ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.99
usd:
340.25
bux:
122613.97
2026. március 6. péntek Inez, Leonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szavazólapot helyez el egy kéz egy urnába a választásokon.
Nyitókép: GettyImages/beast01

A Kétfarkú Kutya Párt szerint működött a „végén leadós taktika”

Infostart

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt bejelentette, hogy összegyűjtötte a szükséges ajánlásokat mind a 71 választókerületben, így országos listával indulhat az április 12-i választáson. A párt a kampányban ismét formabontó és közhasznú projekteket ígér.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt pénteken közösségi oldalán jelentette be, hogy hiába a nehézségek, hiába a fenyegetések és atrocitások, ez a „végén leadós taktika” már megint működött, ugyanis sikerült a pártnak összegyűjtenie a 71 körzetben 500-500 ajánlást, ezzel lehetősége nyílik országos listát állítani, vagyis ott lesz az MKKP az április 12-i szavazólapokon.

„Adtuk az íveket, így rajta leszünk a lapon. Végre vége az aláírás-méregetésnek, és kezdődhet a kampány, ahol idén is formabontó stratégiát követünk: értelmes dolgokat készülünk csinálni” – idézi a párt közleményét az Index.

A bejegyzésben egyebek mellett megígérték, hogy ha bejutnak a parlamentbe, akkor az ország első közösségi költségvetése után megcsinálják az országos közösségi költségvetést is, majd három indokkal próbálták meggyőzni az embereket, hogy adják nekik a voksukat:

  • Szavazz ránk, ha még nem tudod, hogy ránk fogsz szavazni!
  • Szavazz ránk, mert mi is rád szavaznánk.
  • Szavazz ránk, mert hadd ne ismételjük magunkat.

Kezdőlap    Belföld    A Kétfarkú Kutya Párt szerint működött a „végén leadós taktika”

ajánlás

kétfarkú kutya párt

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen

Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen
Szintet lépett a magyar–ukrán diplomáciai feszültség Volodimir Zelenszkij elnök Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett fenyegetésével. Az ukrán államfő által felvetett ötlet a személyes adatok megosztásáról már megközelíti azt, ami sértheti az európai uniós gyakorlatot és akár bűncselekménynek is minősülhet.
 

Bizottsági szóvivő: elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése

Kis-Benedek József: katonai támadás nem, más ukrán akciók lehetségesek Magyarország ellen

Robert Fico az ukrán elnök kijelentései után szolidaritását fejezte ki Orbán Viktor felé

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Orbán Viktor péntek reggel: amit Ukrajna csinál, banditizmus

Szijjártó Péter az ukrán pénzszállítók ügyéről: „fel kell tennünk a kérdést, nem a háborús maffia pénzéről van-e szó”

Szijjártó Péter az ukrán pénzszállítók ügyéről: „fel kell tennünk a kérdést, nem a háborús maffia pénzéről van-e szó”

Ukrán pénzszállítókat vett őrizetbe a TEK Magyarországon, az egyikük korábban titkosszolgálati tábornok volt. Ukrajna hevesen tiltakozik, Andrij Szibiha külügyminiszter „állami terrorizmusról, zsarolásról” beszél. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában elmondta: súlyos kérdést vet fel, hogy miért szerepelnek olyan személyek a szállítmányok kíséretében, akik „egyértelműen ukrán titkosszolgálati kötődéssel rendelkeznek”. A magyar hatóságok közben mélyreható, alapos, minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytatnak.
 

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”

Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

Ukrán külügyminiszter: a magyar hatóságok túszul ejtettek hét ukrán banki alkalmazottat

Ukrán külügy az állampolgároknak: ha tehetik, kerüljék el Magyarországot

VIDEÓ
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.06. péntek, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tovább növekedett a magyar gépjárműállomány, 5,34 millió felett járunk

Tovább növekedett a magyar gépjárműállomány, 5,34 millió felett járunk

2025-ben 142 ezerrel bővült a magyar gépjármúállomány, ami 2,7 százalékos éves növekedéssel kishíján elérte az 5 millió 341 ezret. A teljes állomány közel 82%-át személyautók tették ki, melyek száma 2,6%-kal 4,37 millió fölé nőtt. A flotta átlagéletkora elért a 16,5 évet, amit egy külön cikkben tárgyalunk majd részletesen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hamarosan jön az új FixMÁP: mutatjuk, mekkora lesz a kamata a magyar kedvenc papírjának

Hamarosan jön az új FixMÁP: mutatjuk, mekkora lesz a kamata a magyar kedvenc papírjának

Új Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) sorozatot bocsát ki az Államadósság Kezelő Központ, miközben lezárja a korábbi széria értékesítését

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump demands Iran's 'unconditional surrender' as Israel says it hit leadership bunker 'with 50 jets'

Trump demands Iran's 'unconditional surrender' as Israel says it hit leadership bunker 'with 50 jets'

Tehran residents tell BBC Persian "last night was the worst night" for strikes so far.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 6. 15:27
Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”
2026. március 6. 15:00
Egy ország várta Egressy Mátyás drogtesztjének eredményét
×
×