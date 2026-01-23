ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 23. péntek
Orosz zászló lengedezik Kreml épületén.
Nyitókép: Getty Images/Sergey Kucherov

Moszkva kemény területi feltételeket szabott az ukrán–orosz–amerikai hármas találkozó előtt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az ukrajnai rendezés fontos feltétele, hogy az ukrán fegyveres erőknek el kell hagyniuk a Donyec-medence területét – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságíróknak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban jelezte: Az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatos területi kérdéseket is meg fogják vitatni az Abu-Dzabiban pénteken és szombaton tartandó háromoldalú, orosz–ukrán–amerikai tárgyalásokon.

Dmitrij Peszkov közölte, hogy a Kreml nem tartja célszerűnek az általa a területi rendezés alapjának tekintett „anchorage-i formula” tartalmának nyilvánosságra hozatalát.

„Természetesen nem akarunk nyilvánosan belemenni a tárgyalt rendelkezések részleteibe. Ezért nem mondhatom el, és nem is fogom elmondani, hogy pontosan milyen formula értendő az anchorage-i alatt. Ezt nem tartjuk célszerűnek” – mondta.

Közölte, hogy Oroszországot az orosz–amerikai–ukrán háromoldalú biztonsági csoport első, pénteken Abu-Dzabiban tartandó tárgyalásán kizárólag katonák képviselik majd. Egyelőre nem kívánta megnevezni az orosz küldöttség tagjait.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója korábban annyit mondott el, hogy a delegáció vezetője Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöksége hírszerző főcsoportfőnökségének parancsnoka, és hogy a küldöttség eligazítást kapott Vlagyimir Putyin elnöktől a péntekre virradó éjjel a Kremlben az amerikai féllel folytatott tárgyalás után. Washingtont a megbeszélésen Steven Witkoff elnöki különmegbízott, Jared Kushner üzletember, Donald Trump elnök veje és Josh Gruenbaum, a Fehér Ház vezető tanácsadója képviselte.

Peszkov szerint a háromoldalú csoport abu-dzabi találkozójának pontos időpontját a delegációk érkezésének megfelelően határozzák meg. Közölte, hogy a tárgyalásokat pénteken, és ha szükséges, szombaton fogják megtartani.

A szóvivő azt mondta, hogy Kirill Dmitrijev orosz és Steven Witkoff amerikai elnöki különmegbízott az orosz–amerikai kétoldalú gazdasági munkacsoport társvezetőjének minőségében pénteken vagy szombaton találkozik majd Abu-Dzabiban.

Az Egyesült Államokban az előző kormányzat alatt befagyasztott orosz kintlevőségek összegéről Peszkov annyit árult el, hogy az valamivel kevesebb, mint 5 milliárd dollár. Megismételte Moszkva álláspontját, miszerint ezeket az eszközöket fel lehet használni a harcok során kárt szenvedett területek helyreállítására.

„Ebben az összefüggésben most egy dolgot mondhatok: a Donyec-medencében található területek valóban jelentős károkat szenvedtek a harcok során” – fogalmazott Dmitrij Peszkov.

