417 900 forintnál az ország fele többet keres, a fele kevesebbet

Infostart / MTI

2025 novemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 756 400, a nettó átlagkereset 525 900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,9, a nettó átlagkereset 10,2, a reálkereset pedig 6,2 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését – jegyezte meg a hivatal.

A bruttó kereset mediánértéke 600 000, a nettó kereset mediánértéke 417 900 forintot ért el, 10,1, illetve 10,5 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

2025. novemberében a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 665 100 forint volt, ami 8,7 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 653 100, a költségvetésben 679 100, a nonprofit szektorban 739 500 forintot tett ki, 7,5 és 10,4, illetve 14,4 százalékkal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 6,2 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 3,8 százalékos növekedése mellett.

2025. január-novemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 697 300 forint, a nettó átlagkeresete 481 100 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,1 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,4 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának adatát - közölte a KSH.

Kezdőlap    Gazdaság    417 900 forintnál az ország fele többet keres, a fele kevesebbet

ksh

fizetés

kereset

