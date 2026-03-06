ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.62
usd:
338.57
bux:
121885.96
2026. március 6. péntek Inez, Leonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A brit Királyi Haditengerészet (Royal Navy) hajói.
Nyitókép: UK MOD

Botrány – kiderült, milyen siralmas állapotban van a brit hadiflotta

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az Irán elleni háború rávilágított a brit haditengerészet kétségbeejtő állapotára – ezt állítja több kommentátor annak kapcsán, hogy egy további hétbe telik, amíg egyetlen romboló megérkezik a rendeltetési helyére.

Pár száz éve a rettegett és tisztelt brit haditengerészet hozta létre a Brit Gyarmatbirodalmat. Az 1982-es Falklandi-háborúban mindössze 48 órába telt összeállítani azt a flottillát, amely segített visszaszerezni Argentínától a szigeteket. Egy héttel az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított háború idején azonban a Királyi Haditengerészet azonban még mindig nem jutott el a válságövezetbe.

Mindezt a Royal Navy szégyeneként értékelik Nagy-Britanniában. Ugyanis a ciprusi, Akrotiri támaszpont elleni iráni válaszcsapással szuverén brit területet ért támadás. A haditengerészet pedig minderre azzal tudott válaszolni, hogy a napokban készíti fel – „a hegesztési munkálatok befejezése után” - az HMS Dragon nevű, nagyobb méretű, légelhárító rombolót és további egy hétig tart majd, mire az megérkezik a szigethez.

A brit flottának két repülőgép-hordozója van, de azért nem tud gyorsan reagálni, mert nincs elegendő tengerésze és a hajók egy része karbantartás alatt áll. Nagyon távolinak tűnik a 19. század, amikor a „dupla-erő doktrína” volt az alap: a brit haditengerészetnek erősebbnek kellett lennie, mint amilyen az utána következő két flotta együttesen.

Mindeközben Ciprus védelmében a franciák segítenek – az ő egyik fregattjuk, a Languedoc azonnal útnak tudott indulni és már a szigetnél járőrözik. Ugyancsak a háborús térségbe vezénylik a Charles de Gaulle repülőgép hordozót, rombolókat, fregattokat, három radargépet és 45 Rafaele harci repülőt, valamint helikoptereket is.

„Bizonyos, hogy a flotta állapota az én életem során soha nem volt ilyen rossz” – mondta a The Telegraph című lapnak Dr Nicholas Rodger haditengerészeti történész, oxfordi kutató. Szakértők szerint a britek 2002 és 2017 között 15 éven át nem építettek új fregattot. 1950-ben még 280 volt a fregattok és rombolók száma, tavaly már csak 13 – bár,

a következő évtizedre fejlesztést hirdettek meg.

A költségvetési bárd érdekes módon akkor sújtott le, amikor a magukat hagyományosan hazafiasabbnak tartó konzervatívok kerültek uralomra 2010-ben. A költség-megszorító Cameron-kormány azonnal törölte az úgynevezett 22-es osztályú fregattok projektjét, miközben a fennmaradó hajók elöregedtek és néhányat el is adtak. Egy Bahreinben – tehát a Perzsa-Arab Öbölben állomásozó, 34-éves rombolót az elmúlt hónapokban vontak ki a hadrendből. 2010 óta a brit flotta a felére zsugorodott.

Ugyan a briteknek van két, a legmodernebb F-35-ös harci gépeket szállító repülőgép-hordozója, de egyrészt technikai gondok sújtják őket, másrészt nincs számukra elengedő kísérő-hajó. A brit haditengerészet helyzetét övező vitáktól függetlenül a szigetországban abból is botrány lett, hogy Keir Starmer kormánya csak vonakodva állt Donald Trump amerikai elnök mellé – ami miatt a Fehér Ház urától kemény bírálatokat is kapott, többek között azt, hogy

Starmer „nem egy Churchill”.

A miniszterelnök egyrészt megkérdőjelezte, hogy nem sérti-e a nemzetközi jogot a támadás (a fellépést Trump-bírálói a tengeren túl is támadják), másrészt vonakodott Amerika rendelkezésére bocsájtani brit légibázisokat a támadásokhoz.

