2026. március 6. péntek
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor magyar (j) és Robert Fico szlovák kormányfő az Európai Unió rendkívüli csúcstalálkozója előtt Brüsszelben 2025. március 6-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Robert Fico az ukrán elnök kijelentései után szolidaritását fejezte ki Orbán Viktor felé

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico szlovák miniszterelnök csütörtökön este teljes szolidaritását fejezte ki a Orbán Viktor iránt az ukrán elnök, Volodimir Zelenskij magyar kormányfőt fenyegető kijelentései miatt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön arról beszélt, hogy reméli: Orbán Viktor felhagy az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatás blokkolásával. „Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen ember sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót vagy annak első részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben odaadjuk ennek a személynek a telefonszámát a fegyveres erőinknek, a katonáinknak: hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön” – jelentette ki az ukrán elnök Orbán Viktorra célozva egy kormányülést követő sajtótájékoztatón.

Robert Fico egy Facebookon közzétett videóban reagált a kijelentésekre. A szlovák kormányfő úgy fogalmazott, „elfogadhatatlan, hogy Volodimir Zelenszkij azt gondolja, hogy a szolgái vagyunk.” Az ukrán elnök szerinte úgy beszél az európai országokról, mintha azok kötelesek lennének minden kérését teljesíteni.

Robert Fico azt mondta, Szlovákia mindenben segíti Ukrajnát, ugyanakkor az ukrán döntések kárt okoznak az országnak.

A miniszterelnök példaként említette, hogy mintegy 500 millió eurós veszteség keletkezett a gáztranzitdíjak terén, és azt is bírálta, hogy az olajszállítások leálltak. Robert Fico szerint az ukrán fél az olajvezeték sérülésére hivatkozik, miközben műholdfelvételek nem támasztják alá ezt az indokot.

A szlovák miniszterelnök az ukrán elnök kijelentését „durva zsarolásnak” nevezte, és azt mondta: ezt minden országnak el kell utasítania, függetlenül attól, hogy Ukrajnában háború zajlik. Egyúttal hivatalosan is felszólította az Európai Unió vezetőit, hogy határolódjanak el Volodimir Zelenszkij kijelentéseitől. A megkeresést többek között az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek, az Európai Tanács elnökének, António Costának, valamint az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, Kaja Kallasnak címezte.

A szlovák kormányfő szerint az ukrán elnök „minden vörös vonalat átlépett”, és figyelmeztetett: ha a helyzet így folytatódik, előfordulhat, hogy az Európai Unió további tagállamai is blokkolni fogják az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomagot.

Az ügyre reagált Szlovákia belügyminisztere, Matúš Šutaj Eštok is. A Facebookon közzétett bejegyzésében azt írta: az ukrán elnök fenyegetései egy uniós tagállam miniszterelnökével szemben minden határt átlépnek. A belügyminiszter szerint az ilyen kijelentések határozott diplomáciai választ igényelnek az egész Európai Unió részéről. Hangsúlyozta: a fenyegetéseknek és a nyomásgyakorlásnak nincs helye egy olyan ország részéről, amely az Európai Unió tagjává szeretne válni. Hozzátette: Szlovákia a jövőben is az állami szuverenitás és a kölcsönös tisztelet elve mellett fog kiállni.

Az ukrán elnök szavait bírálta Szlovákia kül- és európai ügyekért felelős minisztere, Juraj Blanár is. A tárcavezető szintén a közösségi médiában reagált, és azt írta: az ukrán elnök túl messzire ment azzal, hogy megfenyegette a magyar miniszterelnököt.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Robert Fico az ukrán elnök kijelentései után szolidaritását fejezte ki Orbán Viktor felé

szlovákia

orbán viktor

robert fico

miniszterelnök

szolidaritás

