Levelet írt az Európai Bizottság elnökének a Barátság kőolajvezeték ügyében a kormányfő – a nap hírei

Levélben szólította fel az Európai Bizottság elnökét Orbán Viktor miniszterelnök, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik. Emellett telefonon egyeztetett az orosz elnökkel a Közel-Keleten kialakult helyzet energiaipart érintő következményeiről. Összehívta az energiabiztonsági tanácsot is, ahol áttekintették az energiapiaci helyzetet, és megállapították, hogy kell az olcsó orosz gáz és olaj.

A Barátság kőolajvezeték megsemmisült, a javításhoz tűzszünetre van szükség, és ezt egyértelművé kell tenni Putyinnak – jelentette ki az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij az olasz Corriere della Serának azt mondta, hogy az oroszok többször bombázták a Barátság vezetéket, majd megtámadták a javításon dolgozó ukrán szakembereket.

A horvát Janaf több mint háromszoros tranzitdíjat kér az Adria vezeték használatáért, mint a trieszti kikötőből Bécsig vezető TAL vezeték üzemeltetője - közölte a Mol. A magyar olajcég szerint a horvát árak több mint másfélszer olyan magasak, mint az ukrán szakaszon alkalmazott tarifák. A horvátok szerint ugyanis ők harmadáron szállítanák hazánkba a kőolajat.

Ukrajna drónelhárító és légvédelmi technológiával segítené az Irán által támadott közel-keleti országokat, ha azok ráveszik az orosz elnököt, hogy fejezze be az ukrajnai háborút – jelentette ki az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij elmondta, tárgyalásokat folytat a térség azon államainak a vezetőivel, akik kapcsolatba léptek Kijevvel.

Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be Donald Trump amerikai elnök. A közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hozzátette: Teherán tárgyalni akar, de ő azt mondta, már késő.

Irán felszólította az ENSZ Biztonsági Tanácsát, lépjen fel az Egyesült Államok és Izrael által indított háború ellen. Az iráni külügyi szóvivő figyelmeztetett arra, hogy ha nem születnek megfelelő intézkedések, a most elkezdődött folyamat hamarosan Európát is eléri. Egyben óva intette az európai országokat attól, hogy bármilyen módon bevonódjanak a műveletekbe.

Az izraeli légierő csapást mért Irán kormányzati központjára Teheránban, és megsemmisítettek egy titkos bunkert, ahol atomtudósok kulcsfontosságú alkatrészeket fejlesztettek atomfegyverekehez – közölte a hadsereg. Mintegy 100 vadászgép több mint 250 bombát dobott le a komplexumra. Libanonban az izraeli erők csapást mértek Bejrútban a Hezbollah parancsnokaira, és több mint 100 dél-libanoni célpontot támadtak.

Ma már Budapestre is indított járatot a Flydubai – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Az Emirates is elkezdett repülni európai célállomások felé. Szerdán és csütörtökön indul járat Budapestre Ammánból. A Wizz Air pedig heti 3-ról 10-re emeli Sarm es-Sejk-i járatai számát, hogy haza tudják hozni az ott gyülekező magyar állampolgárokat.

Magyarország GDP-je 2025 4. negyedévében 0,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit a KSH második becslése szerint, a kiigazított adatok alapján pedig 0,6 százalékos volt a növekedés.

Emelték az időjárás okozta károk utáni kompenzálási keretet: a kárenyhítési alapban 28 milliárd 400 millió helyett 46,5 milliárd forint áll rendelkezésre - jelentette be az agrárminiszter egy rendezvényen. Az agrártárca újra meghirdette a kis üzemméretű mezőgazdasági termelők fejlesztésére szóló pályázatát is, 15 milliárd forintos keretösszeggel.

Nem történt mérgezés a CATL debreceni akkumulátorgyárában – közölte a cég a belső vizsgálat eredményét. Felidézték, hogy a közelmúltban két kollégájuk rosszul érezte magát, vezetőjük mentőt hívott hozzájuk, a vállalat üzemorvosa pedig megvizsgálta a munkakörülményeket, tájékoztatása szerint nem történt mérgezés.

Eddig 27 orvos, 16 szakorvos és 11 rezidens helyezte letétbe felmondását a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben. A Telex információi szerint mindannyian távozni fognak az intézményből, ha a főigazgató csütörtök délután 4-ig nem mond le az intézetvezetői posztról.

Magyar Péter vezeti a Tisza országgyűlési választási listáját. Őt Rost Andrea operaénekes követi, a 3. helyen Gajdos László a párt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei jelöltje áll. A 4. és 5. helyeken Forsthoffer Ágnes a párt alelnöke és Kapitány István a gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős szakértő kapott helyet.

Összegyűjtötte a Demokratikus Koalíció a szükséges ajánlásokat az áprilisi parlamenti választáson való induláshoz – közölte a párt. Hozzátették, hogy holnap döntenek az országos lista összetételéről.

Az Európa Tanács Tanácsadó Bizottsága súlyos kritikát fogalmazott meg Magyarországgal szemben, a romák helyzetét illetően – írja a HVG. A jelentés kiemeli az iskolai szegregáció, a magas munkanélküliség, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés, valamint a mindennapos diszkrimináció problémáit.

Izrael újra megnyitotta a Gázai övezet legfontosabb határátkelőjét Kerem Salom kibucnál, hogy bejuthassanak a területre a segélyszállítmányok. Az átkelőt az Irán elleni amerikai-izraeli támadás hétvégi kezdetekor zárták le.