A Kétfarkú Kutya Párt szerint működött a „végén leadós taktika”

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt pénteken közösségi oldalán jelentette be, hogy hiába a nehézségek, hiába a fenyegetések és atrocitások, ez a „végén leadós taktika” már megint működött, ugyanis sikerült a pártnak összegyűjtenie a 71 körzetben 500-500 ajánlást, ezzel lehetősége nyílik országos listát állítani, vagyis ott lesz az MKKP az április 12-i szavazólapokon.

„Adtuk az íveket, így rajta leszünk a lapon. Végre vége az aláírás-méregetésnek, és kezdődhet a kampány, ahol idén is formabontó stratégiát követünk: értelmes dolgokat készülünk csinálni” – idézi a párt közleményét az Index.

A bejegyzésben egyebek mellett megígérték, hogy ha bejutnak a parlamentbe, akkor az ország első közösségi költségvetése után megcsinálják az országos közösségi költségvetést is, majd három indokkal próbálták meggyőzni az embereket, hogy adják nekik a voksukat: