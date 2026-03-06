Most napokig nem jár rendesen a HÉV

Rövidített útvonalon, csak a Közvágóhíd megálló és Szigetcsép között közlekedik a H6-os, ráckevei HÉV március 6-án, 7-én, 8-án és 14-én karbantartás miatt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A kimaradó szakaszon, Szigetcsép és Ráckeve között a H6-os pótlóbusszal lehet utazni, valamint a 697-es VOLÁN-járattal, amely a fenti napokon meghosszabbított útvonalon, Szigetcsép és Makád, illetve Lórév között jár. A HÉV-menetjegyek Szigetcsép és Ráckeve között a 697-es buszon is érvényesek. Az autóbuszokon kerékpár nem szállítható – közölték.