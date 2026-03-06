ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.93
usd:
338.84
bux:
121885.96
2026. március 6. péntek Inez, Leonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Katonai járművek gyártásába kezdhet a Volkswagen

Infostart

Jelentős átalakulást és létszámcsökkentést helyezett kilátásba a napokban a Volkswagen üzemi tanácsának elnöke. Hozzátette ugyanakkor, hogy a konszern felkészült a jövőre, a vállalat „világos stratégiával” rendelkezik Katonai járművek gyártása nagy eséllyel opció lehet.

A Volkswagen 2030-ig mintegy 35 ezer munkahely megszüntetését tervezi a konszern németországi egységeinél Az üzemi tanács elnöke elismerte, hogy az átalakítás jelentős változásokat hoz a vállalat működésében.

A cél a cél a konszern hosszú távú versenyképességének megerősítése.

Ami az említett egységeket illeti az osnabrücki az az üzem, amely évek óta súlyos gondokkal küszködik. Több márka, köztük a Porsche gyártása leállt, nem véletlen, hogy – mint a Der Spiegel tudósított – „a jövő lehetőségeit” vizsgálják

A szóban forgó lehetőségek közé tartozik az is, hogy az alsó-szászországi gyár katonai járművek gyártását vette fontolóra.

Az elmúlt hónapokban számos járműkoncepciót fejlesztettek ki. Ezeket bemutatták az Enforce Tac védelmi szakkiállításon, hogy felmérjék a potenciális piaci lehetőségeket és a kilátásokat.

Az NDR hírportál szerint a wolfsburgi központ üzemi tanácsának vezetője említett nyilatkozatában kijelentette: nem zárja ki a konszern részvételét fegyvergyártási projektekben.

„Minden lehetőséget megvizsgálunk, hogy az alsó-szászországi üzemet jövőbiztossá tegyük. A fegyverzetek ennek kapcsán opciót jelentenek. Németországnak és Európának függetlenebbé kell válnia a védelem területén” – idézte az NDR Daniela Cavallót.

A tudósítások szerint már jó ideje terjednek találgatások az osnabrücki gyár fegyverzetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységéről.

Erre egyébként Oliver Blume, a VW vezérigazgatója tavaly márciusban is utalt. Az osnabrücki üzem jövőjével kapcsolatban kijelentette: megvizsgálják, milyen szükségletek vannak a fegyveriparban.

Értesülések szerint két katonai járművet fejlesztettek ki operatív parancsnoki és szállítási feladatokra az alsó-szászországi VW üzemben. Ezeket önállóan fejlesztettek a helyszínen.

Egyesek emlékeztetnek arra is, hogy osnabrücki születésű az ország hosszú idő óta legtekintélyesebb politikusa, Boris Pistorius védelmi miniszter.

Kezdőlap    Külföld    Katonai járművek gyártásába kezdhet a Volkswagen

németország

volkswagen

fegyver

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen
aréna

Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen
A honvédség gépével, de bérelt utasszállítókkal is hozza haza a külügy az iráni háború miatt külföldön rekedt magyarokat. Az elmúlt napokban az ukránok bemutatkoztak, kiderült, milyenek is valójában – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter vázolta azt is, meddig eszkalálódhat a magyar-ukrán feszültség, illetve hogy milyen megoldással igyekeznek minimálisra csökkenteni a hazánkkal szembeni zsarolási potenciált a kőolaj ügyében.
 

Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen

Szijjártó Péter: egy dologgal az ukránok sem kalkuláltak – tüntetés a követségnél

Bizottsági szóvivő: elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése

Kis-Benedek József: katonai támadás nem, más ukrán akciók lehetségesek Magyarország ellen

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Felkerült az Ukrajna ellenségeit listázó Mirotvorec (Béketeremtő) nevű, civil aktivisták által működtetett honlapra Hajdu János, a magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója, Orbán Viktor miniszterelnök egykori főtestőre pénteken.
 

Ukrán pénzszállító: Orbán Balázs magyarázatot követel

Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”

Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken

Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken

Irán továbbra is aktívan rakétázza majdnem az összes, vele szomszédos országot: Bahrein és Katar az éjszaka folyamán is támadás alatt állt, a teljesen semleges Azerbajdzsán tegnap kapott először dróntámadást. Donald Trump amerikai elnök eközben lehet, hogy mégis letett a szárazföldi invázió lehetőségéről, viszont közölte: a bombázás fönnmarad, amíg Irán meg nem adja magát. Az izraeli légierő folytatja az Irán elleni légicsapásokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több európai állam száll be a védekező műveletekbe: a legfrisebb csatlakozó a Trump által megfenyegetett Spanyolország, az ő hajóik Ciprust fogják védeni. Katar a nap folyamán figyelmeztetett: lehet, hogy teljesen leállítják az energiahordozók exportját, ha nem sikerül pár héten belül véget vetni a háborúnak. Teheránt közben a háború eddigi legsúlyosabb légi offenzívája érte, az iráni főváros lángokban áll. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most közölte az IBUSZ: elindult haza Ománból 189 magyar utas, ezzel vége a charter-járatoknak

Most közölte az IBUSZ: elindult haza Ománból 189 magyar utas, ezzel vége a charter-járatoknak

A közel-keleti feszültségek miatt módosított útvonalon közlekedő repülőgép a tervek szerint még ma este landol Budapesten.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump demands Iran's 'unconditional surrender' as Israel says it hit leadership bunker 'with 50 jets'

Trump demands Iran's 'unconditional surrender' as Israel says it hit leadership bunker 'with 50 jets'

Tehran residents tell BBC Persian "last night was the worst night" for strikes so far.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 6. 18:37
Így lehet béke Iránban – megszólalt Donald Trump
2026. március 6. 18:13
„A bombázást talán túlélem, de megöl az állandó idegeskedés” – Teherán hétköznapjai
×
×