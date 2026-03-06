Európai Bizottság: elfogadhatatlan, hogy Volodimir Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort - a nap hírei

Szükség esetén fellép a kormány a magas üzemanyag-árak ellen – mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor úgy fogalmazott: egyelőre nincs napirenden üzemanyagár-stop bevezetése, de ha elviselhetetlenné válnak az árak és a magyar gazdaság egyensúlya megrendül, akkor kész az állam beavatkozni.

Az Adria kőolajvezeték 11 hónapos kapacitásteszt-sorozata szerdán kezdődik – közölte a Mol. A tesztek célja annak felmérése, hogy a vezeték milyen hosszú távú, folyamatos szállítási teljesítményre képes különböző évszakokban, időjárási körülmények között és olajtípusokkal.

Az Európai Unió tagállamait nem lehet megfenyegetni, elfogadhatatlan az ukrán elnök által használt nyelvezet – jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője, arra reagálva, hogy Volodimir Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, ha tovább blokkolja az Ukrajnának szánt uniós pénzügyi csomagot. Olof Gill azt mondta: a bizottság úgy látja, hogy Magyarország és Ukrajna között egyre durvább retorika tapasztalható, ezért Brüsszel mindkét féllel egyeztet.

A magyar kormány a fenyegetések ellenére sem teljesíti az ukrán követeléseket – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban, az ukrán elnök fenyegető üzenetére reagálva arról beszélt: a követelések, így az orosz kőolajról való leválás, a háború finanszírozása és Ukrajna uniós csatlakozása is sérti a magyar nemzeti érdekeket.

Az orosz cseppfolyósított földgáz egy részét még az európai uniós korlátozások életbe lépése előtt átirányítják Európából Ázsiába – közölte az orosz miniszterelnök-helyettes. Alekszandr Novak példaként Kínát, Indiát, Thaiföldet és a Fülöp-szigeteket említette.

Egy Tisza-kormány néhány héten belül megoldaná, hogy mindkét Magyarországra érkező kőolajvezetéken meginduljon a szállítás – fogalmazott a párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője a Kistarcsán tartott kampánygyűlésen. Kapitány István szerint egy ország energiaellátásának több lábon kell állnia és a legkockázatmentesebb forrásból is kell vásárolni.

Kiutasítják Magyarországról azokat az ukrán állampolgárokat, akik részt vettek a Magyarországon áthaladó pénz- és aranyszállításban. A Kormányzati Tájékoztatási Központ arról számolt be, hogy a NAV eljárása alapján a pénz- és aranyszállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte. Előzőleg Ukrajna a Magyarországon fogva tartott ukrán állampolgárok szabadon engedését követelte.

Ma Sarm-es-Sejk-ből és Dubajból is érkeznek haza Közel-Keleten rekedt magyar állampolgárok – mondta a külgazdasági és külügyminiszter. A következő napokban mentesítő járatok indulnak Jordániából, Egyiptomból, Szaúd-Arábiából és Egyesült Arab Emírségekből is. Szijjártó Péter az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt: 6 ezer felett van a konzuli védelemre regisztrált magyarok száma, a legtöbben Dubajban vannak.

Folytatódnak az izraeli bombázások Irán és Libanon fővárosában. Az Egyesült Államok megsemmisített egy iráni drónhordozó hajót. Az izraeli hadsereg azt közölte: átfogó légicsapásokat indított Teheránban. Az izraeli hadsereg közlése szerint már sikerült megsemmisíteni Irán légvédelmének és rakétakilövőinek nagy részét.

Donald Trump csak a feltétel nélküli megadást fogadja el Irántól. Az amerikai elnök közösségi oldalán kifejtette, hogy az iráni rezsim fegyverletétele és az ország új vezetőinek kiválasztása után az Egyesült Államok és szövetségesei Irán felvirágoztatásán dolgoznak majd.

Súlyos humanitárius helyzet van kialakulóban a Közel-Keleten az Irán elleni háború, valamint az Izrael és a libanoni Hezbollah milícia közötti harcok hatására – figyelmeztetett az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága. Libanonban már csaknem százezer ember kényszerült elhagyni otthonát.

Izlandon augusztus 29-én tartanak népszavazást az uniós csatlakozási tárgyalások újbóli megnyitásáról – jelentette be az izlandi külügyminiszter. Izland 2009-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz, de 2013-ban leállította a tárgyalásokat.

Koszovóban feloszlatta a parlamentet a köztársasági elnök. Az államfő azután döntött erről, hogy a képviselők nem tudtak határidőn belül államfőt választani. Így ismét előrehozott választások lesznek a nyugat-balkáni országban.

Március 23-tól igényelhető az 5+5 millió forintos hitel- és támogatási konstrukció az éttermek számára. A részletek már elérhetők a hitelt nyújtó Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont, illetve a támogatásokat biztosító Kisfaludy Program weboldalán.

Sóskúton 200 új munkahelyet teremt a hazai tulajdonú, Bayer Construct Zrt. új beruházása – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A 12 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 5,5 milliárd forint támogatást nyújt.

Hatályba lépett az a kormányrendelet, amely beépíti a társasházi építményi jogot az Otthon Start és a CSOK Plusz szabályaiba. A hitelfelvevők így már a használatbavételi engedély megszerzése előtt, az építés alatt is hozzájuthatnak a hitelhez.

Este hatig párt jelentett be listát az áprilisi választásokra. A Nemzeti Választási Iroda a Fidesz, a Mi Hazánk és a DK országos listáját vette nyilvántartásba eddig, rajtuk kívül a Tisza, a Kétfarkú Kutya Párt és a Tea Párt Közösség is bejelentette listáját. A választási iroda holnap este (18h) sorsolja ki a pártlisták szavazólapi sorrendjét.

Elhunyt Mali István, a Magyar Állami Operaház klarinétművésze és egykori zenekari igazgatója. A művész 77 éves volt.