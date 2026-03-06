Hivatalos: ismét szakított szerb vezetőedzőjével a DVTK

A DVTK labdarúgócsapatának vezetősége a Budapest Honvédtól elszenvedett MK-vereség után megköszönte a szakember munkáját, az MTK ellen már nem ő irányítja az együttest.

„Az eredmények elmaradása ellenére, a mért adatok és a mérkőzések képe alapján sokáig kitartottunk Vladimir Radenkovics mellett, akit kiváló szakembernek és nagyszerű embernek tartunk, azonban csütörtök este eldőlt, hogy ebben az idényben már csak az NB I-es tagság megőrzése lehet a célunk” – nyilatkozta a dvtk.eu-nak Kovács Zoltán sportigazgató.

A szakember ugyanakkor elismerte, hogy nem szerencsés az időzítés,

de mint mondta lépniük kellett, ezért azonnali hatállyal szerződést bontottak a vezetőedzővel. Vladimir Radenkovicstól bő egy év alatt másodszor köszönt el a DVTK vezetősége – írja a Nemzeti Sport. Tavaly február 19-én menesztették, de nyáron vezetőségváltás történt a klubnál és visszatérhetett a csapat élére.

Az első időszakában 15 győzelem, 10 döntetlen és 12 vereség volt a mérlege a csapat élén, a második „korszak” viszont csak 28 meccsig tartott, nyolc győzelem mellett kilencszer játszott döntetlent a csapat, a Honvéd elleni pedig már a 11. veresége volt. A legelső időszakát egyébként még Tomiszlav Szivics vezetőedző segítőjeként töltötte a klubnál 2013 és 2015 között.

„Összesen négy évet töltöttem Diósgyőrben, bátran nevezhetem Miskolcot a második otthonomnak” – nyilatkozta Vladimir Radenkovics. Köszönetet mondott a klubvezetésének és összes dolgozójának a támogatásért, és

egyúttal sajnálatát fejezte, ki, amiért ez az idény nem úgy alakult, ahogy tervezték.

A Nemzeti Sport arra emlkeztet, hogy ebben az idényben ez lesz a hatodik edzőváltás az NB I-ben, 2026-ban pedig az első. Eddig a Kisvárda, a Nyíregyháza, az MTK és az Újpest váltott – utóbbi kétszer is. A DVTK 2023-ban, két NB II-es idény után jutott vissza az élvonalba, azóta az új vezetőedző lesz a hatodik szakember, aki NB I-es meccsen irányíthatja a csapatot Szergej Kuznyecov, Simon Miklós, Vladimir Radenkovics, Vincze Richárd és Valdas Dambrauskas után.

A DVTK új vezetőedzője – akit hamarosan megnevez a klub – az MTK elleni, vasárnapi bajnokin irányíthatja először a csapatot.