ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.75
usd:
338.65
bux:
121885.96
2026. március 6. péntek Inez, Leonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Forgács István
Nyitókép: Forgács István / Facebook

Forgács István a drogfogyasztásról: meg kell értetni a tinédzserekkel, hogy nagyon kevés hibázási lehetőségük van

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A szegregátumokban nem ritkán a megélhetést biztosítja, ha valaki kábítószerrel kereskedik, a kevesebb erőforrással rendelkező társadalmi közegekben azonban egy ballépéstől is félre tud siklani egy fiatal élete – nyilatkozta az InfoRádiónak az MCC Drogkutató Intézet társadalompolitikai igazgatója. Forgács István szerint a prevenció össztársadalmi feladat, a rehabilitáció pedig mielőbbi reformra szorul, és komoly erőforrásokat igényel.

A kábítószerkereskedelem, illetve a kábítószerrel kapcsolatos társadalmi kihívás amellett, hogy büntetőjogi témakör, nagyon komoly társadalompolitikai ügy is. Forgács István két évtizede társadalmi felzárkózással foglalkozik, ez alapján is állítja, hogy a társadalom alsóbb rétegeit, a hátrányos helyzetűeket, a cigány közösségeket még az átlagosnál is jobban érinti a kábítószer-probléma, így aztán adta magát, hogy a Drogkutató Intézet társadalompolitikai igazgatójaként „beleálljon a kérdésbe”.

A kormány egy éve meghirdetett drogellenes harcának eredményeit értékelve azt mondta, fontos volt zéró toleranciát hirdetni, és nem tenni különbséget a „könnyű és nehéz drogok” között.

„Tapasztalataim alapján is azt kell hogy mondjam, a marihuána belépődrogként legalább olyan veszélyes, mint a különböző dizájnerdrogok. Elsősorban a dizájnerdrogokkal találkozom a roma szegregátumokban, az ez ellen való fellépés mindenféleképpen szükséges dolog. Nem lehetett ezt a fellépést elodázni már, mert a társadalmi felzárkózásra fordított erőforrásokat, energiát, pénzt dobjuk a kukába akkor, ha engedjük, hogy a kábítószer blokkolja, megállítsa a jó társadalmi felzárkozási folyamatokat, amelyek elengedhetetlenek ezekben a vidéki közösségekben” – hangsúlyozta Forgács István. Ezért örül a kormányzati drogstratégiának, amely egyértelművé tette, hogy súlyosabb szankciókra van szükség, a közösségeknek meg kell védeniük saját magukat a kábítószerrel szemben, ebben a rendőrségnek és a szigorúbb jogszabályoknak is kiemelt jelentőségük van.

Nagyon fontosnak tartotta ugyanakkor tisztázni, hogy a prevenció nem kizárólag az államon számon kérhető feladat, az elsődleges védvonalnak a családoknak kellene lenniük.

„A családok, a szülők felelősségét kell legelőször megemlítenünk. Ezek után az oktatási intézmények is nagyon fontosak, viszont az a tapasztalatunk, hogy az oktatási intézményekben zajló prevenció sok esetben nem kellően eredményes. Maga az iskolai környezet nem ad arra lehetőséget, hogy ezek a fiatalok – főleg a tinédzser korosztály – kellően tudatosan megértse, hogy ez a prevenció miért szolgálja az ő érdeküket” – fogalmazott.

A rehabilitáció reformja is szükséges, de ehhez erőforrások kellenek. Kiemelte: összességében a legjobb prevenció és rehabilitáció is az, ha fizikailag nem lehet hozzáférni a kábítószerhez.

A jelenleg meglévő rehabilitációs folyamatok eredményesebbé tételéhez szerinte

  • teljes társadalmi szemléletváltás,
  • megfelelően felkészített családi környezet és
  • rengeteg olyan szakember kell, akiknek a kiképzése az állam kiemelt feladata kell hogy legyen.

