Párizs, 2016. október 18.Leonardo DiCaprio amerikai színész ellenfényben nézi a közönséget a színpadról a Before the Flood (Az özönvíz előtt) című dokumentumfilm premierjén Párizsban 2016. október 17-én. Az éghajlatváltozásról készített alkotás a National Geographic tévécsatorna október 30-i adásában debütál. (MTI/EPA/AFP pool/Christophe Archambault)
Nyitókép: (MTI/EPA/AFP pool/Christophe Archambault)

Bűnösök – Soha ennyi Oscar-jelölést nem kapott még egyetlen film

Infostart / MTI

Ryan Coogler bluesos hangulatú vámpíreposza, a Bűnösök kapta minden idők legtöbb, 16 jelölését az amerikai filmakadémia díjaira csütörtökön Los Angelesben.

Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik után című filmje 13 jelöléssel a második helyen végzett. Joachim Trier Érzelmi érték, Josh Safdie Marty Supreme és Guillermo del Toro Frankenstein című alkotását pedig 9-9 díjra jelölték.

Az 1930-as évek Mississippijében játszódó Bűnösök előtt a Mindent Éváról, a Titanic és a Kaliforniai álom tartotta a rekordot egyenként 14 jelöléssel.

Coogler alkotása mások mellett a legjobb film, rendezés és eredeti forgatókönyv kategóriába is bejutott, továbbá főszereplője, Michael B. Jordan szintén jelölt lett a legjobb színész kategóriában.

Paul Thomas Anderson apa-lánya történetének négy színésze – Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio del Toro és Sean Penn – is jelölést kapott.

A 98. Oscar-díj jelöltjeit csütörtökön élő közvetítésben hozták nyilvánosságra. Danielle Brooks és Lewis Pullman színészek az amerikai filmakadémia Los Angeles-i Samuel Goldwyn Színházából jelentették be a 24 kategória jelöltjeit, köztük az új casting díjra jelölteket is helyi idő szerint kora reggel.

A legjobb film kategóriában tíz alkotást jelölt díjára az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS): a Bugonia, az F1, a Frankenstein, a Hamnet, a Marty Supreme, az Egyik csata a másik után, A titkos ügynök, az Érzelmi érték, a Bűnösök és Az álmok vágányán című filmeket.

Huszonöt év után először egy új kategóriában is átadják majd az Oscar-szobrot: a szereposztás (casting) mezőny jelöltjei között a Hamnet, a Marty Supreme, az Érzelmi érték, A titkos ügynök és a Bűnösök című film szerepel.

A legjobb színész kategóriába Michael B. Jordan (Bűnösök) mellett a 30 éves Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Egyik csata a másik után), Ethan Hawke (Blue Moon) és Wagner Moura (A titkos ügynök) jutott be. A legjobb színésznő mezőnyben pedig Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (Ha tudnék, beléd rúgnék), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Érzelmi érték) és Emma Stone (Bugonia) szerepel.

A női mellékszereplő kategóriában az Érzelmi érték két sztárja, Elle Fanning és Inga Ibsdotter Lilleaas is jelölt lett Amy Madigan (Fegyverek), Wunmi Mosaku (Bűnösök) és Teyana Taylor (Egyik csata a másik után) mellett. A férfi mellékszereplőknél az Egyik csata a másik után két színésze, Sean Penn és Benicio del Toro is jelölést kapott, ebben a mezőnyben még Jacob Elordi (Frankenstein), Stellan Skarsgard (Érzelmi érték) és Delroy Lindo (Bűnösök) lett jelölt.

A legjobb nemzetközi film kategóriában A titkos ügynök című brazil alkotás, Dzsafar Panahi iráni rendező Csak egy baleset című filmje, a norvég Érzelmi érték, a spanyol Tánc a sivatagban és a tunéziai The Voice of Hind Rajab lett Oscar-jelölt.

A dokumentumfilmes mezőnyben a The Alabama Solution, a Come See Me in the Good Light, a Mr. Nobody Against Putin, a Cutting Through Rocks és a The Perfect Neighbor kapott Oscar-jelölést.

A rendezői kategória Oscarjáért Chloé Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supreme), Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után), Joachim Trier (Érzelmi érték) és Ryan Coogler (Bűnösök) versenghet.

Az adaptált forgatókönyvek mezőnyéből a Bugonia, a Frankenstein, a Hamnet, az Egyik csata a másik után és Az álmok vágányán lett jelölt, az eredeti forgatókönyvek kategóriájában pedig a Blue Moon, a Csak egy baleset, a Marty Supreme, az Érzelmi érték vagy a Bűnösök kaphat Oscart.

A legjobb animációs film Oscar-jelöltjei között az Arco - Fiú a jövőből, az Elio, a K-pop démonvadászok, a Little Amélie or the Character of Rain és a Zootropolis 2. szerepel.

James Cameron Avatar: Tűz és hamu című filmjét a legjobb látványeffektus és a legjobb jelmez kategóriában jelölte Oscarra a filmakadémia. Az eddig bemutatott három Avatar-produkció közül ez az első, amely nem került be a legjobb film mezőnyébe.

A 98. Oscar-díjátadó gálát március 15-én, vasárnap rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban. Az élőben közvetített műsor házigazdája ismét Conan O’Brien lesz.

Tavaly a legjobb film Oscarját Sean Baker Anora című produkciója kapta.