Ezt végül vonakodva megtette, azzal, hogy az iráni ellencsapások már szükségessé teszik a brit érdekek védelmét és annyival szúrt vissza Trumpnak, hogy „nem világos, milyen célokat akar elérni”.

A brit védelmi miniszter a Sky News többször feltett kérdésére sem volt ugyanakkor hajlandó válaszolni arról, hogy támadó műveletekbe is kezdhetnek-e.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Botrány – kiderült, milyen siralmas állapotban van a brit hadiflotta

royal navy

királyi haditengerészet

brit hadiflotta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Európa mozgolódik: sorkatonaság és haderőfejlesztés a háborúk árnyékában

Európa mozgolódik: sorkatonaság és haderőfejlesztés a háborúk árnyékában
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében annak járt utána, hogy öt uniós tagállamban hogyan befolyásolja a munkaerőpiacra lépést és milyen társadalmi megítélése van a sorkatonaságnak. A fegyveres konfliktusok, geopolitikai kihívások egyre több európai országot sarkallnak arra, hogy visszavezessék a sorkatonai szolgálatot, illetve komoly haderőfejlesztések is indultak az utóbbi időben a kontinensen. A tanulmány szerzői, Szigethy-Ambrus Nikoletta és Erdélyi Dóra az InfoRádió Trendfigyelő című műsorában beszéltek a részletekről.
Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

A honvédség gépével, de bérelt utasszállítókkal is hozza haza a külügy az iráni háború miatt külföldön rekedt magyarokat. Az elmúlt napokban az ukránok bemutatkoztak, kiderült, milyenek is valójában – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter vázolta azt is, meddig eszkalálódhat a magyar-ukrán feszültség, illetve hogy milyen megoldással igyekeznek minimálisra csökkenteni a hazánkkal szembeni zsarolási potenciált a kőolaj ügyében.
 

Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Szijjártó Péter: egy dologgal az ukránok sem kalkuláltak – tüntetés a követségnél

Bizottsági szóvivő: elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése

Kis-Benedek József: katonai támadás nem, más ukrán akciók lehetségesek Magyarország ellen

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Ukrán pénzszállító: Orbán Balázs magyarázatot követel

Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”

Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megint elszállt az olajár - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy

Megint elszállt az olajár - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy

A héten a közel-keleti háború nyomta rá a bélyegét a tőkepiaci hangulatra, főleg az energiaárak megugrása miatt, amelyek inflációs és növekedési kockázatokat hordoznak magukban. Európában ugyan emelkedéssel indult a nap, azonban az olajár hirtelen megugrása újabb lefordulást hozott. Délutánra az európai és az amerikai tőzsdéken is csúnya esés alakult ki, a magyar piac is komoly nyomás alatt van. Itthon az OTP-re figyelnek a befektetők, a bankcsoport hajnalban tette közzé negyedéves számait: a negyedéves profit ugyan elmaradt a várttól, amire nem sűrűn van példa, de azért nagy dráma nincs, egész évben így is meglett a rekorderedmény. A rossz nemzetközi hangulat mellett viszont az OTP is jelentős mínuszban zárt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Alaposan lehúzta Magyarországot a hitelminősítő: na, ezt hogy hozzuk vissza?

Alaposan lehúzta Magyarországot a hitelminősítő: na, ezt hogy hozzuk vissza?

Az S&amp;P Global Ratings stabilról negatívra rontotta a magyar bankszektor gazdasági kockázataira vonatkozó kilátását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Tehran sees strikes 'every few hours', residents tell BBC as Trump demands Iran's 'unconditional surrender'

Tehran sees strikes 'every few hours', residents tell BBC as Trump demands Iran's 'unconditional surrender'

Israel's military says it has launched a new wave of strikes and destroyed a military command bunker.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 6. 20:00
A globális élelmiszer-ellátását is veszélybe sodorhatja az újabb öbölháború
2026. március 6. 16:45
Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen
×
×