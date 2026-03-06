Az ügyészség nevében írogatnak vállalkozásoknak a csalók

Csalók az ügyészség nevében küldenek e-mailt vállalkozásoknak – figyelmeztet közleményében a Legfőbb Ügyészség.

A hivatalosnak tűnő emailben arról tájékoztatnak, hogy büntetőeljárás indult a cég ellen, az eljárás iratait pedig egy linken tekinthetik meg.

Mint írják, az ilyen típusú csaló e-mailekre jellemző, hogy

olyan tartalmúak, hogy a címzettben ijedtséget keltsenek („idézés”, „pénzbírság befizetésére felszólítás”, „büntetőeljárás indult Ön ellen” stb),

tartalmaznak egy linket.

Hangsúlyozzák: az ügyészség e-mail címeinek végződése @mku.hu, Gmail-es vagy más e-mail címről nem érkezhet ügyészségtől levél, így semmiképp se kattintson a linkre, ha ilyet kap. Az ügyészség soha nem küld e-mailben linket hivatalos iratokhoz – teszik hozzá.