ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.34
usd:
338.1
bux:
121885.96
2026. március 6. péntek Inez, Leonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lovas rendőrök a madridi Santiago Bernabeu Stadion előtt a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Real Madrid-Manchester City mérkőzése előtt, 2023. május 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Sergio Pérez

Náci karlendítés miatt büntette meg az UEFA a Real Madridot

Infostart

A Real Madridot 15 000 eurós bírsággal és felfüggesztett szektorbezárással büntette az európai szövetség a Benfica elleni hazai Bajnokok Ligája-mérkőzésen történtek miatt. A szankció alapja, hogy azonosítottak egy szurkolót, aki a nácik köszöntését imitálva lendítette a karját a Santiago Bernabeu Stadion lelátóján..

A szankciókat megerősítő hivatalos közleményben az UEFA Ellenőrző, Etikai és Fegyelmi Testülete (Control, Ethics and Disciplinary Body, CEDB) megjegyezte: „A Real Madrid C. F.-et 15 000 euróra bünteti, és elrendelni a Real Madrid C. F. stadionjának részleges bezárását (azaz az alsó déli lelátó 500 férőhelyes részét) a következő egy (1) UEFA-rendezésű hazai klubmérkőzésre szurkolók rasszista és/vagy diszkriminatív viselkedése miatt. A stadion bezárását egy (1) éves próbaidőre felfüggeszti, amely a jelen határozat keltétől kezdődik.”

A Madrid gyorsan reagált a történtekre, megerősítve, hogy a személyt kitiltották a stadionból, és örökös eltiltásra számíthat. A Real Madrid C. F. bejelentette, hogy sürgősséggel kérte a klub fegyelmi bizottságától, hogy azonnali kizárási eljárást indítson azzal a taggal szemben, akit a televíziós kamerák kaptak el, amint náci módon tiszteleg a lelátón, percekkel a Real Madrid és a Benfica mérkőzésének kezdete előtt. A tagot a klub biztonsági személyzete a közvetítésben való megjelenése utáni pillanatokban azonosította, és azonnal kiutasították a Santiago Bernabeu stadionból. A Real Madrid elítéli az ilyen típusú gesztusokat és kifejezéseket, amelyek erőszakra és gyűlöletre uszítanak a sportban és a társadalomban.”

Ez volt az a BL-mérkőzés, ami előtt az UEFA egy mérkőzésre eltiltotta Gianluca Prestiannit, a Benficva játékosát, mert azt állította róla Vinícius Júnior, hogy rasszista tartalmú kijelentéssel megsértette. Az eltiltás alapja az volt, Prestianni az ominózus esetnél a mezével eltakarta a száját,

Ahogyan a goal.com is írta. „Vinicius egyre inkább a labdarúgás a diszkrimináció elleni mozgalmának arcává válik, Javier Tebas, a La Liga elnöke pedig nemrégiben a következőket mondta róla: Ő van a középpontban, mert ő a vezető a rasszizmus elleni küzdelemben. Nincs mentség arra, hogy ne védjük meg Viniciust ezekkel a sértésekkel szemben.”

Kezdőlap    Sport    Náci karlendítés miatt büntette meg az UEFA a Real Madridot

uefa

real madrid

diszkrimináció

náci karlendítés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

A honvédség gépével, de bérelt utasszállítókkal is hozza haza a külügy az iráni háború miatt külföldön rekedt magyarokat. Az elmúlt napokban az ukránok bemutatkoztak, kiderült, milyenek is valójában – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter vázolta azt is, meddig eszkalálódhat a magyar-ukrán feszültség, illetve hogy milyen megoldással igyekeznek minimálisra csökkenteni a hazánkkal szembeni zsarolási potenciált a kőolaj ügyében.
 

Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Szijjártó Péter: egy dologgal az ukránok sem kalkuláltak – tüntetés a követségnél

Bizottsági szóvivő: elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése

Kis-Benedek József: katonai támadás nem, más ukrán akciók lehetségesek Magyarország ellen

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Ukrán pénzszállító: Orbán Balázs magyarázatot követel

Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”

Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megint elszállt az olajár - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy

Megint elszállt az olajár - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy

A héten a közel-keleti háború nyomta rá a bélyegét a tőkepiaci hangulatra, főleg az energiaárak megugrása miatt, amelyek inflációs és növekedési kockázatokat hordoznak magukban. Európában ugyan emelkedéssel indult a nap, azonban az olajár hirtelen megugrása újabb lefordulást hozott. Délutánra az európai és az amerikai tőzsdéken is csúnya esés alakult ki, a magyar piac is komoly nyomás alatt van. Itthon az OTP-re figyelnek a befektetők, a bankcsoport hajnalban tette közzé negyedéves számait: a negyedéves profit ugyan elmaradt a várttól, amire nem sűrűn van példa, de azért nagy dráma nincs, egész évben így is meglett a rekorderedmény. A rossz nemzetközi hangulat mellett viszont az OTP is jelentős mínuszban zárt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Felrobbant a vita a nyugdíjakról: jöhet a Férfiak40? Brutális ára lehet a változtatásnak

Felrobbant a vita a nyugdíjakról: jöhet a Férfiak40? Brutális ára lehet a változtatásnak

A szakértő szerint a férfiak kedvezményes nyugdíja akár 450-500 milliárd forintos pluszterhet jelenthetne a nyugdíjrendszernek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Tehran sees strikes 'every few hours', residents tell BBC as Trump demands Iran's 'unconditional surrender'

Tehran sees strikes 'every few hours', residents tell BBC as Trump demands Iran's 'unconditional surrender'

Israel's military says it has launched a new wave of strikes and destroyed a military command bunker.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 6. 17:08
Hivatalos: ismét szakított szerb vezetőedzőjével a DVTK
2026. március 6. 15:50
Felbukkant az ukrán–magyar megbékélés egy lehetséges kulcsszereplője – a sportból
×
×