Izland fővárosa, Reykjavik.
Nyitókép: VictorHuang, Getty Images

Izlandon az uniós csatlakozásról tartanak népszavazást augusztusban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Izlandon augusztus 29-én tartanak népszavazást arról, hogy megnyissák-e újból a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval – jelentette be pénteken Katrín Gunnarsdóttir izlandi külügyminiszter.

A kormány egyhangúlag döntött a referendum megtartása mellett - mondta el a miniszter a RUV izlandi közszolgálati rádiónak. Közölte, hogy a javaslatot jövő hét elején terjesztik a parlament elé.

Izland 2009-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét az unióhoz, de 2013-ban leállította a tárgyalásokat.

A magasabb megélhetési költségek és az ukrajnai háború miatt azonban a közvélemény-kutatások szerint a szigetországban újra megélénkült az érdeklődés az uniós tagság iránt.

Az Európai Unió pénteken úgy reagált a bejelentésre, hogy Izland „jelentős döntés előtt áll”".

„Izland már most is erős és stratégiai fontosságú partnerünk. Az egymással versengő befolyási övezetek világában az uniós tagság olyan horgonyt kínál, amelynek alapját az értékek, a jólét és a biztonság adják” – közölte Marta Kos, az EU bővítési biztosa.

Február végén Kristrún Frostadóttir izlandi miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy az izlandiak szorosabb integrációt szeretnének Európával, egyúttal tiszteletben tartják saját identitásukat.

2026. március 6. 21:28
