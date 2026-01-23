Itt a kamatmentes „sertéshitel”!

Új alkonstrukciót indított a kormány az Agrár Széchenyi Kártyán belül – írja a Portfolio.hu. Ezentúl kamat- és költségmentes hitel segíti a hazai sertéstenyésztőket, a hitelkérelmek személyes benyújtására legkésőbb szeptember 11-ig van lehetőség az NGM közlése szerint.

Mint ismert, decemberben már fizetési moratóriumot vezettek be a mezőgazdasági hitel- és lízingtartozásokra a fagykárral, aszálykárral érintett gazdák, illetve sertéságazatban működő tenyésztők számára, tehát ez most egy újabb segítség, amelyre az agrártárca tett javaslatot az NGM-nek.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte, hogy az intézkedés érdemben hozzájárul a sertéstartók pénzügyi terheinek mérsékléséhez és az ágazat hosszú távú fenntarthatóságához.

