnak Jordániából, Egyiptomból, Szaúd-Arábiából és Egyesült Arab Emírségekből is. Szijjártó Péter az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt: 6 ezer felett van a konzuli védelemre regisztrált magyarok száma, a legtöbben Dubajban vannak.

Folytatódnak az izraeli bombázások Irán és Libanon fővárosában. Az Egyesült Államok megsemmisített egy iráni drónhordozó hajót. Az izraeli hadsereg azt közölte: átfogó légicsapásokat indított Teheránban. Az izraeli hadsereg közlése szerint már sikerült megsemmisíteni Irán légvédelmének és rakétakilövőinek nagy részét.

Donald Trump csak a feltétel nélküli megadást fogadja el Irántól. Az amerikai elnök közösségi oldalán kifejtette, hogy az iráni rezsim fegyverletétele és az ország új vezetőinek kiválasztása után az Egyesült Államok és szövetségesei Irán felvirágoztatásán dolgoznak majd.

Súlyos humanitárius helyzet van kialakulóban a Közel-Keleten az Irán elleni háború, valamint az Izrael és a libanoni Hezbollah milícia közötti harcok hatására – figyelmeztetett az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága. Libanonban már csaknem százezer ember kényszerült elhagyni otthonát.

Izlandon augusztus 29-én tartanak népszavazást az uniós csatlakozási tárgyalások újbóli megnyitásáról – jelentette be az izlandi külügyminiszter. Izland 2009-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz, de 2013-ban leállította a tárgyalásokat.

Koszovóban feloszlatta a parlamentet a köztársasági elnök. Az államfő azután döntött erről, hogy a képviselők nem tudtak határidőn belül államfőt választani. Így ismét előrehozott választások lesznek a nyugat-balkáni országban.

Március 23-tól igényelhető az 5+5 millió forintos hitel- és támogatási konstrukció az éttermek számára. A részletek már elérhetők a hitelt nyújtó Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont, illetve a támogatásokat biztosító Kisfaludy Program weboldalán.

Sóskúton 200 új munkahelyet teremt a hazai tulajdonú, Bayer Construct Zrt. új beruházása – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A 12 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 5,5 milliárd forint támogatást nyújt.

Hatályba lépett az a kormányrendelet, amely beépíti a társasházi építményi jogot az Otthon Start és a CSOK Plusz szabályaiba. A hitelfelvevők így már a használatbavételi engedély megszerzése előtt, az építés alatt is hozzájuthatnak a hitelhez.

Este hatig párt jelentett be listát az áprilisi választásokra. A Nemzeti Választási Iroda a Fidesz, a Mi Hazánk és a DK országos listáját vette nyilvántartásba eddig, rajtuk kívül a Tisza, a Kétfarkú Kutya Párt és a Tea Párt Közösség is bejelentette listáját. A választási iroda holnap este (18h) sorsolja ki a pártlisták szavazólapi sorrendjét.

Elhunyt Mali István, a Magyar Állami Operaház klarinétművésze és egykori zenekari igazgatója. A művész 77 éves volt.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Európai Bizottság: elfogadhatatlan, hogy Volodimir Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort - a nap hírei

orbán viktor

üzemanyagár

a nap hírei

volodimir zelenszkij

Címlapról ajánljuk
Európa mozgolódik: sorkatonaság és haderőfejlesztés a háborúk árnyékában

Európa mozgolódik: sorkatonaság és haderőfejlesztés a háborúk árnyékában
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében annak járt utána, hogy öt uniós tagállamban hogyan befolyásolja a munkaerőpiacra lépést és milyen társadalmi megítélése van a sorkatonaságnak. A fegyveres konfliktusok, geopolitikai kihívások egyre több európai országot sarkallnak arra, hogy visszavezessék a sorkatonai szolgálatot, illetve komoly haderőfejlesztések is indultak az utóbbi időben a kontinensen. A tanulmány szerzői, Szigethy-Ambrus Nikoletta és Erdélyi Dóra az InfoRádió Trendfigyelő című műsorában beszéltek a részletekről.
Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

A honvédség gépével, de bérelt utasszállítókkal is hozza haza a külügy az iráni háború miatt külföldön rekedt magyarokat. Az elmúlt napokban az ukránok bemutatkoztak, kiderült, milyenek is valójában – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter vázolta azt is, meddig eszkalálódhat a magyar-ukrán feszültség, illetve hogy milyen megoldással igyekeznek minimálisra csökkenteni a hazánkkal szembeni zsarolási potenciált a kőolaj ügyében.
 

Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Szijjártó Péter: egy dologgal az ukránok sem kalkuláltak – tüntetés a követségnél

Bizottsági szóvivő: elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése

Kis-Benedek József: katonai támadás nem, más ukrán akciók lehetségesek Magyarország ellen

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Ukrán pénzszállító: Orbán Balázs magyarázatot követel

Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”

Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

