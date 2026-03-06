ARÉNA - PODCASTOK
Ciprus zászlaja egy fehér zászlórúdon.
Nyitókép: Pixabay

Ciprus a dróntámadások után drasztikus lépésre készül

Infostart / MTI

Nikosz Hrisztodulidesz államfő szerint Ciprus újra előkészületeket tesz a NATO-hoz való csatlakozásra.

Ciprus a héten történt dróntámadás után újra előkészületeket tesz a NATO-hoz való csatlakozásra – jelentette ki pénteken Nikosz Hrisztodulidesz elnök.

„Ha lehetséges lenne, holnap benyújtanánk a kérelmet” – nyilatkozta a politikus a görög Szkai televíziónak. Ciprus már korábban is előkészületeket tett a NATO-tagságra, mondta az elnök, aki szerint katonai, operatív és adminisztratív szinten folyik a munka, hogy az ország, „amint a politikai körülmények megengedik”, cselekedhessen.

Hrisztodulidesz elismerte, hogy

jelenleg nem lehet ilyen lépést tenni, mivel Törökország, mint NATO-tag, régóta elutasítja Ciprus csatlakozását. A szövetség új tagokról egyhangúlag dönt.

A sziget 1974-ben, a törökök ciprusi inváziója óta megosztott. Ankara nem ismeri el a sziget másik felét, a Ciprusi Köztársaságot, és nem hajlandó tárgyalni a NATO-tagságról.

A ciprusi NATO-tagsági kérelemről folyó jelenlegi vitát a héten történt dróntámadás váltotta ki a ciprusi Limassol kikötőváros közelében található brit katonai bázis ellen. A brit kormány szerint a hangárban kisebb károk keletkeztek. Az incidens azonban széles körű aggodalmat váltott ki azzal kapcsolatban, hogy Ciprusra is kihatással lehet az iráni háború. Az ország az egyetlen EU-tag, amelyet támadás ért az iráni háború kapcsán.

A ciprusi média biztonsági forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a drónokat valószínűleg Libanonból indították.

Az iráni háború összes pénteki hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

ciprus

nato

iráni háború

