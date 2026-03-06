Katonai járművek gyártásába kezdhet a Volkswagen

A Volkswagen 2030-ig mintegy 35 ezer munkahely megszüntetését tervezi a konszern németországi egységeinél Az üzemi tanács elnöke elismerte, hogy az átalakítás jelentős változásokat hoz a vállalat működésében.

A cél a cél a konszern hosszú távú versenyképességének megerősítése.

Ami az említett egységeket illeti az osnabrücki az az üzem, amely évek óta súlyos gondokkal küszködik. Több márka, köztük a Porsche gyártása leállt, nem véletlen, hogy – mint a Der Spiegel tudósított – „a jövő lehetőségeit” vizsgálják

A szóban forgó lehetőségek közé tartozik az is, hogy az alsó-szászországi gyár katonai járművek gyártását vette fontolóra.

Az elmúlt hónapokban számos járműkoncepciót fejlesztettek ki. Ezeket bemutatták az Enforce Tac védelmi szakkiállításon, hogy felmérjék a potenciális piaci lehetőségeket és a kilátásokat.

Az NDR hírportál szerint a wolfsburgi központ üzemi tanácsának vezetője említett nyilatkozatában kijelentette: nem zárja ki a konszern részvételét fegyvergyártási projektekben.

„Minden lehetőséget megvizsgálunk, hogy az alsó-szászországi üzemet jövőbiztossá tegyük. A fegyverzetek ennek kapcsán opciót jelentenek. Németországnak és Európának függetlenebbé kell válnia a védelem területén” – idézte az NDR Daniela Cavallót.

A tudósítások szerint már jó ideje terjednek találgatások az osnabrücki gyár fegyverzetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységéről.

Erre egyébként Oliver Blume, a VW vezérigazgatója tavaly márciusban is utalt. Az osnabrücki üzem jövőjével kapcsolatban kijelentette: megvizsgálják, milyen szükségletek vannak a fegyveriparban.

Értesülések szerint két katonai járművet fejlesztettek ki operatív parancsnoki és szállítási feladatokra az alsó-szászországi VW üzemben. Ezeket önállóan fejlesztettek a helyszínen.

Egyesek emlékeztetnek arra is, hogy osnabrücki születésű az ország hosszú idő óta legtekintélyesebb politikusa, Boris Pistorius védelmi miniszter.