2026. január 23. péntek Rajmund, Zelma
Malacai társaságában pihenő anyakoca.
Nyitókép: Pixabay

Itt a kamatmentes „sertéshitel”!

Infostart

Új alkonstrukciót indított a kormány az Agrár Széchenyi Kártyán belül.

Új alkonstrukciót indított a kormány az Agrár Széchenyi Kártyán belül – írja a Portfolio.hu. Ezentúl kamat- és költségmentes hitel segíti a hazai sertéstenyésztőket, a hitelkérelmek személyes benyújtására legkésőbb szeptember 11-ig van lehetőség az NGM közlése szerint.

Mint ismert, decemberben már fizetési moratóriumot vezettek be a mezőgazdasági hitel- és lízingtartozásokra a fagykárral, aszálykárral érintett gazdák, illetve sertéságazatban működő tenyésztők számára, tehát ez most egy újabb segítség, amelyre az agrártárca tett javaslatot az NGM-nek.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte, hogy az intézkedés érdemben hozzájárul a sertéstartók pénzügyi terheinek mérsékléséhez és az ágazat hosszú távú fenntarthatóságához.

További határidők:

  • a hitelszerződéseket legkésőbb 2026. szeptember 30-ig kell megkötni
  • a kapcsolódó kezesi kérelmeket legkésőbb 2026. november 30-ig lehet benyújtani.

