Felbukkant az ukrán–magyar megbékélés egy lehetséges kulcsszereplője – a sportból

Szerhij Rebrov korábban a Ferencvárost irányította, manapság a svédek ellen vb-pótselejtezős ukrán labdarúgó-válogatott szakvezetője, a Nemzeti Sportnak adott interjút, amelyből kiderült, szívesen visszatérne Magyarországra, ha úgy hozná a sors. (A vb-re kijutáshoz a svédek után a lengyel–albán párharc győztesét kéne kiejtenie Ukrajnának.)

Az ukrán focilegenda a beszélgetésben felhívta a figyelmet, hogy még a vb előtt lejár a szerződése, vélhetően csak akkor marad a posztján, ha szerepelnek a tengerentúli viadalon. „Meglátjuk” – kommentálta a maradását firtató kérdésre.

Az Emírségekből már hívják, horrorpénzzel csábítják, de jelentősebb feladatra vágyik, a témát saját magát szóba hozva elárulta, szívesen irányítaná a magyar válogatottat, szereti az országot, az embereket is.

Ismert, a Nemzetek Ligájában Magyarországgal is összecsap Ukrajna, ugyanígy Grúziával és Észak-Írországgal is, ezzel kapcsolatban azt mondta, nem örül, hogy Marco Rossi csapatával kell szembenéznie, egyszerűen azért, mert erősnek tartja, topfutballistákkal (Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos), akiket nagyon kedvel, el tudott volna képzelni könnyebb riválist.

Elmondta még: a magyarok iránt semmiféle ellenszenvet sem érez ukránként, szereti az országot.

A szakember családjával ideje nagy részét a marbellai házukban tölti az Ukrajnában dúló háború miatt, de időnként muszáj hazalátogatnia, hiszen ő a válogatott szövetségi kapitánya, illetve az Ukrán Labdarúgó-szövetség alelnöke is. Mint elmondta, ha véget ér a háború, szeretnének hazatérni Kijevbe.