2026. március 6. péntek
Az Európai Unió és Szlovákia
Nyitókép: Getty Images / Oleksii Liskonih

Szlovákia az áramstop mellett az Ukrajnának szánt uniós hitelt is blokkolhatja

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Robert Fico koalíciós partnere, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke, Andrej Danko felszólította a szlovák miniszterelnököt, hogy Pozsony is blokkolja az Európai Unió által tervezett, mintegy 90 milliárd eurós hitelt Ukrajna számára. Közben a szlovák kormány konkrét lépéseket is tett az energetikai együttműködés korlátozására. A Szlovák Villamosenergia-átviteli Rendszer felmondta az ukrán Ukrenergo vállalattal kötött szerződését a vészhelyzeti villamosenergia-szállításról.

Jelenleg az Európai Unióban Magyarország az egyetlen ország, amely akadályozza a 90 milliárd eurós kölcsön jóváhagyását. Az Szlovák Nemzeti Párt szerint azonban Szlovákiának is csatlakoznia kellene ehhez az állásponthoz. A párt azzal érvel, hogy Szlovákia és Magyarország ugyanazzal a problémával szembesül: a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező olajszállítások leálltak, és a kérdésben Ukrajnára nyomást kell gyakorolni.

A szlovák kormány és a magyar kabinet egyaránt azt állítja, hogy az olajszállítás leállítása politikai döntés lehet Kijev részéről.

Robert Fico és Orbán Viktor szerint nem bizonyított, hogy a vezeték megsérült volna. Csütörtökön már a Szlovák Információs Szolgálat is azt állította, hogy január 27-én nem rongálódott meg a Barátság kőolajvezeték oly módon, ami lehetetlenné tenné a kőolaj szállítását Szlovákiába és Magyarországra. A hírszerzési értesüléseket a titkosszolgálat szerint műholdas felvételek is alátámasztják, melyek szerint a szállítás leállásának nem műszaki, hanem politikai okai vannak. A műholdas felvételek február 21-én, illetve március 1-én készültek.

„Világosan látszik, hogy a tartály megrongálódása óta nem történt semmilyen változás, tehát szinte bizonyos, hogy az ukrán fél nem végzett semmilyen felújítási munkákat, és semmilyen jele sincs a kár helyreállítására tett kísérletnek” – jelentette ki Natália Holubová, a titkosszolgálat szóvivője. A szlovák miniszterelnök a szerdai kormányülést követően kijelentette:

a helyzet tisztázása érdekében találkozni szeretne Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, azonban ezt megelőzően egyeztetne Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is.

Közben a szlovák kormány konkrét lépéseket is tett az energetikai együttműködés korlátozására. A Szlovák Villamosenergia-átviteli Rendszer, vagyis a SEPS felmondta az ukrán Ukrenergo vállalattal kötött szerződését a vészhelyzeti villamosenergia-szállításról. A döntést Martin Magáth, a SEPS vezérigazgatója jelentette be. Elmondása szerint a vállalat a kormány határozata alapján már a bejelentés pillanatától nem nyújt vészhelyzeti segítséget az ukrán energiahálózat stabilizálásához.

Martin Magáth hangsúlyozta: ez az áram nem a mindennapi fogyasztást szolgálta, tehát nem világításra, fűtésre vagy háztartási célokra használták, hanem kizárólag a villamosenergia-rendszer stabilitását biztosította rendkívüli helyzetekben. Például, ha orosz támadás miatt kiesik egy fontos energiatermelő vagy nagyfeszültségű hálózati szakasz. A Szlovák Villamosenergia-átviteli Rendszer legutóbb idén januárban nyújtott vészhelyzeti segítséget Ukrajának.

24 ÓRA
