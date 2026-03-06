ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.1
usd:
340.37
bux:
122475.98
2026. március 6. péntek Inez, Leonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szerhij Rebrov, a Ferencváros vezetőedzője a horvát Dinamo Zagreb elleni másnapi labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtezőmérkőzés előtt tartott sajtótájékoztatón a Groupama Arénában 2020. szeptember 15-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Felbukkant az ukrán–magyar megbékélés egy lehetséges kulcsszereplője – a sportból

Infostart

Szereti Magyarországot, és akár szövetségi kapitánya is lenne a labdarúgó-válogatottnak.

Szerhij Rebrov korábban a Ferencvárost irányította, manapság a svédek ellen vb-pótselejtezős ukrán labdarúgó-válogatott szakvezetője, a Nemzeti Sportnak adott interjút, amelyből kiderült, szívesen visszatérne Magyarországra, ha úgy hozná a sors. (A vb-re kijutáshoz a svédek után a lengyel–albán párharc győztesét kéne kiejtenie Ukrajnának.)

Az ukrán focilegenda a beszélgetésben felhívta a figyelmet, hogy még a vb előtt lejár a szerződése, vélhetően csak akkor marad a posztján, ha szerepelnek a tengerentúli viadalon. „Meglátjuk” – kommentálta a maradását firtató kérdésre.

Az Emírségekből már hívják, horrorpénzzel csábítják, de jelentősebb feladatra vágyik, a témát saját magát szóba hozva elárulta, szívesen irányítaná a magyar válogatottat, szereti az országot, az embereket is.

Ismert, a Nemzetek Ligájában Magyarországgal is összecsap Ukrajna, ugyanígy Grúziával és Észak-Írországgal is, ezzel kapcsolatban azt mondta, nem örül, hogy Marco Rossi csapatával kell szembenéznie, egyszerűen azért, mert erősnek tartja, topfutballistákkal (Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos), akiket nagyon kedvel, el tudott volna képzelni könnyebb riválist.

Elmondta még: a magyarok iránt semmiféle ellenszenvet sem érez ukránként, szereti az országot.

A szakember családjával ideje nagy részét a marbellai házukban tölti az Ukrajnában dúló háború miatt, de időnként muszáj hazalátogatnia, hiszen ő a válogatott szövetségi kapitánya, illetve az Ukrán Labdarúgó-szövetség alelnöke is. Mint elmondta, ha véget ér a háború, szeretnének hazatérni Kijevbe.

Kezdőlap    Sport    Felbukkant az ukrán–magyar megbékélés egy lehetséges kulcsszereplője – a sportból

labdarúgás

ukrajna

ukrán

szerhij rebrov

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter az ukrán pénzszállítók ügyéről: „fel kell tennünk a kérdést, nem a háborús maffia pénzéről van-e szó”
Aréna-előzetes

Szijjártó Péter az ukrán pénzszállítók ügyéről: „fel kell tennünk a kérdést, nem a háborús maffia pénzéről van-e szó”
Ukrán pénzszállítókat vett őrizetbe a TEK Magyarországon, az egyikük korábban titkosszolgálati tábornok volt. Ukrajna hevesen tiltakozik, Andrij Szibiha külügyminiszter „állami terrorizmusról, zsarolásról” beszél. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában elmondta: súlyos kérdést vet fel, hogy miért szerepelnek olyan személyek a szállítmányok kíséretében, akik „egyértelműen ukrán titkosszolgálati kötődéssel rendelkeznek”. A magyar hatóságok közben mélyreható, alapos, minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytatnak.
 

Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”

Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

Ukrán külügyminiszter: a magyar hatóságok túszul ejtettek hét ukrán banki alkalmazottat

Ukrán külügy az állampolgároknak: ha tehetik, kerüljék el Magyarországot

„Ezrek érintettek” – Friss számok a közel-keleti magyarokról

„Ezrek érintettek” – Friss számok a közel-keleti magyarokról

Jordánia után pénteken Sarm es-Sejkbe, Rijádba és Maszkatba is indul honvédségi gép ott rekedt magyarokért, a Fly Dubai-jal kötött szerződésnek köszönhetően pedig két gépen több mint 300-an jutnak haza – mondta az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki az érintetteket konzuli regisztrációra kéri, hogy haza lehessen őket hozni.
 

Erdélyi Dóra: ez a drágulás nem csak a tankolásunkról fog szólni

Szakértő: Oroszország lecsaphat Katar gázpiacára, ez rossz hír Európának

Donald Trump: nagyrészt megsemmisítettük Irán légvédelmét és rakétaképességeit

Irán állítja: felkészült a szárazföldi támadásra is – a háború pénteki hírei percről percre

VIDEÓ
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.06. péntek, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyan gyár épült Magyarországon, ami pillanatok alatt készít komplett fürdőszobákat

Olyan gyár épült Magyarországon, ami pillanatok alatt készít komplett fürdőszobákat

Több mint 12 milliárd forintos beruházással épített új üzemet Sóskúton a hazai tulajdonú Bayer Construct Zrt. A kormány által 5,5 milliárd forinttal támogatott fejlesztés kétszáz új munkahelyet teremt, a fürdőszoba-összeszerelő üzem a hozzá kapcsolódó vasbeton előregyártó, asztalos és lakatos üzemmel együtt készült el. Balázs Attila, a vállalat vezérigazgatója előadónk lesz a Portfolio Építőipar 2026 konferencián március 19-én, ahol akár személyesen is találkozhat vele, valamint a szakma más vezető szakembereivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Éles üzenetet küldött Iránnak Donald Trump: csak egyféleképpen érhet véget a háború

Éles üzenetet küldött Iránnak Donald Trump: csak egyféleképpen érhet véget a háború

Donald Trump amerikai elnök Irán feltétel nélküli megadását követeli az egy hete tartó amerikai-izraeli háborúban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump demands Iran's 'unconditional surrender' as Israel says it hit leadership bunker 'with 50 jets'

Trump demands Iran's 'unconditional surrender' as Israel says it hit leadership bunker 'with 50 jets'

Tehran residents tell BBC Persian "last night was the worst night" for strikes so far.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 6. 14:38
Sokkoló ukrán fenyegetést kapott a magyar teniszezőnő és családja
2026. március 6. 09:24
Megint játszanak Szoboszlaiék – sport a tévében
×
×