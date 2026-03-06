ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszél a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtóértekezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. december 15-én. A német fõvárosban befejezõdtek az ukrán elnök és az amerikai delegáció elõzõ nap megkezdett tárgyalásai az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai kezdeményezésû béketervrõl. Az amerikai delegációt Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja és Jared Kushner, Trump veje vezette.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Infostart / MTI

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök után Magyar Péter, a Tisza Párt, Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció és Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom vezetője is reagált az ukrán elnök fenyegető kijelentésére, miszerint ukrán katonáknak adná meg a magyar kormányfő címét.

Mint arról beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij csütörtökön reményét fejezte ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök abbahagyja az Európai Unión belül a 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyásának blokkolását. Az ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján a következetőket mondta: „Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy az első részletet ebből a 90 milliárdból, és hogy az ukrán katonáknak lesz fegyverük.

Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.”

A fentiekre Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter is reagált; a kormányfő szerint „Zelenszkij fenyegetései nem rólam szólnak. Ő Magyarországot fenyegeti. De engem nem tud eltéríteni attól, hogy megvédjem a magyar családokat.” A külgazdasági és külügyminiszter pedig úgy fogalmazott: „Ez túl van minden határon: ez Ukrajna, ez az ukrán »kultúra«, ezt az embert csodálja Brüsszel, ezt az országot akarják behozni az Európai Unióba...”

Az ukrán elnök életveszélyes fenyegetését illetően a magyar ellenzéki pártok vezetői is megszólaltak.

Magyar Pétert közleményében jelezte: Sem Ukrajna, sem Oroszország nem zsarolhatja a szuverén EU- és NATO-tag Magyarországot. A Tisza Párt elnök – csütörtökön – azt írta: „ma Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megfenyegette Orbán Viktort. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig a gázszállítás leállításával fenyegette meg egész Magyarországot.(...) Egy külföldi állami vezető sem fenyegethet egy magyar állampolgárt sem!” „Magyarország jövendőbeli kormánya nevében a lehető leghatározottabban visszautasítom Zelenszkij és Putyin elnök zsarolási kísérletét és fenyegetését!” – fogalmazott Magyar Péter hozzátéve, hogy sem a leköszönő Fidesz-, sem a leendő Tisza-kormányt, sem egyetlen magyart sem lehet fenyegetni.

Zelenszkij elnök szavai elfogadhatatlanok, „Orbán évek óta tartó uszítása a szomszédos ország ellen elfogadhatatlan” – fogalmazott a Demokratikus Koalíció elnöke a pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményben. Dobrev Klára kiemelte, hogy ez az „egymásra licitáló szájkarate” nagyon rossz irányba megy, a „ki tud keményebben visszaszólni” versenye egyre veszélyesebb, és végül nem a politikusok, hanem az ország fogja meginni a levét.

„Most nem még több hangerőre van szükség, hanem józanságra és higgadtságra. Mindenki lépjen egy lépést hátra, és vegyen egy nagy levegőt. Ilyen helyzetben a politikusoktól nem kiabálást várunk, hanem felelősséget, higgadtságot és józan gondolkodást” – írta Dobrev Klára.

Elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij fegyverrel fenyegesse Magyarország kormányát – ezt már a Mi Hazánk Mozgalom elnöke írta közleményében. „Terrort okád magából a velejéig korrupt ukrajnai elnök, akinek teljesen elment az esze” – fogalmazott Toroczkai László. Hozzátette, hogy ez elfogadhatatlan, ahogy tűrhetetlen a kárpátaljai magyarok elleni terror is.

„Más kérdés, hogy a magyar kormány és a hatóságok semmit sem tettek akkor, amikor minket, a Mi Hazánk vezetőit fenyegették szintén halálosan videóüzenetekben ukrán terroristák. Magyarországnak meg kell erősítenie a védelmét!” – írta Toroczkai László.