Személyes terveiről szólva Forgács István elmondta, „a helyi közösségekben kell megértetni a tinédzserekkel azt, hogy nagyon kevés hibázási lehetőségük van, viszont a kábítószer egyértelműen olyan probléma, amivel ha kapcsolatba kerülnek, utána annak a következményeit nem lehet helyrehozni majd”.

Kell tehát egyfajta elrettentés, idejekorán történő tudatosabbá válás a kábítószerrel kapcsolatosan, ezt a fajta egészséges elutasító attitűdöt erősítené a hátrányos helyzetű közösségek fiataljaiban, ami már csak azért is nehéz feladat, mert „a kábítószer ott van a sarkon”.

A küzdelemben főleg a szegregátumokban számít a helyi egyházi és civil közösségek segítségére is, az egészséges belső társadalmi vitáktól pedig nem kell félni.

A jelenlegi hazai szakképzési rendszer pedig „igenis kínál kiutat a szegénységből, lehetőséget arra, hogy társadalmi felzárkózás menjen végbe, de ez csakis akkor történhet meg, ha a kábítószert vagy akár a családon belüli erőszakot vagy éppen a korai gyermekvállalást sikerül ezeknek a közösségeknek jól kezelniük”.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Forgács István a drogfogyasztásról: meg kell értetni a tinédzserekkel, hogy nagyon kevés hibázási lehetőségük van

drog

társadalom

kábítószer

mcc

forgács istván

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

A honvédség gépével, de bérelt utasszállítókkal is hozza haza a külügy az iráni háború miatt külföldön rekedt magyarokat. Az elmúlt napokban az ukránok bemutatkoztak, kiderült, milyenek is valójában – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter vázolta azt is, meddig eszkalálódhat a magyar-ukrán feszültség, illetve hogy milyen megoldással igyekeznek minimálisra csökkenteni a hazánkkal szembeni zsarolási potenciált a kőolaj ügyében.
 

Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Szijjártó Péter: egy dologgal az ukránok sem kalkuláltak – tüntetés a követségnél

Bizottsági szóvivő: elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése

Kis-Benedek József: katonai támadás nem, más ukrán akciók lehetségesek Magyarország ellen

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Ukrán pénzszállító: Orbán Balázs magyarázatot követel

Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”

Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megint elszállt az olajár - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy

Megint elszállt az olajár - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy

A héten a közel-keleti háború nyomta rá a bélyegét a tőkepiaci hangulatra, főleg az energiaárak megugrása miatt, amelyek inflációs és növekedési kockázatokat hordoznak magukban. Európában ugyan emelkedéssel indult a nap, azonban az olajár hirtelen megugrása újabb lefordulást hozott. Délutánra az európai és az amerikai tőzsdéken is csúnya esés alakult ki, a magyar piac is komoly nyomás alatt van. Itthon az OTP-re figyelnek a befektetők, a bankcsoport hajnalban tette közzé negyedéves számait: a negyedéves profit ugyan elmaradt a várttól, amire nem sűrűn van példa, de azért nagy dráma nincs, egész évben így is meglett a rekorderedmény. A rossz nemzetközi hangulat mellett viszont az OTP is jelentős mínuszban zárt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas csapás a magyar gazdáknak: újra terjed a rettegett betegség, azonnali lépésekre volt szükség

Hatalmas csapás a magyar gazdáknak: újra terjed a rettegett betegség, azonnali lépésekre volt szükség

Egy mulard kacsa állományban azonosították a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Tehran sees strikes 'every few hours', residents tell BBC as Trump demands Iran's 'unconditional surrender'

Tehran sees strikes 'every few hours', residents tell BBC as Trump demands Iran's 'unconditional surrender'

Israel's military says it has launched a new wave of strikes and destroyed a military command bunker.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 6. 20:08
A Jobbik nem tud országos listát állítani
2026. március 6. 19:11
A Tisza Párt országos listája megjelent
×
×