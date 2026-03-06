Náci karlendítés miatt büntette meg az UEFA a Real Madridot

A szankciókat megerősítő hivatalos közleményben az UEFA Ellenőrző, Etikai és Fegyelmi Testülete (Control, Ethics and Disciplinary Body, CEDB) megjegyezte: „A Real Madrid C. F.-et 15 000 euróra bünteti, és elrendelni a Real Madrid C. F. stadionjának részleges bezárását (azaz az alsó déli lelátó 500 férőhelyes részét) a következő egy (1) UEFA-rendezésű hazai klubmérkőzésre szurkolók rasszista és/vagy diszkriminatív viselkedése miatt. A stadion bezárását egy (1) éves próbaidőre felfüggeszti, amely a jelen határozat keltétől kezdődik.”

A Madrid gyorsan reagált a történtekre, megerősítve, hogy a személyt kitiltották a stadionból, és örökös eltiltásra számíthat. A Real Madrid C. F. bejelentette, hogy sürgősséggel kérte a klub fegyelmi bizottságától, hogy azonnali kizárási eljárást indítson azzal a taggal szemben, akit a televíziós kamerák kaptak el, amint náci módon tiszteleg a lelátón, percekkel a Real Madrid és a Benfica mérkőzésének kezdete előtt. A tagot a klub biztonsági személyzete a közvetítésben való megjelenése utáni pillanatokban azonosította, és azonnal kiutasították a Santiago Bernabeu stadionból. A Real Madrid elítéli az ilyen típusú gesztusokat és kifejezéseket, amelyek erőszakra és gyűlöletre uszítanak a sportban és a társadalomban.”

Ez volt az a BL-mérkőzés, ami előtt az UEFA egy mérkőzésre eltiltotta Gianluca Prestiannit, a Benficva játékosát, mert azt állította róla Vinícius Júnior, hogy rasszista tartalmú kijelentéssel megsértette. Az eltiltás alapja az volt, Prestianni az ominózus esetnél a mezével eltakarta a száját,

Ahogyan a goal.com is írta. „Vinicius egyre inkább a labdarúgás a diszkrimináció elleni mozgalmának arcává válik, Javier Tebas, a La Liga elnöke pedig nemrégiben a következőket mondta róla: Ő van a középpontban, mert ő a vezető a rasszizmus elleni küzdelemben. Nincs mentség arra, hogy ne védjük meg Viniciust ezekkel a sértésekkel szemben.”