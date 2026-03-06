Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Mint arról beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij csütörtökön reményét fejezte ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök abbahagyja az Európai Unión belül a 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyásának blokkolását. Az ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján a következetőket mondta: „Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy az első részletet ebből a 90 milliárdból, és hogy az ukrán katonáknak lesz fegyverük.

Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.”

A fentiekre Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter is reagált; a kormányfő szerint „Zelenszkij fenyegetései nem rólam szólnak. Ő Magyarországot fenyegeti. De engem nem tud eltéríteni attól, hogy megvédjem a magyar családokat.” A külgazdasági és külügyminiszter pedig úgy fogalmazott: „Ez túl van minden határon: ez Ukrajna, ez az ukrán »kultúra«, ezt az embert csodálja Brüsszel, ezt az országot akarják behozni az Európai Unióba...”

Az ukrán elnök életveszélyes fenyegetését illetően a magyar ellenzéki pártok vezetői is megszólaltak.

Magyar Pétert közleményében jelezte: Sem Ukrajna, sem Oroszország nem zsarolhatja a szuverén EU- és NATO-tag Magyarországot. A Tisza Párt elnök – csütörtökön – azt írta: „ma Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megfenyegette Orbán Viktort. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig a gázszállítás leállításával fenyegette meg egész Magyarországot.(...) Egy külföldi állami vezető sem fenyegethet egy magyar állampolgárt sem!” „Magyarország jövendőbeli kormánya nevében a lehető leghatározottabban visszautasítom Zelenszkij és Putyin elnök zsarolási kísérletét és fenyegetését!” – fogalmazott Magyar Péter hozzátéve, hogy sem a leköszönő Fidesz-, sem a leendő Tisza-kormányt, sem egyetlen magyart sem lehet fenyegetni.

Zelenszkij elnök szavai elfogadhatatlanok, „Orbán évek óta tartó uszítása a szomszédos ország ellen elfogadhatatlan” – fogalmazott a Demokratikus Koalíció elnöke a pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményben. Dobrev Klára kiemelte, hogy ez az „egymásra licitáló szájkarate” nagyon rossz irányba megy, a „ki tud keményebben visszaszólni” versenye egyre veszélyesebb, és végül nem a politikusok, hanem az ország fogja meginni a levét.

„Most nem még több hangerőre van szükség, hanem józanságra és higgadtságra. Mindenki lépjen egy lépést hátra, és vegyen egy nagy levegőt. Ilyen helyzetben a politikusoktól nem kiabálást várunk, hanem felelősséget, higgadtságot és józan gondolkodást” – írta Dobrev Klára.

Elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij fegyverrel fenyegesse Magyarország kormányát – ezt már a Mi Hazánk Mozgalom elnöke írta közleményében. „Terrort okád magából a velejéig korrupt ukrajnai elnök, akinek teljesen elment az esze” – fogalmazott Toroczkai László. Hozzátette, hogy ez elfogadhatatlan, ahogy tűrhetetlen a kárpátaljai magyarok elleni terror is.

„Más kérdés, hogy a magyar kormány és a hatóságok semmit sem tettek akkor, amikor minket, a Mi Hazánk vezetőit fenyegették szintén halálosan videóüzenetekben ukrán terroristák. Magyarországnak meg kell erősítenie a védelmét!” – írta Toroczkai László.